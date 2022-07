Circle представила первый ежемесячный отчёт об обеспечении стейблкоина USDC

Компания Circle опубликовала подробный отчет о резервах, обеспечивающих стейблкоин USDC.





По состоянию на 30 июня 2022 года капитализация стабильной монеты составила 55,57 млрд долларов США, а обеспечение — 55,7 млрд. Из этой суммы 13,58 млрд в фиатных валютах размещено в регулируемых банках: Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и US Bancorp. Еще 42,12 млрд размещено в краткосрочных облигациях Казначейства США, средний срок погашения которых составляет 44 дня.

В блоге компания подчеркнула, что обеспечение хранится на отдельных счетах и полностью отделено от операций Circle. На него распространяются все меры защиты в соответствии с законодательством.

Отчёт об обеспечении продолжил запущенную CEO компании Джереми Аллэйром (Jeremy Allaire) серию публикаций, направленных на укрепление доверия на фоне сложностей в индустрии после краха системы Terra и стейблкоина UST

«Мы представили первую структуру резервных активов USDC по всем казначейским векселям и список держателей денежных резервов», — пояснил топ-менеджер.

Это первый отчет компании с подробной разбивкой по классам активов, составляющих обеспечение стейблкоина.