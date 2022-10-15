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CNN: Италия испытала ужас из-за потока невоспитанных туристов

CNN: Италия испытала ужас из-за потока невоспитанных туристов
Global Look Press | Iacopo Giannini

Приезжающие в Италию туристы позволяют себе плавать в каналах Венеции и разъезжать на автомобилях по самой известной лестнице в Риме. Хулиганские выходки иностранцев привели в ужас европейское государство.

Италия славится на весь мир величайшими произведениями искусства, архитектурой, кухней, историей и красотой пейзажей. Каждый побывавший в государстве турист стремиться вернуться туда снова.

После длительного ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса, летом 2022 иностранные путешественники получили возможность снова посетить европейское государство. Однако вместе с туристами в стране появилось неподобающее поведение гостей. Один иностранец своим автомобилем поломал несколько ступеней самой знаменитой в мире лестницы, другой испортил достопримечательность и нанес ущерб в 25 тыс. долларов.

Италия невоспитанность туризм
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