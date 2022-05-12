Что скрывает Лиз Трасс: жители Украины заплатят высокую цену за амбиции Великобритании

«На самом деле планы Лондона и Вашингтона прозвучали еще в 1992 году. Тогда американский политик Пол Вульфовец выпустил доклад, где утверждалось, что после распада СССР основным геополитическим противником США являются страны континентальной Европы. Потом, на протяжении многих лет — с 1992-го по 2016-й Великобритания всячески препятствовала интеграционным процессам Европы. Все этого говорит о том, что Британия всегда представляла политические интересы, никак не совпадающие с интересами остальной Европы», — пояснил наш собеседник.