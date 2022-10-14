Что случилось с пропавшей 13 лет назад звездой «Сезона охоты» Игорем Шавлаком

Актер Игорь Шавлак запомнился многим зрителям по «Сезону охоты». В его фильмографии помимо сериала есть более четырех десятков проектов. Однако Шавлак внезапно пропал и с 2009 года о нем ничего неизвестно.
Вторая жена артиста, костюмер Татьяна Шавлак в интервью «Каравану историй» рассказала, что в 2007 году Игорь снял фильм «Путевой обходчик», который провалился в прокате. У него из-за этого возникли проблемы с кредиторами, артист одолжил у Татьяны 4 млн рублей, которые в итоге так и не вернул.
Последний раз Шавлак вышел на связь в 2009 году, он позвонил дочке Кате. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Предполагается, что артист уехал из России.