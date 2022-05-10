Что произошло на Украине 9 мая: подробности провокации ВСУ на Змеином, прорыв ВС РФ на Северском Донце

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 9 мая.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что в течение ночи-утра Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районе Попасной, а под Лисичанском — 18 районов сосредоточения войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В районе Золотого ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства. Ракетами «Оникс» уничтожены 6 вертолетов Ми-8 и Ми-24 на военном аэродроме «Червоноглинское» Арциз Одесской области.
Армейская авиация нанесла удары по 52 районам сосредоточения ВСУ, а также по складу боеприпасов под Глуховым.
Ракетно-артиллерийские войска РФ, в свою очередь, поразили 8 пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения сил противника. В результате ликвидированы до 350 националистов, выведены из строя 56 единиц военной техники.
В районе Богодухова уничтожены 4 украинские РСЗО «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.
Средствами противовоздушной обороны сбиты два МиГ-29 ВВС Украины над Иверским и Новодонецким, а также Су-25 над Погоновкой в Харьковской области.
В районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотника, в том числе два «Байрактар-ТБ2». Еще 12 беспилотных летательных аппаратов сбиты над населенными пунктами Балаклея, Шийковка, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), Павловка Луганской Народной Республики (ЛНР).
В районах Изюма и Снежковки перехвачены три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
В течение дня воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили 11 районов сосредоточения ВСУ, 4 ротных опорных пункта, 8 складов боеприпасов в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска, две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестища.
Армейская авиация поразила 2 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Ракетно-артиллерийские войска нанесли удары по 318 районам сосредоточения украинских войск. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники.
В течение дня средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины над Северодонецком. Также уничтожены 3 украинских беспилотника над Новозвановкой, Харцызском и Изюмом.
В районах населенных пунктов Большой Камышевахи и Изюма перехвачены два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Всего же с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотников, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 единиц бронетехники, 347 РСЗО, 1432 полевых орудий и минометов, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.
Официально заявлено, что 7-го мая, по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании пытался провести крупную провокацию по захвату острова Змеиный. В результате нескольких попыток захватить остров ВСУ понесли тяжелые потери: 4 украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24, 29 украинских беспилотников, в том числе 8 «Байрактар ТБ-2», из них 4 — только за сегодняшний день.
При попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.
В результате лишь в ходе высадки на остров были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских военнослужащих, еще 24 человека погибли в глубине Змеиного.
Министерство обороны России объявило о создании мультимедийного раздела «Во власти преступного беспамятства», обличающего преступления киевского режима против исторической памяти о подвигах бойцов и командиров Красной Армии.
На протяжении восьми лет — и особенно активно после начала специальной военной операции на Украине — украинские националисты уничтожают мемориальные комплексы, свидетельства чему приводятся в упомянутом проекте.
Ситуация в ДНР
С начала 9 мая ополчение ДНР ликвидировали 30 украинских националистов, боевую машину пехоты, 2 бронетранспортера, 2 огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и 2 грузовика. Захвачены танк, 2 бронетранспортера и 2 грузовика. При исполнении воинского долга погибли 3 бойца Народной милиции, еще 15 получили ранения.
В течение дня украинские войска обстреляли Донецк (33 снаряда калибра 122 мм, 35 ракет РСЗО «Град», 8 мин калибра 120 мм), Железную Балку (2 мины калибра 120 мм, 6 мин калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы), Доломитное (19 мин калибра 82 мм), Гольмовский (18 мин калибра 82 мм), Докучаевск (8 снарядов калибра 122 мм), Ясиноватую (45 ракет РСЗО «Град»), Доля (3 снаряда калибра 152 мм), Еленовка (3 снаряда калибра 152 мм), Горловка (7 мин калибра 120 мм, 4 танковых снаряда, 24 снаряда калибра 122 мм, крупнокалиберные пулеметы), Лозовое (6 мин калибра 82 мм), Луганское (15 ракет из БМ-21 «Град»).
В результате повреждены 28 жилых домов, 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие Народной милиции ДНР поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Совместно с активистами «Молодой гвардии-юнармии» они вручили героям ВОВ подарки и передали продуктовые наборы. Также ополчение опубликовало обращение в честь праздника:
«Спустя 77 лет националистические взгляды и попытки увековечивания военных преступников продолжают захватывать Украину. Украинское руководство активно поощряет чествование приверженцев Бандеры, преступников ОУН и УПА (запрещены в РФ), а также других предателей и карателей своего народа».
Народная милиция подчеркнула, что совместные действия войск ДНР и ВС РФ остановят нацистов, которые направили оружие против мирных жителей Донбасса.
В Мариуполе сегодня развернули 300-метровую георгиевскую ленту, во главе колонны встал глава республики Денис Пушилин.
Тем временем в Славянске прогремели взрывы в районе НИИ высоких напряжений недалеко от центра города, а в Краматорске нанесен ракетный удар по заводу «Энергомашспецсталь», где дислоцируются ВСУ.
Фронт в Лимане продолжает оставаться на месте ввиду сильных лесных пожаров в зоне боевых действий.
По заявлению Пушилина, решение о статусе ДНР будет принято после выхода на административные границы республики.
Ситуация в ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в утренней сводке сообщила о ликвидации 7 украинских военнослужащих, бронетранспортера, 5 единиц автомобильной техники за минувшие сутки. При этом один украинский военный сложил оружие и перешел на сторону луганских войск.
Украинская сторона в течение прошедших суток выпустила по территории ЛНР 7 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-27 «Ураган». Под огонь попал населенный пункт Новогригоровка.
В течение 9 мая ВСУ выпустили ракету «Точка-У» по Новой Астрахани. Снаряд был сбит, однако обломки повредили здания почты, больницы, а также близлежащие домостроения. Кроме того, 10 ракет РСЗО «Град» были выпущены по н.п. Золотое-5.
Подразделениями ВС РФ и ЛНР освобожден населенный пункт Нижнее юго-восточнее Северодонецка. Над администрацией поднято Знамя Победы.
Также в Народной милиции сообщили о визите в республику кандидата в сенаторы США, который посетил освобожденное Рубежное, пообщался с местными жителями и выразил недовольство позицией Вашингтона касательно происходящего на Украине и в Донбассе.
Народная милиция поздравила ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) с Днем Победы.
«Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры! Дорогие наши ветераны желаем Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!» — говорится в официальном заявлении.
Также представители ополчения вместе с юнармейцами посетили ветеранов и раненых бойцов, вручив им памятные подарки и продукты.
В 10:00 на Театральной площади Луганска состоялось открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных Сил России. Проводится открытая демонстрация трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами в ходе освобождения республики.
В 20:00 на территории стадиона «Авангард» в Луганске начался праздничный концерт, на окончание которого запланирован артиллерийский салют.
Продолжаются тяжелые бои в районе треугольника Рубежное — Северодонецк — Лисичанск. Сообщается о столкновениях в Приволье, Белогоровке и Шипиловке.
Утром Армия России прорвала украинскую оборону на Северском Донце, что вкупе с недавним освобождением Попасной создает реальные предпосылки для окружения лисичанско-северодонецкой группировки украинских войск. Эту информацию подтвердили в украинской администрации Луганской области, отметив, что Армия России вошла в Белогоровку. ВСУ предпринимали контрнаступление, которое, очевидно, провалилось.
Украина
Украинские СМИ сообщили о смерти бывшего командира 10-й бригады ВМС Украины Игоря Бедзая, являвшегося одним из наиболее опытных украинских летчиков. При жизни он освоил несколько типов вертолетов и турбовинтовых самолетов.
О сильных взрывах этой ночью сообщали жители Николаева, Харькова, Одессы, Сум, Вознесенска, а также десятков иных городов. В Великой Коренихе уничтожена радиолокационная система ВСУ, а в Николаеве — зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Украинское командование сообщает о появлении двух подводных лодок и шести кораблей ВМФ РФ на северо-западе Черноморья. Заявляется, что они несут на себе более 50 крылатых ракет, которые непременно будут использованы против объектов ВСУ.
Жители освобожденной Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в 2022 году, заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Кроме того, стало известно, что область не будет административно объединена с Крымом, однако ее устройство подвергнется переорганизации по российскому образцу. Дискриминация русского языка подлежит искоренению; выплата пенсий уже происходит в рублях. Область нацелена на присоединение к России.
«Мы не планируем проведение референдума и создание республики. Сегодня, исходя из возможностей, которые у нас есть, мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации», — заявил Стремоусов.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг заявление Алексея Арестовича, занимающего должность Советника Офиса президента Украины, о грядущих послаблениях в вопросе выезда мужчин призывного возраста за границу. Премьер отметил, что во время военного положения открытие границ на выезд для потенциальных призывников не планируется.
На территориях, освобожденных Армией России и силами народных республик Донбасса, прошли праздничные мероприятия и памятные шествия в честь 9 Мая. ВСУ безуспешно попытались сорвать празднование в некоторых населенных пунктах обстрелами (как, например, в Херсоне).
В западной части Украины продолжается подготовка летных экипажей для ВВС Украины. Из-за высоких потерь принято решение форсировать обучение личного состава и направить наиболее подготовленных летчиков на аэродромы в центральной части Украины для их задействования в боевых действиях.
Так, сегодня прошла совместная тренировка 40-й бригады тактической авиации и 102-го радиотехнического батальона 138-й ртбр, развернутых на авиабазе Васильков. В рамках тренировок украинские истребители Миг-29 отработали полеты в приграничных с Россией районах Черниговской области и имитацию воздушного налета на Киев. В задачу украинских средств ПВО входило обнаружение этих целей и условное их уничтожение.
Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять годы или даже десятилетия.