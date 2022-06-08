Что произошло на Украине 8 июня: отставка правительства ДНР, Болгария больше не будет поставлять оружие ВСУ

Впрочем, глава Крыма Сергей Аксенов сегодня выступил с заявлением, в котором предположил, что все освобожденные от киевской власти украинские регионы войдут в число субъектов Российской Федерации. Впрочем, для решения этого вопроса там сначала нужно будет провести референдум — жители Запорожья и Херсонщины получили право на самоопределение, и только им теперь решать свое будущее.