Что такое OSB (ОСП, ОСБ)

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Классы ОСП. Mixail-1975



Самый простой ответ на вопрос, что такое ОСП (ОСБ, OSB) даёт расшифровка названия. Ориентированно стружечная плита. То есть плитный материал состоящий из стружки, или щепы, уложенной в определенном порядке подвергшейся прессовке и склейке. Материал появился на рынке около 30 лет назад, но уже успел завоевать популярность и незаменимость в ряде строительных областей. В частности, для обшивки домов по каркасной технологии. Используемые ранее листы фанеры и ДСП не в полной мере отвечали требованиям для такого строительства. Это избыточный вес, малая влагостойкость и недостаточное прочное соединение с крепежом. Появление на рынке ОСП позволило значительно увеличить каркасное домостроение. Производство ОСП. Материалом для производства плит ОСП являются стволы деревьев, в основном хвойных пород, окорённые и распущенные на тонкую щепу. Из просушенной стружки формируются слои листов. Внутренний слой отличается от внешних по направлению волокон щепы. В качестве связующего материала чаще всего, выступают формальдегидные смолы. Существуют плиты с использованием метилендифенилдиизоцианата (МДИ), который считается более безвредным. Такие плиты помечаются отметкой «Green» и стоят дороже.После прессовки и просушки листов на открытом воздухе в течение 2 суток, они подвергаются распилу в требуемый размер. Изделие готово к использованию.Классификация ОСП.По своим характеристикам плиты делятся на 4 класса.1-й класс. Плита обладает низкой влагостойкостью. Не используется в несущих конструкциях.2-й класс. Влагостойкость низкая, однако держит несущие нагрузки.3-й класс. Самый распространённый класс плит. Неплохо держит не только несущие нагрузки, но и слабо подвержена влияние влаги.4-й класс. Выдерживает влажные условия и имеет отличные несущие характеристики. Недостатком является высокая стоимость таких плит. Свойства ОСП.Плита обладает рядом важных характеристик позволяющей ей занять достойное место среди строительных материалов.1. Высокая технологичность материала. Хорошо подвергается всем видам обработки. Её можно пилить, строгать, фрезеровать, окрашивать. По прочности соединения с метизами соотносится с древесиной.2. Паропроницаемость материала позволяет каркасному строению с использованием ОСП в качестве обшивки «дышать».3. Слабо подвергается влиянию биологической среды. Применение ОСП. Диапазон применения плиты очень обширен. Чаще всего её используют для обшивки наружных стен при каркасном домостроении. Но плита находит и другое применение. Укладки чернового пола или в обустройство кровли под гибкую черепицу редко обходится без этого материала. Прочность материала позволяет выдерживать сильные снеговые нагрузки.Ещё одним местом применения ОСП являются различные конструкции, характеристики которых требуют прочности и долговечности. Например, такие, как SIP панели или двутавровые балки для перекрытий и стропильной системы крыш. Заключение. Не смотря, на то, что материал известен чуть больше 30 лет, он уже завоевал свою нишу в строительстве. Объёмы его производство, с каждым годом растут и снижаться не планируют. Недавно возникало резкое колебание цен на плиту, однако это носило спекулятивный характер и было не долгосрочным. Заменить в полном объёме ОСП плиту в данное время просто нечем.



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