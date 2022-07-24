Что ждёт Huawei? Оборудование компании может нарушить способность США контролировать ядерную триаду

ФБР обнаружило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, размещенное на вышках сотовой связи на Среднем Западе, способно нарушить связь Министерства обороны США, в том числе с силами, которые контролируют ядерное оружие.

CNN взяла интервью у бывших и нынешних сотрудников ФБР, которые рассказали об этом на условиях анонимности. «Это может затронуть некоторые из самых деликатных вещей и повлиять на нашу способность по существу контролировать ядерную триаду», — заявил сотрудник ФБР.

Источники подтвердили, что собрать доказательства того, что какие-либо конкретные данные были перехвачены и отправлены в другую страну, очень непросто, поэтому неясно, собирал ли Китай данные со своего оборудования.

Китайское правительство отрицает попытки шпионить за Соединенными Штатами. Кроме того, когда издание CNN обратилось за комментариями, Huawei опровергла информацию о том, что ее продукты могут работать в диапазоне связи, выделенном Министерству обороны.





Расследование ФБР в отношении оборудования Huawei, о котором сообщает CNN, началось ещё со времён администрации Барака Обамы. В четверг агентство Reuters сообщило, что администрация Джо Байдена проводит расследование в отношении Huawei в связи с опасениями, что она представляет угрозу национальной безопасности из-за своего оборудования, установленного на вышках сотовой связи вблизи военных баз.

Расследование было продолжено Министерством торговли вскоре после вступления в должность президента Джо Байдена. Издание сообщило, что не может определить, способно ли оборудование Huawei собирать конфиденциальную информацию о национальной безопасности США.

Если Министерство торговли решит, что Huawei представляет угрозу национальной безопасности, на компанию могут наложить ещё более жёсткие санкции.