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    CNN: американские сенаторы-республиканцы прибыли в Киев с визитом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    CNN: американские сенаторы-республиканцы прибыли в Киев с визитом

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    Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

    Небольшая делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с Митчем Макконнеллом прибыла в Киев с визитом. Об этом сообщила телекомпания CNN.

    Пока неизвестно, с какой целью сенаторы посетили Украину. Они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским, но содержание их разговора еще не объявлялось.

    Ранее сообщалось, что причиной краха Соединенных Штатов станет их помощь Украине. К такому выводу пришел автор издания The American Conservative.

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