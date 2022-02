Что значат красные пятна на желтке яйца

Я очень брезгливый человек. Поэтому когда мне впервые попалось такое яйцо, я сразу же его выбросила. Потом на форуме еще прочла, что это неразвитый куриный эмбрион. От такой информации меня вообще передернуло. Но что на самом деле значат красные пятна на желтке яйца, узнала совсем недавно.

Оказывается, ничего общего с куриным эмбрионом алые пятна на желтке яйца не имеют. Более того, если яйцо имеет нормальные форму, запах и цвет, выбрасывать его нет необходимости. Почему на желтке появляются красные пятна и что это значит, читайте далее.

Как определить пригодность яйца

© Depositphotos

Многие хозяйки увены, что желток с красными пятнами автоматически делает яйцо непригодным к употреблению. Но по факту красные пятнышки — это сгустки крови и ткани, которые попадают в яйцо от птицы. И боятся данного явления не стоит.

Кто хорошо учил биологию, тот знает, что, яйцо формируется в специальном мешочке, пронизанном сосудами. Когда желток отделяется от этого мешка, в него могут попасть остатки тех самых сосудов, что его питали. Вот и вся история!

© Depositphotos

Более того, как показывает практика, данное явление не такое и редкое. Согласно статистике, около 15% всех куриных яиц имеют кровяные вкрапления в желтке. Что интересно, у вас больше шансов наткнуться на такие пятнышки именно в коричневых яйца. В белых они встречаются намного реже.

Можно ли употреблять в пищу яйца, в которых есть пятна на желтке яйца

© Pikabu

Посудите сами, куриная кровь и так попадает в желток на постоянной основе в ходе его формирования. То, что вы ее не видите, не отменяет того факта, что вы ее употребляете. Поэтому яйца, желток которых усеян красными пятнами, есть вполне безопасно.

© Depositphotos

В нашем доме яйца едят постоянно. Начну с того, что без них невозможен завтрак. А пригодность яиц к употреблению определяю, ориентируясь на информацию по ссылке. Расскажите, вам когда-то встречались красные пятна на желтке яйца? Что вы делали с таким яйцом? Делитесь опытом!

