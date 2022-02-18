Что ждет привившихся от COVID людей: вот все и подтвердилось

Доктор Шамгунова: коревая амнезия способна снизить устойчивость иммунитета перед COVID-19 Общество
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Что ждет привившихся от COVID людей: вот все и подтвердилось. Раскрыто неожиданное свойство вакцины от COVID-19. Для защиты населения от COVID-19 нужно привить 80% россиян.

Эпидемиологическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Власти всеми способами пытаются уговорить людей быть сознательными и воспользоваться вакциной. Тем более, что данный препарат способен бороться с серьезными последствиями COVID-19.

Как сообщил известный медицинский эксперт Алексей Водовозов, привитые граждане практически не испытывают так называемый постковидный синдром. Речь идет о слабости, снижении интеллектуальных способностей и депрессивном состоянии, которые периодически проявляются у переболевших людей.

Эксперт пояснил, что по некоторым данным, прививка отсекает “ковидный хвост”. Таким образом, разработанный российскими учеными препарат стал не только средством профилактики заболевания, но и инструментом для реабилитации тех, кто все же заразился.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru