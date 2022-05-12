Что скрывает Лиз Трасс: жители Украины заплатят высокую цену за амбиции Великобритании

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Бескомпромиссная агрессивная позиция Великобритании по украинскому вопросу вызывает опасения у Франции и Германии, пишет издание Atlantic, передает РИА Новости. Польский политолог Матеуш Пискорский объяснил в беседе с «Народными Новостями», что Лондон старается максимально ослабить Европу, действуя в строгом соответствии с планом, разработанным 30 лет назад вместе с США.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в жесткой форме требует участия Лондона и Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Кроме того, Лондон неоднократно критиковал Минские соглашения, а также Берлин и Париж, которые подписали документ без участия британцев и американцев. Автор материала утверждает, что воинственная риторика Великобритании в отношении России не находит одобрения ни в Германии, ни во Франции, предпочитающих более взвешенный подход.
Более того, немецкие и французские дипломаты, опрошенные изданием, убеждены, что политическое решение украинского кризиса было выработано куда быстрее, если бы Лондон регулярно не подливал масла в огонь конфронтации. Своими действиями Даунинг-стрит пытается вернуть авторитет, пошатнувшийся после Брексита. За амбиции британских элит платят самую высокую цену жители Украины. Некоторые эксперты полагают, что ультраострая риторика Лиз Трасс связана с ее желанием занять кресло премьера.
Все, что происходит с 2016 года, когда состоялся референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, так или иначе связано с осуществлением геополитических проектов британцев и американцев, считает Матеуш Пискорский. По его словам, главный из них — максимальное ослабление основного соперника англо-американского союза — Европу.
«На самом деле планы Лондона и Вашингтона прозвучали еще в 1992 году. Тогда американский политик Пол Вульфовец выпустил доклад, где утверждалось, что после распада СССР основным геополитическим противником США являются страны континентальной Европы. Потом, на протяжении многих лет — с 1992-го по 2016-й Великобритания всячески препятствовала интеграционным процессам Европы. Все этого говорит о том, что Британия всегда представляла политические интересы, никак не совпадающие с интересами остальной Европы», — пояснил наш собеседник.
Растет количество британцев и местных средств массовой информации, которые выступают с критикой политики Лондона, продолжил специалист. Даже в Консервативной партии Бориса Джонсона нет единого мнения: некоторые политики не поддерживают приверженность премьер-министра к пути эскалации вооруженного конфликта на Украине. Однако у Даунинг-стрит нет выбора, ведь главное, что определяет политику Британии — ее роль в том самом плане начала 90-х.
«Ключевую роль играет и внешний фактор: в разделе труда между США и Великобританией получается так, что именно Лондон несет большую ответственность за дестабилизацию западного евразийского пространства. Тем временем Вашингтон больше занят антикитайской деятельностью», — объяснил «разделение» польский эксперт.
Европейские страны уже доказали, что не все одобряют идею бесконечной накачки оружием Украины, ведь это лишь затягивает конфликт. От поставок уже отказались Венгрия и Греция, поэтому, есть шанс, что так сделают и другие члены ЕС. Много будет зависеть от крупнейших стран европейского блока — Франции и Германии. Но там все тоже непросто.
«Сейчас крайне любопытно наблюдать за тем, что происходит в Германии и Франции. В ФРГ продолжается внутренняя борьба между сторонниками подчинения страны США, и теми, кто выступает за независимую политику. Во Франции многое будет зависеть от парламентских выборов. Если партия Эммануэля Макрона окажется в меньшинстве, стоит ждать определенных изменений политики Парижа в более рациональную прагматичную сторону», — подытожил Пискорский.
Ранее глава Минфина Великобритании Риши Сунака заявил о готовности правительства выделить дополнительные 1,3 млрд фунтов для помощи Украине.