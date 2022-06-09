Что произошло на Украине 9 июня: угроза украинскому борщу со стороны России, Зеленский ввел санкции против Путина

После взятия Лимана и Святогорска окрестности Славянска находятся в зоне поражения российской артиллерии, что позволяет надеяться на скорую зачистку города от националистов. Возможно именно на этом и основывались донецкие власти, объявившие о начале боев за населенный пункт. Сейчас в его направлении движутся союзные силы, однако сначала им нужно освободить ближайшие поселения.