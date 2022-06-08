Что произошло на Украине 8 июня: отставка правительства ДНР, Болгария больше не будет поставлять оружие ВСУ

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 8 июня.
Россия
В настоящий момент на освобожденных территориях Украины полным ходом идет подача заявок на получение российского гражданства: жители Запорожской и Херсонской областей выстраиваются в очереди, чтобы отнести необходимые документы.
Сегодня стало известно, что первые 500 паспортов РФ в Запорожье будут выданы уже в ближайшее время — 12 июня. Данная дата, совпадающая с Днем России, добавляет этому процессу особый символизм.
Впрочем, глава Крыма Сергей Аксенов сегодня выступил с заявлением, в котором предположил, что все освобожденные от киевской власти украинские регионы войдут в число субъектов Российской Федерации. Впрочем, для решения этого вопроса там сначала нужно будет провести референдум — жители Запорожья и Херсонщины получили право на самоопределение, и только им теперь решать свое будущее.
Действия украинских войск, сделавших освобожденные районы с мирными жителями целью своих обстрелов, с каждым днем все больше подталкивают граждан к еще большему сближению с РФ.
Довольно любопытным фактом также стало то, что после наречения улицы перед посольством США в Москве «площадью Защитников Донбасса» свой след на карте российской столицы хотят оставить и конкретные представители региона.
Так, сегодня и. о. начальника Центра гуманитарного образования Луганского государственного аграрного университета Дмитрий Крысенко выступил с инициативой переименовать Смоленскую набережную в честь Луганской Народной Республики.
Каким бы ни было будущее этого предложения, становится ясно, что связь русскоязычных регионов с РФ все более усиливается не только в военном плане, но и в других вопросах.
Обстановка в ДНР
С начала текущих суток Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 214 снарядов и мин.
Под огнем оказались 14 населенных пунктов, в том числе Донецк, Еленовка, Озеряновка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Горловка, Минеральное, Красный Партизан, Михайловка, Новоселовка, Первомайск, Ясиноватая, Александровка и другие.
Итогом этого стала гибель одного человека и ранение еще десяти, в том числе малолетнего ребенка. Повреждены оказались 20 жилых домов и четыре инфраструктурных объекта. Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Примечательно, что в течение длительного периода времени под удар ВСУ не попал ни один объект вооруженных сил республики — все атаки направлены на гражданские цели. И сегодня очередная провокационная атака коснулась даже центрального района Донецка: воронка от упавшего украинского снаряда располагается непосредственно у стен здания правительства ДНР. На месте инцидента работают российские следователи.
Тем не менее бои за освобождение Донбасса продолжаются, причем сразу на нескольких ключевых направлениях. Бойцы Народной милиции ДНР сегодня отчитались об уничтожении еще одного украинского танка Т-64, трех БТР-2, двух машин подвоза боеприпасов и более 40 человек личного состава противника. Также в районе населенного пункта Пески подавлены две огневые точки противника. Кроме того, село Татьяновка было освобождено.
Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе Клинового и Новолуганского, хорошо укрепленных ВСУ. Однако действия российских сил затрагивают и другие располагающиеся неподалеку населенные пункты вверх от Светлодарска. Также напряженная обстановка в Угледаре и Авдеевке, которые отчаянно обороняют украинские войска.
Впрочем, нельзя упускать и обстановку на гражданском фронте. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко. Имя нового премьер-министра пока не оглашается, однако ушедшему со своего прежнего поста политику теперь поручено взять на себя вопросы развития государственного сектора республики.
Временно исполняющим обязанности главы правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, занимающий должность директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. Парламент республики поддержал данную кандидатуру.
Тем временем в донецком суде продолжают разбирать дело иностранных наемников, за деньги принимавших участие в войне с мирным населением региона на стороне ВСУ. Сегодня граждане Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Брагим частично признали свою вину.
Представители Верховного суда ДНР сообщают, что задержанные выразили готовность принять ответственность по статье 232 Уголовного кодекса республики — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».
Преступления, проходящие по ней, предусматривают наказание в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного. Как ранее отмечали в ДНР, наемников также обвиняют в «действиях, направленных на насильственный захват власти», что при наличии отягчающих обстоятельств или в военное время может грозить смертной казнью. И именно по этой статье признал себя виновным марокканец Ибрагим.
Не исключено, что иностранные наемники пошли на частичное признание вины и чистосердечное раскаяние, чтобы избежать высшей меры наказания и сохранить свои жизни — нахождение в тюрьме оставит им надежду на экстрадицию в родные страны в случае смягчения позиции властей республики.
Обстановка в ЛНР
Войска Луганской Народной Республики вместе с российскими силами ведут ожесточенные бои за освобождение оставшихся территорий региона. Союзники практически полностью взяли под контроль восточный берег реки Северский Донец и продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.
Судя по всему, в ближайшие дни следует ожидать полного освобождения города Северодонецк от ВСУ. Сегодня российские подразделения еще более продвинулись в зачистке населенного пункта, отбили у противника зону аэропорта и ряд других районов.
Украинские силы все еще удерживают территории завода «Азот», однако их положение с каждым часом становится все труднее. Вероятнее всего, скоро они начнут большое отступление, одним из явных проявлений которого можно считать поэтапный отвод подразделений из ближайших населенных пунктов в Лисичанске.
Впрочем, российские силы уже приближаются и к нему, бои идут по всей линии фронта, так что после Северодонецка город наверняка будет следующей целью союзников.
В то же время майская победа в Попасной дала возможность продолжать движение и с других направлений, что позволило перейти к боям в Золотом, Врубовке и ближайших населенных пунктах этого и соседнего регионов.
Украина
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с новым заявлением, в котором призвал ЕС незамедлительно принять новый пакет антироссийских санкций.
«Мы благодарны ЕС за шестой пакет санкций, но уже нужен седьмой. И безотлагательно», — сказал он.
При этом Кулеба напомнил иностранным партнерам, что ему ранее обещали не затягивать с этим вопросом, и раскритиковал европейские державы, предлагающие повременить с данной мерой.
Впрочем, свои категоричные слова он вновь написал на страницах в соцсетях, а не проговорил вслух на международных площадках. Так что не исключено, что выступление министра — очередной популистский акт для внутренней аудитории.
Хотя в то же время нельзя не отметить, что грубость со стороны украинских чиновников уже неоднократно провоцировала международные скандалы и все чаще заставляет европейцев задумываться о том, стоит ли помогать Киеву при таком отношении к союзникам.
Например, премьер-министр Болгарии Кирил Петков еще вчера вечером сообщил, что его страна больше не будет отправлять на Украину тяжелые вооружения, поскольку София и так сделала уже достаточно.
«Мы выполнили все, что обещали, и нет никакого смысла возвращаться к этому вопросу каждые две недели», — сказал глава правительства балканского государства.
Тем временем киевские власти, вероятно, стремятся как-то вернуть себе снизившуюся популярность у иностранных наемников. И если ранее репутацию Украины в этом плане портили только отзывы самих разочаровавшихся иностранных боевиков, то уголовные дела против пленных британцев и марокканца в ДНР становятся еще одним обстоятельством, заставляющим граждан других государств задуматься о своей судьбе.
На этом фоне пресс-служба ВСУ выступила с новым заявлением о том, что все зарубежные наемники и люди без гражданства, участвующие в боях на территории Украины и Донбасса, зачисляются на службу по контракту и получают права комбатантов.
Однако мнение Киева — не единственное из существующих. Как ранее отмечал представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, эти наемники не могут рассчитывать на такой статус согласно нормам международного гуманитарного права, и лучшее, что их ждет, — длительный тюремный срок.
В то же время Киев продолжает проводить внутреннюю чистку и уничтожать партии, которые считает «пророссийскими».
Как сообщает украинская общественная организация «Рух Чесно», Восьмой апелляционный административный суд официально запретил деятельность «Оппозиционного блока» и распорядился изъять в пользу государства имущество фракции и всех ее ячеек. Все это еще можно обжаловать в Верховном суде, однако, учитывая общую тенденцию, рассчитывать на иной результат уже не стоит.