Что ждет привившихся от COVID людей: вот все и подтвердилось. Раскрыто неожиданное свойство вакцины от COVID-19. Для защиты населения от COVID-19 нужно привить 80% россиян.

Эпидемиологическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Власти всеми способами пытаются уговорить людей быть сознательными и воспользоваться вакциной. Тем более, что данный препарат способен бороться с серьезными последствиями COVID-19.

Как сообщил известный медицинский эксперт Алексей Водовозов, привитые граждане практически не испытывают так называемый постковидный синдром. Речь идет о слабости, снижении интеллектуальных способностей и депрессивном состоянии, которые периодически проявляются у переболевших людей.

Эксперт пояснил, что по некоторым данным, прививка отсекает “ковидный хвост”. Таким образом, разработанный российскими учеными препарат стал не только средством профилактики заболевания, но и инструментом для реабилитации тех, кто все же заразился.

загрузка...