Чулпан Хаматова потеряла доверие россиян после отъезда из страны на фоне заявлений о спецоперации

Россияне перестали доверять актрисе Чулпан Хаматовой, звезда не вошла в десятку российских инфлюенсеров.
Как показывает последний опрос, проведенный холдингом Ромир, после отъезда из России на фоне спецоперации на Украине актриса растеряла доверие россиян.
Примечательно, что еще весной текущего года Хаматова считалась фаворитом среди «лидеров общественного мнения».
Доверие к актрисе граждане утратили после ее антироссийских высказываний на латвийском телевидении.
Ранее СМИ сообщили, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты артистов, которые выступили против спецоперации на Украине. Люди отказываются от выступлений групп «ДДТ» и «Би-2».