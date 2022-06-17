CNN: Госдеп начал проверку фото с двумя плененными на Украине наемниками США

При этом, представители Госдепартамента также ранее выступали с заявлением о том, что якобы располагают неподтвержденными данными о пленении соотечественников. Они сообщили, что начали выяснять их судьбу, сотрудничая с семьями американцев, Киевом и Красным крестом. Главным аргументом, якобы подтверждающим факт плена американских наемников, стали показания матери одного из них после появления фотографии.