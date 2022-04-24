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    Чулпан Хаматова придумала способ заработка на русскоговорящих жителях Латвии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Чулпан Хаматова придумала способ заработка на русскоговорящих жителях Латвии

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    Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

    Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова
    наконец-то придумала способ заработка в другой стране.

    После эмиграции из России Хаматова в одном из интервью
    пожаловалась на свою бедность. Тогда она заявила, что накопленных денег ей
    хватит всего на несколько месяцев жизни.

    Теперь актриса предлагает своим русскоговорящим поклонникам
    онлайн-курсы по актерскому мастерству. Самое интересное, что в объявлении об
    обучении, для доказательства профессионализма Хаматова отмечает, что является
    народной артисткой России, а также актрисой «Современника».

    Вот только ранее артистка уволилась из театра по
    собственному желанию сразу после переезда в Латвию. А о своем звании говорила с
    ненавистью, называя его «бредятиной».

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