Чубайса запечатлели на Кипре после слухов о его причастности к коррупции

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс и его супруга находятся на Кипре. Об этом свидетельствует видеозапись, на которой бывший чиновник и его жена прогуливаются по одной из набережных острова.
Ролик был опубликован в Сети сразу после появления слухов о причастности Чубайса к коррупционному скандалу. Бывший чиновник и его окружение подозреваются в коррупционной схеме, передает «Царьград».
Российские правоохранительные органы уже инициировали проверку по факту информации о наличии у Чубайса счетов в европейских банках. Предполагается, что там могут находиться миллиардные суммы в иностранной валюте.