Что такое вермикулит: свойства и использование в садоводстве

Безусловно, растениеводство не стоит на месте: не успели мы опробовать одни добавки, как на полках магазинов появляются новые. Однажды на одной из таких полок я увидела вермикулит. Никогда раньше о нем не слышала, поэтому попросила продавца рассказать поподробнее.

Оказывается, довольно полезная в садоводстве вещь! Сперва я прикупила несколько мешков для пробы, а затем вернулась за новой порцией. Рекомендую всем, кто заботится о своих цветах и рассаде попробовать вермикулит для растений. Нужная добавка!

Что такое вермикулит

Вермикулит — это минерал, который добывается в основном на Кольском полуострове. В его состав входят окись железа, двуокись кремния, окись магния, закись железа, окись алюминия и связанная вода. Благодаря последнему компоненту вермикулит при нагревании увеличивается в объеме, вспучивается. Применяемый в садоводстве минерал называют агровермикулитом.

Свойства вермикулита

Эта добавка используется в качестве стимулятора роста и микроэлементарного удобрения. Однако перед покупкой следует внимательно изучить состав вермикулита. Он может значительно отличаться в зависимости от места, где был добыт. Один вермикулит может быть перенасыщен медью, а другой — вовсе не содержать железа.

Садоводы используют около 40 % агровермикулита для составления добротных субстратов. Эта добавка делает почву рыхлой и влагоемкой, препятствует образованию корки на поверхности земли и закисанию. Как это работает? Частицы вермикулита впитывают влагу при поливе, а затем постепенно отдают ее. Получается, можно использовать меньше воды.

Использование вермикулита в садоводстве

Вермикулит используют, чтобы улучшить почву для рассады и цветов. Кроме того, эта добавка куда легче субстрата, поэтому вермикулит можно применять и для комнатных растений. Так вы уменьшите шанс заражения рассады грибными заболеваниями и гнилями.

Чтобы приготовить смесь для легкого черенкования, смешайте агровермикулит с песком или торфом в равных пропорциях. Отработанный материал можно использовать повторно, предварительно прокалив его. Помимо этого, можно смешить семена с вермикулитом, чтобы добиться равномерного посева. Чтобы защитить растения от пересыхания и плесени, присыпьте их вермикулитом сверху.

Кроме того, вермикулит поможет сохранить посадочный материал клубнелуковичных, луковичных и корневищных растений зимой. Покройте их сыпучим материалом и перенесите в помещение с подходящей температурой. А вы раньше встречали этот минерал? Используете его?

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Что такое вермикулит: свойства и использование в садоводстве appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!