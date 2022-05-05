CNN: больше половины американцев винят Байдена в упадке экономики

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Подавляющее большинство американцев считают, что президент США Джо Байден виновен в упадке экономики. Об этом свидетельствует социологическое исследование CNN.
Согласно данным опроса, 66 процентов граждан США уверены, что именно политика Байдена привела экономику к стагнации. В свою очередь восемь из десяти опрошенных указали на некомпетентность решений администрации президента в борьбе с инфляцией.
Положительно оценивают действия Байдена лишь 23 процента населения. Опрос проводился по телефону.
Ранее западная пресса сообщила, что Европейский союз готовит шестой пакет антироссийских ограничений. Согласно документу, ЕС должен ввести эмбарго на нефть из РФ, пишет РИАМО.
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