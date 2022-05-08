Что произошло на Украине 8 мая: западные политики съезжаются в Киев, у Соледара уничтожена партия иностранного оружия

В ДНР ситуация складывается несколько иначе, нежели у соседей. За день по вине ВСУ там пострадали еще два человека. В результате, с начала суток потери среди гражданских составили одного человека погибшим и 11 — ранеными. Огонь велся по Донецку, Гольмовскому, Старомихайловке, Ясиноватой, Широкой Балке, Луганскому и Горловке, которая наряду с Железной Балкой еще со вчерашнего вечера стала целью наиболее массированных обстрелов.