чтобы таблетки подействовали быстрее, нужно наклониться влево

Американские физики обнаружили, что скорость растворения лекарств в пищеварительной системе человека может повышаться или понижаться на 83% в зависимости от того, какую позу он примет после проглатывания таблеток. Научная работа опубликована в журнале Physics of Fluids.





«Мы разработали первую в мире компьютерную систему, которая позволяет точно рассчитывать то, как протекает процесс растворения таблеток в пищеварительной системе», — заявил профессор университета Джона Хопкинса в Балтиморе Раджат Миттал.

Лекарства в форме таблеток и пилюль обладают массой преимуществ по сравнению с инъекционными препаратами и другими формами их введения в организм. Как правило, они значительно дольше хранятся, их использование не требует квалифицированной медицинской помощи, при этом они не вызывают у пациентов неприятных ощущений.

По этой причине все крупнейшие фармацевтические корпорации тратят огромные ресурсы и средства на поиски альтернатив и разработку таблетированных аналогов уже существующих инъекционных лекарственных препаратов. Их создание было осложнено тем, что ученые до настоящего времени не могли точно предсказать, как будет растворяться таблетка в пищеварительной системе человека.

Профессор Миттал и его коллеги разработали компьютерную модель, которая позволяет очень точно просчитать, как будут высвобождаться различные лекарственные препараты по мере их движения через пищевод, желудок и кишечник. По словам ученых, этот алгоритм учитывает все возможные параметры, влияющие на растворение таблеток, в том числе характер движения жидкости через разные сегменты пищеварительной системы.

Последующие расчеты при помощи этой модели раскрыли закономерность. Оказалось, что на темпы растворения таблеток влияли не только скорость движения перевариваемой пищи через желудок и кишечник и другие внутренние особенности в работе пищеварительной системы, но и то, какую позу занимал человек после приема лекарства.

В частности, ученые выяснили, что наклонение тела вправо после приема лекарства ускоряло растворение таблеток и пилюсь на первых этапах их движения через пищеварительную систему. С другой стороны, наклон влево резко замедлял процесс высвобождения молекул лекарства. Наклон тела назад на 45 градусов ускорял процесс растворения лекарства, но это происходило не так быстро, как при наклоне вправо.

По данным исследования, поворот тела на левую или правую сторону замедлял или ускорял растворение таблеток и пилюль на 83%. Это важно учитывать при разработке лекарств, которые не выдерживают попадания в желудок или должны быть поглощены организмом в максимально короткие сроки, подытожили ученые.