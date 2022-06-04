CNN: Европа и США обсудили выход из украинского кризиса, «забыв» пригласить Киев

Напомним, Москва и Киев достигли некоторого взаимопонимания во время переговоров в Стамбуле в конце марта. Однако уже в апреле дипломатический диалог оборвался. Как пояснил российский МИД, Киев в одностороннем порядке поставил процесс на паузу, не ответив на предложения Москвы. Кроме того, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские власти неоднократно делали заявления, противоречащие друг другу.