CNN: Италия испытала ужас из-за потока невоспитанных туристов

Приезжающие в Италию туристы позволяют себе плавать в каналах Венеции и разъезжать на автомобилях по самой известной лестнице в Риме. Хулиганские выходки иностранцев привели в ужас европейское государство.
Италия славится на весь мир величайшими произведениями искусства, архитектурой, кухней, историей и красотой пейзажей. Каждый побывавший в государстве турист стремиться вернуться туда снова.
После длительного ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса, летом 2022 иностранные путешественники получили возможность снова посетить европейское государство. Однако вместе с туристами в стране появилось неподобающее поведение гостей. Один иностранец своим автомобилем поломал несколько ступеней самой знаменитой в мире лестницы, другой испортил достопримечательность и нанес ущерб в 25 тыс. долларов.