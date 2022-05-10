Что произошло на Украине 9 мая: подробности провокации ВСУ на Змеином, прорыв ВС РФ на Северском Донце

Официально заявлено, что 7-го мая, по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании пытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный. В результате нескольких попыток захватить остров ВСУ понесли тяжелые потери: 4 украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24, 29 украинских беспилотников, в том числе 8 «Байрактар ТБ-2», из них 4 — только за сегодняшний день.