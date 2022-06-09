Что произошло на Украине 9 июня: угроза украинскому борщу со стороны России, Зеленский ввел санкции против Путина

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 9 июня.
Россия
Укрепление связей Донбасса с РФ идет полным ходом. Как сообщили в Минпросвещения, уже этой осенью школы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) перейдут на российские образовательные стандарты.
Тем временем в Госдуму РФ был внесен закон о предоставлении статуса ветеранов боевых действий людям, защищавшим Донбасс с 2014 года. Эта инициатива предполагает гражданам соответствующие льготы.
Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел новое совещание в Мариуполе. По его итогам стало известно, что во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России были выявлены имена украинских военных, причастных к расстрелам мирных жителей (в том числе женщин и детей) в городе. Также удалось установить личности людей, подозреваемых в жестоком обращении с пленными и гражданским населением.
На данный момент правоохранители завершили следственные действия уже по 17 уголовным делам в отношении националистов и военнослужащих. В то же время на завершающем этапе находятся расследования еще пяти, касающихся преступления командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Впрочем, своего наказания еще ждут и те боевики, которые обстреливают РФ с пока еще подведомственной Киеву территории. Так, сегодня под огонь попал поселок Хотмыжск в Белгородской области. В результате нападения жертв нет, однако несколько домов были повреждены.
Тем временем российские подразделения продолжают выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины и наносят ущерб военной инфраструктуре противника. Местные источники сообщают о том, что прицельный ракетный удар был нанесен по промзоне Бахмута, а точнее — по цеху машиностроительного завода «Вистек», где проходил ремонт военной техники ВСУ. Теперь Киев лишился не только размещенных там боевых машин, но и стратегически важных производственных площадей.
Кроме того, российская артиллерия и ракетные войска нанесли удары по объектам и местам сосредоточения живой силы ВСУ в Удах, Черкасских Тишках, Золочеве и Светличном.
Обстановка в ДНР
Официальный представитель военного ведомства ДНР Эдуард Басурин во время вечернего брифинга сообщил, что сегодня ВСУ выпустили по территории республики уже более 270 снарядов и мин. Под огнем оказались районы 15 населенных пунктов, что привело к повреждению по меньшей мере 17 жилых домов и нескольких объектов инфраструктуры.
При этом агрессия ВСУ повлекла за собой и новые жертвы среди гражданского населения. Так, например, в результате одного из вечерних обстрелов Донецка снарядами образца НАТО в столице региона погибла женщина. Точное число пострадавших уточняется.
В течение дня донецкие военные вместе с российскими войсками продолжали освобождение региона. В ходе боев только Народная милиция ДНР смогла уничтожить более 60 солдат противника, одну реактивную систему залпового огня «Град», три БТР-2, один пункт управления беспилотниками и три огневые точки.
Сегодня российские силы еще более продвинулись в районе Камышевахи и поселка Роты, что вынуждено признать даже украинское командование. Тем временем союзные подразделения полностью выбили ВСУ с левого берега Северского Донца. Фактически сейчас от противника зачищена вся территория, начиная от Изюма и до Рубежного.
После взятия Лимана и Святогорска окрестности Славянска находятся в зоне поражения российской артиллерии, что позволяет надеяться на скорую зачистку города от националистов. Возможно именно на этом и основывались донецкие власти, объявившие о начале боев за населенный пункт. Сейчас в его направлении движутся союзные силы, однако сначала им нужно освободить ближайшие поселения.
Параллельно с этим сражения продолжаются в Краснополье, Богородичном и близ Николаевки. В то же время нарастает интенсивность уничтожения объектов ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации. Также в Краматорском районе был освобожден поселок Сосновое, а также Пилипчатино в Бахмутском.
По итогам прошедшего сегодня в Донецке судебного разбирательства попавшие в плен иностранные наемники Шон Пиннер, Эйден Эслин и Саадун Брагим были признаны виновными и получили высшую меру наказания.
Два гражданина Великобритании и один марокканец, воевавшие на стороне украинской армии, сдались в плен еще в середине апреля. После этого им были предъявлены обвинения в наемничестве, прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности и попытке насильственного захвата власти. Данный процесс стал для республики первым, проводившимся в отношении иностранных наемников.
Впрочем, для преступников еще не все потеряно: в течение 30 дней они могут попытаться обжаловать решение суда.
При этом британское правительство выразило свою обеспокоенность в связи с вынесением сурового приговора для своих граждан. Тем не менее глава ДНР сообщил, что чиновники из Лондона или Рабата не выходили на связь с ним или правоохранительными органами республики с целью как-то повлиять на ситуацию.
Слабо вступиться за своих союзников попытались разве что в Киеве: представитель МИД Украины Олег Николенко вновь заявил о том, что все иностранцы, сражающиеся вместе с ВСУ, имеют статус комбатанта. Однако это утверждение является спорным с точки зрения международного права, что уже отмечали в Минобороны РФ.
Своего приговора сейчас ждут и украинские националисты из состава полка «Азов»* (запрещен в РФ). По словам главы ДНР Дениса Пушилина, трибунал над ними может быть проведен до конца этого лета.
Обстановка в ЛНР
По мере разбора разрушенных ударом ВСУ зданий в Стаханове сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили новые обстоятельства инцидента.
Появилась версия о том, что обстрел города производился с применением реактивных систем залпового огня «Ураган». Кроме того, число погибших возросло уже до 13 человек, и это возможно еще не окончательные цифры, рассказал глава республики Леонид Пасечник.
В то же время ВСУ не останавливаются на разрушительном ударе по одному населенному пункту и обстреливают другие районы региона. В частности, например, под их огнем стабильно находится женский монастырь в Никольском, где местные жители укрыли спасающихся от украинских войск мирных граждан. Народная милиция ЛНР организовала доставку туда гуманитарной помощи и оказывает содействие в эвакуации.
Военные республики рассчитывают в короткие сроки положить конец вмешательству Киева в их жизнь, а потому не снижают темпов наступления на позиции противника. Сегодня союзные войска зачистили от ВСУ село Пришиб в Славяносербском районе. Врубовка, Тошковка, Устиновка, Боровское, Северодонецк и другие населенные пункты все еще являются местами ожесточенных столкновений между силами киевского режима и союзных войск.
Тем временем республика все же идет по пути стабилизации обстановки и восстановления, что сказывается на доступности социально значимых услуг для населения. Так, например, в Луганске заработали банкоматы «Промсвязьбанка», которому недавно было позволен выйти на местный финансовый рынок. Теперь жители региона могут снимать наличные с карт российских банков, впервые за много лет.
Кроме того, власти ЛНР заявили, что скоро начнут экспортировать свое зерно в РФ по железной дороге. Этот факт также вносит важный вклад в экономику региона и поможет пополнить бюджет.
Украина
Президент Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении ряда российских политиков и чиновников высшего звена. В список ограничений попали такие деятели, как Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев и Сергей Лавров. В частности, им теперь запрещен въезд на Украину.
Кроме того, санкции Киева коснулись и 236 высших учебных заведений РФ, в том числе МГУ, МГТУ, МФТИ, СПбГУ и других.
Тем временем по-своему решила «ответить» Москве и украинская делегация в ЮНЕСКО. Постпред РФ при организации Александр Кузнецов сообщил, что делегация из Киева во всех документах стали писать слово «Россия» со строчной буквы и заявили о том, что наша страна «представляет опасность для украинского борща».
Как отметил дипломат, такого рода одиозное поведение с каждым днем вызывает все большее раздражение со стороны членов международной организации.
При этом киевские чиновники не останавливаются и во внутренних чистках. В Верховную раду депутаты внесли новый законопроект о лишении украинского гражданства за госизмену.
Также нельзя упускать и усилия внешних игроков. Сегодня Правительство Сербии приняло решение выделить 3 млн евро на помощь украинским детям и беженцам из этой страны. Хотя стоит отметить, что данные средства будут направлены адресатом не через Киев, а с помощью структур ООН. И в случае честного выполнения организацией своих обязанностей деньги должны быть потрачены в том числе и на тех, кто находится не на подведомственной украинским властям территории — в РФ и Донбассе.
В то же время нерешенным остается вопрос кандидатства Украины в Евросоюзе. Как сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, по меньшей мере три государства блока выступают против этого, а взамен предлагают предоставить стране условный статус. Конкретных подробностей нет, однако известно, что противостоят интеграции украинцев в блок не балтийские и не восточноевропейские державы.
Нельзя упускать и сегодняшнее заявление украинского Нацагентства по предотвращению коррупции. В ведомстве утверждают, что российский бизнесмен Михаил Фридман выразил намерение переехать на контролируемую Киевом территорию, перевести туда свои основные активы и получить гражданство. Комментариев от Фридмана в настоящий момент не поступало.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела