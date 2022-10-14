Что случилось с пропавшей 13 лет назад звездой «Сезона охоты» Игорем Шавлаком

Вторая жена артиста, костюмер Татьяна Шавлак в интервью «Каравану историй» рассказала, что в 2007 году Игорь снял фильм «Путевой обходчик», который провалился в прокате. У него из-за этого возникли проблемы с кредиторами, артист одолжил у Татьяны 4 млн рублей, которые в итоге так и не вернул.