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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 8 мая.
Россия
Согласно вечернему брифингу Минобороны РФ, очередная партия западного вооружения, поставленного Киеву, не добралась до передовой — по военному грузу был нанесен удар высокоточными ракетами, когда он прибыл на железнодорожную станцию в районе Соледара. Там же ликвидировано подкрепление из состава резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, за день была уничтожена понтонная переправа украинских войск около Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения. Ранее же Киев лишился корвета, узла связи аэродрома Червоноглинское и командного пункта одной из механизированных бригад ВСУ в районе Пятихатки Харьковской области.
Целями авиации сегодня днем стали 54 района сосредоточения противника. Погибли до 380 националистов, 38 единиц военной техники были выведены из строя. Таким образом, только от налетов ВКС РФ за сутки украинские националисты потеряли около 800 человек и более 90 машин различного назначения.
Ракетные войска уничтожили пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» в районе Николаева и установку РСЗО «Смерч» в округе Соледара. Вкупе с результатами работы артиллерии, с вечера 7 мая были также уничтожены РЛС обнаружения воздушных целей, 2 пусковые установки ЗРК С-300, 60 позиций артиллерии противника, 84 пункта управления, 2 склада оружия и боеприпасов, а также около 600 районов скопления пехоты и техники ВСУ.
Силами ПВО были сбиты штурмовик Су-25 ВВС Украины в Харьковской области и три беспилотника, причем один из них — в районе острова Змеиный. Всего киевский режим за сутки потерял семь самолетов, включая два бомбардировщика Су-24, семь БПЛА, четыре вертолета.
Ситуация в ЛДНР
Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) .
Если оценивать обстановку в ЛНР, то там сегодня было относительно спокойно — обстреляно было лишь Дебальцево. Впрочем, даже столь малочисленные атаки указывают на то, что киевский режим не намерен прекращать свою войну с мирным населением региона.
В ДНР ситуация складывается несколько иначе, нежели у соседей. За день по вине ВСУ там пострадали еще два человека. В результате, с начала суток потери среди гражданских составили одного человека погибшим и 11 — ранеными. Огонь велся по Донецку, Гольмовскому, Старомихайловке, Ясиноватой, Широкой Балке, Луганскому и Горловке, которая наряду с Железной Балкой еще со вчерашнего вечера стала целью наиболее массированных обстрелов.
Сейчас на территории республики действуют сотрудники Следственного комитета РФ, собирающие доказательства военных преступлений ВСУ. В этот раз специалисты осмотрели здания и прилегающие территории завода «Азовмаш» в Мариуполе, где занимала оборону 36-я бригада Вооруженных сил Украины.
Тем временем из города продолжают выводить гражданских. За сутки оттуда эвакуировали 590 человек. Как и прежде, временно перемещенных лиц отправляют в населенный пункт Безыменное.
Боевые действия продолжаются на всех участках фронта. Еще утром на Донецком и Луганском направлениях ВСУ потеряли около 40 человек и около десяти единиц техники и артиллерийских орудий, а также лишились нескольких складов с боеприпасами. Часть боевых машин была захвачена в исправном состоянии и пополнила коллекцию трофеев войск ДНР.
Украина
Страны Запада по-прежнему продолжают оказывать Киеву всестороннюю поддержку, в том числе дипломатическую и политическую. Как сообщается, сегодня территорию Украины посетили сразу несколько высокопоставленных гостей: премьер-министры Канады и Хорватии Джастин Трюдо и Андрей Пленкович, первая леди США Джилл Байден и председатель немецкого бундестага Бербель Бас. Помимо этого, в Вашингтоне сообщили, что в Киев для возобновления работы американского посольства направились поверенный в делах Соединенных Штатов и небольшая группа дипломатов.
Не прекращается и военная помощь. Постпред США при ООН Линда Томас признала, что ее страна снабжает украинские войска разведывательными данными о действиях группировки ВС РФ в ходе специальной операции, чтобы «укрепить позиции Киева за столом переговоров». Также на этом поприще отметилась Португалия, заявившая о намерении поставить ВСУ пять гаубиц и 15 бронетранспортеров.
Однако действия властей западных стран далеко не всегда встречаются овациями со стороны населения. В частности, жители итальянской Вероны вышли на марш протеста против участия государств НАТО в украинском конфликте. При этом демонстранты подчеркнули, что события вокруг спецоперации ВС РФ освещаются в медиа крайне однобоко. Также митинги против помощи Киеву и в поддержку российской СВО прошли в Афинах.