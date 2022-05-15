CNN: американские сенаторы-республиканцы прибыли в Киев с визитом

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Небольшая делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщила телекомпания CNN.
Пока неизвестно, с какой целью сенаторы посетили Украину. Они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским, но содержание их разговора еще не объявлялось.
Ранее сообщалось, что причиной краха Соединенных Штатов станет их помощь Украине. К такому выводу пришел автор издания The American Conservative.
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