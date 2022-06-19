CNN: действия Джонсона могут привести Британию к изгнанию с мировой арены

Политика, проводимая премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, может обернуться для Лондона изгнанием с мировой арены. К такому выводу пришли аналитики американского телеканала CNN.
По данным обозревателей, речь идет о положении Соединенного Королевства после выхода из ЕС. Государство начало терять свою репутацию, считают они. Что касается британского премьера, то его и вовсе начали подозревать в неадекватном поведении, отмечают эксперты.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства должен покинуть занимаемый пост. К такому выводу пришли в Консервативной партии Великобритании.