Чувашские мастера подготовили вышитую карту России для ПМЭФ-2022

Делегация из Чувашской Республики представила уникальную карту России на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», она выполнена в стиле пэчворк.
Представитель Музея чувашской выставки Надежда Сильверскова отметила, что на карте представлены разные технологии вышивок. Элементы карты выполнены в стилях, свойственных для того или региона. Отмечается, что мастера использовали не только нити, но и необычные материалы.
«Фурнитурой послужили не только нитки мулине и шелковые нитки, но и жилы оленя, подшейные волосы оленя, много бисера и мехов и даже морская осока», — рассказала Сильверскова.
После завершения ПМЭФ-2022, карту планируют отправить по регионам России. Представители делегации из Чувашии уточнили, что в настоящее время точного графика «путешествия» нет, однако многие регионы уже изъявили желание выставить карту в своих культурных учреждениях.