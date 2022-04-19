ЦКПЗ смягчил COVID-ограничения для путешествующих за рубеж американцев

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Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США решили смягчить коронавирусные ограничения для американцев, которые собираются за рубеж.
Согласно данным регулятора, теперь американцы смогут посещать 90 стран и территорий мира. А красный уровень ограничений будет действовать в «исключительных обстоятельствах».
В списке третьего уровня, согласно которому рекомендуется воздержаться от поездок, числятся 120 стран. Среди них Великобритания, Франция, Израиль, Япония.
Ранее американские власти одобрили использование дыхательных тестов на коронавирус. Согласно исследованиям, такая система имеет чувствительность в 91 процент.
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