Новости0

Чулпан Хаматова потеряла доверие россиян после отъезда из страны на фоне заявлений о спецоперации

Чулпан Хаматова потеряла доверие россиян после отъезда из страны на фоне заявлений о спецоперации
Агентство «Москва» / Кирилл Зыков

Россияне перестали доверять актрисе Чулпан Хаматовой, звезда не вошла в десятку российских инфлюенсеров.

Как показывает последний опрос, проведенный холдингом Ромир, после отъезда из России на фоне спецоперации на Украине актриса растеряла доверие россиян.

Примечательно, что еще весной текущего года Хаматова считалась фаворитом среди «лидеров общественного мнения».

Доверие к актрисе граждане утратили после ее антироссийских высказываний на латвийском телевидении.

Ранее СМИ сообщили, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты артистов, которые выступили против спецоперации на Украине. Люди отказываются от выступлений групп «ДДТ» и «Би-2». 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.