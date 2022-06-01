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Чубайса запечатлели на Кипре после слухов о его причастности к коррупции

Чубайса запечатлели на Кипре после слухов о его причастности к коррупции
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс и его супруга находятся на Кипре. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой бывший чиновник и его жена прогуливаются по одной из набережных острова.

Ролик был опубликован в Сети сразу после появления слухов о причастности Чубайса к коррупционному скандалу. Бывший чиновник и его окружение подозреваются в коррупционной схеме, передает «Царьград».

Российские правоохранительные органы уже инициировали проверку по факту информации о наличии у Чубайса счетов в европейских банках. Предполагается, что там могут находиться миллиардные суммы в иностранной валюте.

Video кипр коррупция чубайс
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