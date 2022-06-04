CNN: Европа и США обсудили выход из украинского кризиса, «забыв» пригласить Киев

Страны Европейского союза, Великобритания и США несколько недель активно обсуждают возможность дипломатического урегулирования ситуации на Украине, однако Киев в этом процессе не участвует, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.
Американский телеканал, ссылаясь на множество источников, утверждает, что западные политики активно обсуждают возможность применения «итальянского плана». Он подразумевает гарантии нейтрального статуса Украины, а также старт переговорного процесса о будущем Донбасса и Крыма. Журналисты отметили, что отсутствие Киева в обсуждении фактически подтверждает обман Вашингтона, обещавшего так не поступать.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США “ничего об Украине без Украины”», — напомнил телеканал.
Беспокойство западных чиновников продолжает нарастать, поскольку теперь они не исключают, что украинский кризис может «затянуться на годы», если стороны не сядут за стол переговоров.
Напомним, Москва и Киев достигли некоторого взаимопонимания во время переговоров в Стамбуле в конце марта. Однако уже в апреле дипломатический диалог оборвался. Как пояснил российский МИД, Киев в одностороннем порядке поставил процесс на паузу, не ответив на предложения Москвы. Кроме того, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские власти неоднократно делали заявления, противоречащие друг другу.
Ранее, 14 мая президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной фактически приостановлены.