CNN: Госдеп начал проверку фото с двумя плененными на Украине наемниками США

Госдепартамент США начал проверку подлинности фотографии, на которой, вероятно, были запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен в ходе боев на Украине. Об этом передает телеканал CNN, приводя обращение матери одного из них Банни Дрюке.
Как ранее сообщила британская газета Telegraph, российские военнослужащие якобы взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на киевской. Авторы статьи заявили, что 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн являются первыми гражданами Соединенных Штатов, попавшими в плен РФ.
При этом, представители Госдепартамента также ранее выступали с заявлением о том, что якобы располагают неподтвержденными данными о пленении соотечественников. Они сообщили, что начали выяснять их судьбу, сотрудничая с семьями американцев, Киевом и Красным крестом. Главным аргументом, якобы подтверждающим факт плена американских наемников, стали показания матери одного из них после появления фотографии.
«Они напряженно работают над верификацией (фотографии). Мы очень надеемся», — сказала Дрюке.
Женщина уточнила, что видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками. Одним из них, по словам американки, является ее сын.
Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут «послать РФ сигнал» о судьбе наемников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные.
Госдепартамент ранее также заявлял, что проверяет информацию о еще одном американце, который мог пропасть без вести в ходе участия в боевых действиях на Украине.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.