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    Что скрывает Лиз Трасс: жители Украины заплатят высокую цену за амбиции Великобритании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Что скрывает Лиз Трасс: жители Украины заплатят высокую цену за амбиции Великобритании

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    The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress

    Бескомпромиссная агрессивная позиция Великобритании по украинскому вопросу вызывает опасения у Франции и Германии, пишет издание Atlantic, передает РИА Новости. Польский политолог Матеуш Пискорский объяснил в беседе с «Народными Новостями», что Лондон старается максимально ослабить Европу, действуя в строгом соответствии с планом, разработанным 30 лет назад вместе с США.

    Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в жесткой форме требует участия Лондона и Вашингтона в урегулировании украинского кризиса. Кроме того, Лондон неоднократно критиковал Минские соглашения, а также Берлин и Париж, которые подписали документ без участия британцев и американцев. Автор материала утверждает, что воинственная риторика Великобритании в отношении России не находит одобрения ни в Германии, ни во Франции, предпочитающих более взвешенный подход.

    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Более того, немецкие и французские дипломаты, опрошенные изданием, убеждены, что политическое решение украинского кризиса было выработано куда быстрее, если бы Лондон регулярно не подливал масла в огонь конфронтации. Своими действиями Даунинг-стрит пытается вернуть авторитет, пошатнувшийся после Брексита. За амбиции британских элит платят самую высокую цену жители Украины. Некоторые эксперты полагают, что ультраострая риторика Лиз Трасс связана с ее желанием занять кресло премьера.

    Все, что происходит с 2016 года, когда состоялся референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, так или иначе связано с осуществлением геополитических проектов британцев и американцев, считает Матеуш Пискорский. По его словам, главный из них — максимальное ослабление основного соперника англо-американского союза — Европу.

    «На самом деле планы Лондона и Вашингтона прозвучали еще в 1992 году. Тогда американский политик Пол Вульфовец выпустил доклад, где утверждалось, что после распада СССР основным геополитическим противником США являются страны континентальной Европы. Потом, на протяжении многих лет — с 1992-го по 2016-й Великобритания всячески препятствовала интеграционным процессам Европы. Все этого говорит о том, что Британия всегда представляла политические интересы, никак не совпадающие с интересами остальной Европы», — пояснил наш собеседник.

    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress
    Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/globallookpress

    Растет количество британцев и местных средств массовой информации, которые выступают с критикой политики Лондона, продолжил специалист. Даже в Консервативной партии Бориса Джонсона нет единого мнения: некоторые политики не поддерживают приверженность премьер-министра к пути эскалации вооруженного конфликта на Украине. Однако у Даунинг-стрит нет выбора, ведь главное, что определяет политику Британии — ее роль в том самом плане начала 90-х.

    «Ключевую роль играет и внешний фактор: в разделе труда между США и Великобританией получается так, что именно Лондон несет большую ответственность за дестабилизацию западного евразийского пространства. Тем временем Вашингтон больше занят антикитайской деятельностью», — объяснил «разделение» польский эксперт.

    Федеральное агентство новостей
    Федеральное агентство новостей

    Европейские страны уже доказали, что не все одобряют идею бесконечной накачки оружием Украины, ведь это лишь затягивает конфликт. От поставок уже отказались Венгрия и Греция, поэтому, есть шанс, что так сделают и другие члены ЕС. Много будет зависеть от крупнейших стран европейского блока — Франции и Германии. Но там все тоже непросто.

    «Сейчас крайне любопытно наблюдать за тем, что происходит в Германии и Франции. В ФРГ продолжается внутренняя борьба между сторонниками подчинения страны США, и теми, кто выступает за независимую политику. Во Франции многое будет зависеть от парламентских выборов. Если партия Эммануэля Макрона окажется в меньшинстве, стоит ждать определенных изменений политики Парижа в более рациональную прагматичную сторону», — подытожил Пискорский.

    Ранее глава Минфина Великобритании Риши Сунака заявил о готовности правительства выделить дополнительные 1,3 млрд фунтов для помощи Украине.

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