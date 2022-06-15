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Чувашские мастера подготовили вышитую карту России для ПМЭФ-2022

Чувашские мастера подготовили вышитую карту России для ПМЭФ-2022
Федеральное агентство новостей/ПМЭФ-2022

Делегация из Чувашской Республики представила уникальную карту России на юбилейном Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает Федеральное агентство новостей, входящее в Медиагруппу «Патриот», она выполнена в стиле пэчворк.

Представитель Музея чувашской выставки Надежда Сильверскова отметила, что на карте представлены разные технологии вышивок. Элементы карты выполнены в стилях, свойственных для того или региона. Отмечается, что мастера использовали не только нити, но и необычные материалы.

«Фурнитурой послужили не только нитки мулине и шелковые нитки, но и жилы оленя, подшейные волосы оленя, много бисера и мехов и даже морская осока», — рассказала Сильверскова.

После завершения ПМЭФ-2022, карту планируют отправить по регионам России. Представители делегации из Чувашии уточнили, что в настоящее время точного графика «путешествия» нет, однако многие регионы уже изъявили желание выставить карту в своих культурных учреждениях.

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RusNewsToday24
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