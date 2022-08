Что журнал «Бурда» значил для советских женщин

Перебирать хлам на чердаке в бабушкином доме стало нашим с мамой ежегодным ритуалом. К примеру, в прошлом году целый день потратили на изучение ее школьных поделок. Как хорошо, что бабушка всё это сохранила! Этим же летом мы добрались до ящика с советской периодикой. Как оказалось, в студенчестве мама была той еще модницей: журнал «Бурда» был ее любимым чтивом.

Родительница признается, что в юности шить так и не научилась. Зато моя бабушка была со швейной машинкой на ты. Именно для нее и предназначались все те искусные выкройки в журнале. Мама выбирает фасон, покупает ткань и прочую фурнитуру, а бабуля шьет. Вот это команда!

Почему журнал «Бурда» раньше был на вес золота

Эта история звучит очень романтично, но совершенно неестественно для современной реальности. Ведь в XXI столетии маме с дочерью проще (и намного дешевле!) пойти на шопинг, чем пошить друг дружке платья самостоятельно. Уже не говорю об услугах ателье. Так почему же при Союзе журнал с фасонами и выкройками был таким популярным? Давайте разбираться!

Начнем с того, что в СССР такого понятия, как брендовая одежда, не было. Женщины в основном перешивали старые вещи на новый лад. По воспоминаниям мамы, тогда почти в каждом доме была швейная машинка. А те хозяйки, что не умели шить, обращались в ателье. Его услуги были вполне доступными.

Как перешить старую вещь

Как и сегодня, в те времена моду на одежду диктовали СМИ. Фасон можно было подсмотреть у телезвезды или придумать самой. Но максимально упрощал задачу заграничный журнал с выкройками. Оставалось лишь как-то его достать.

Журнал «Бурда» начал выпускаться в Германии в 1950-м году. Но лишь спустя 2 года, когда включил в издание выкройки одежды, завоевал любовь женщин. Немецкие экземпляры журнала с гигантской наценкой продавались и на территории СССР. Мама вспоминает, что ей как-то удалось добыть один такой за 50 рублей. Она подарила журнал подруге на день рождения.

В 1987 году «Бурду» начали выпускать и на русском. Но достать журнал не стало легче. Советские модницы выстаивали огромные очереди за одним экземпляром. Его давали в долг с условием обязательного возврата. Журналы коллекционировали как книги.

Сейчас, спустя почти 50 лет, у меня возникла идея продать коллекцию. И я знаю, что смогла бы хорошо на ней разбогатеть. Но мама против. По ее словам, это не просто красивые раритетные журналы. Это память! К тому же, как мы все в этом сезоне еще раз убедились, мода циклична. Возможно, придется возвращаться к выкройкам 80-х годов.

К слову, вы до сих пор можете встретить журналы «Бурда» на полках с женской периодикой. Сейчас они почему-то не пользуются такой популярностью, как раньше. Как думаете, почему? А вы в юности покупали «Бурду»? Делитесь, шили ли вы что-то по выкройкам из этого журнала!

