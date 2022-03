Когда я услышала об этом трюке впервые (американская домохозяйка на YouTube с умным лицом делилась своим опытом), он меня только насмешил. А крышка от кастрюли-то для чего? Разве она со своей задачей не справляется? Но оказалось, картуш из пергамента старательно вырезают не только домохозяйки, но и профессиональные повара.

А ведь действительно, варить бульон или тушить рагу — задачи, требующие полной концентрации внимания. Крышку надо периодически поднимать, чтобы выходил пар, понижалась температура. Готовить на сильном огне без крышки тоже не вариант, ведь вся жидкость скоро выкипит. Что же делать?

Для чего на профессиональных кухнях используют картуш

© Depositphotos

Ответ на этот вопрос простой. Картушем (кругом из пергамента с небольшим отверстием по центру) накрывают бульон, рагу и соус, чтобы они не выкипали. Ведь сквозь отверстие проходит совсем небольшое количество пара. Таким образом бульон варится без потери жидкости, сохраняя вкус. Добиться такого эффекта с крышкой труднее. С картушем блюдо получается куда ароматнее.

Как вырезать картуш

Вам понадобится кусок пергамента, который по своему диаметру равен диаметру кастрюли. Этот кусок сложите пополам, а потом еще раз. Далее сложите квадрат пополам, загибая на углу. И снова заверните, смастерив еще более тонкое изделие. В целом, изготовить картуш можно по принципу бумажной снежинки.

Теперь нужно замерить размер картуша от центра кастрюли. Сделайте закругленный срез в более широкой части изделия. Маленький срез сделайте в тонкой части изделия. Разверните картуш. Вот и готово! Разместите картуш прямо на поверхности бульона, рагу или соуса.

Более детальную инструкцию, как вырезать картуш и как его применить в домашней готовке, вы найдете на канале Джейми Оливера. Держите ссылку! А в комментариях делитесь, были ли вы знакомы ранее с этим лайфхаком. Этот материал был полезен для вас? Ждем отзывов!

The post Что такое картуш и почему он нужен при варке бульона appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!