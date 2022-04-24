Чулпан Хаматова придумала способ заработка на русскоговорящих жителях Латвии

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Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова
наконец-то придумала способ заработка в другой стране.
После эмиграции из России Хаматова в одном из интервью
пожаловалась на свою бедность. Тогда она заявила, что накопленных денег ей
хватит всего на несколько месяцев жизни.
Теперь актриса предлагает своим русскоговорящим поклонникам
онлайн-курсы по актерскому мастерству. Самое интересное, что в объявлении об
обучении, для доказательства профессионализма Хаматова отмечает, что является
народной артисткой России, а также актрисой «Современника».
Вот только ранее артистка уволилась из театра по
собственному желанию сразу после переезда в Латвию. А о своем звании говорила с
ненавистью, называя его «бредятиной».
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