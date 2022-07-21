«Что тебе здесь, плохо?»: актер Сергей Астахов обратился к покинувшим Россию актерам

Артист театра и кино Сергей Астахов откровенно высказался о коллегах, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Вокруг ТВ».
Сергей объясняет эмиграцию артистов фразой: «с жиру бесятся». Он также подчеркнул, что в конечном итоге ни один сбежавший счастлив в другой стране не будет. По его мнению, многие захотят вернуться.
«Что тебе здесь, плохо? Тебя здесь любят, носят на руках, у тебя все хорошо», — выразил недоумение актер.
Астахов сам ездит в Европу, но исключительно для отдыха. По его словам, он никогда не рассматривал европейские страны как место постоянного жительства.
Ранее депутат ГД Виталий Милонов заявил, что артистов, которые сбежали из России после начала спецоперации, надо забыть. Об этом сообщает «Царьград».