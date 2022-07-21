CNN: армия США может не добрать 40 тысяч новобранцев за два года

Американская армия рискует не добрать 40 тысяч новобранцев в текущем и следующем годах. Такие данные на слушаниях в комитете Конгресса США озвучил представитель Пентагона, сообщает CNN.
Вооруженные силы страны ожидают, что в 2022 году количество новобранцев в войсках будет на 10 тысяч меньше, чем рассчитывали в Пентагоне. В 2023 году недобор составит уже 28 тысяч человек.
Причины нехватки новобранцев в ведомстве видят в постковидном периоде и оживлении на рынке труда. Теперь армии приходится конкурировать за человеческие ресурсы с частными компаниями, уточнил телеканал.
Ранее экс-офицер разведуправления Пентагона Ребекка Коффлер заявила, что вооружение США не поможет Украине победить Россию, сообщает RT. По ее словам, российская армия «несоизмеримо мощнее украинской».