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CNN: действия Джонсона могут привести Британию к изгнанию с мировой арены

CNN: действия Джонсона могут привести Британию к изгнанию с мировой арены
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

Политика, проводимая премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, может обернуться для Лондона изгнанием с мировой арены. К такому выводу пришли аналитики американского телеканала CNN.

По данным обозревателей, речь идет о положении Соединенного Королевства после выхода из ЕС. Государство начало терять свою репутацию, считают они. Что касается британского премьера, то его и вовсе начали подозревать в неадекватном поведении, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства должен покинуть занимаемый пост. К такому выводу пришли в Консервативной партии Великобритании.

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