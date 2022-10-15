CNN: Италия испытала ужас из-за потока невоспитанных туристов

После длительного ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса, летом 2022 иностранные путешественники получили возможность снова посетить европейское государство. Однако вместе с туристами в стране появилось неподобающее поведение гостей. Один иностранец своим автомобилем поломал несколько ступеней самой знаменитой в мире лестницы, другой испортил достопримечательность и нанес ущерб в 25 тыс. долларов.