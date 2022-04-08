Что произошло на Украине 8 апреля: расследование провокации в Краматорске, зарубежные наемники в Мариуполе

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44-й день спецоперации Вооруженных сил России на Украине ознаменовался новостями об уничтожении подразделениями ВС РФ центра сбора иностранных наемников под Одессой, ударе ВСУ по Краматорску с применением «Точки-У» и готовности войск ДНР взять в клещи группировку украинских войск в Донбассе.
Международная редакция ФАН рассказывает и показывает на карте, что произошло на Украине и в Донбассе 8 апреля.
Заявления Минобороны РФ
В утреннем брифинге Министерство обороны России сообщило о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования вооружений и военной техники ВСУ на ж/д-станциях Покровск, Славянск, Барвенково в Донецкой области. Кроме того, ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки северо-восточнее Одессы.
Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили в воздухе два вертолета ВСУ — Ми-8 и Ми-24 в районе Старой Збурьевки. Также были поражены 5 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая два Bayraktar TB-2 в районе Кривого Рога.
За ночь 7-8 апреля поражен 81 военный объект Украины.
В вечернем брифинге Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в воздухе в районе Новомихайловки. Также высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Немировское Одесской области. Ликвидирована авиатехника ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
За день поражены 54 военных объекта Украины, в том числе: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Всего за время проведения операции ликвидированы 126 самолетов, 421 БПЛА, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок РСЗО, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.
Удар ВСУ по Краматорску
Утром в пятницу Народная милиция Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) сообщила, что украинские вооруженные формирования нанесли удар с применением ракеты «Точка-У» по ж/д-вокзалу в Краматорске. Как сообщил представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, в результате атаки погибли около 30 человек.
В ведомстве заявили, что случившееся стало очередной провокацией Украины. Басурин напомнил, что Киев сначала объявил об эвакуации из Краматорска и Славянска, после чего по вокзалу был нанесен удар.
Украинские власти поспешили обвинить в атаке российскую сторону. Этот вброс оперативно опровергло МО РФ:
«Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля «ракетной атаке» по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что никаких огневых задач в Краматорске у ВС РФ 8 апреля не было и не планировалось.
«Особо подчеркнем — тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — добавили в Минобороны.
МО также заявило, что киевский режим вбросил в соцсети фото пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». На всех опубликованных Киевом фото с учений изображены не российские ракетные комплексы. По информации ведомства, атака осуществлялась ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья — населенного пункта в 45 км юго-западнее Краматорска. Цель провокации — срыв эвакуации жителей города, чтобы использовать их впоследствии в качестве «живого щита» для обороны позиций силовиков и националистов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать расследование провокации украинских войск в Краматорске.
Обстановка в ДНР
НМ ДНР утром отчиталась о ликвидации 73 украинских националистов, 11 огневых точек (включая три минометных расчета), двух броневиков, одного бронетранспортера, одного грузовика за предыдущие сутки.
Вместе с этим ВСУ 7 апреля обстреляли 10 населенных пунктов республики, в результате чего пострадали 23 мирных жителя, были повреждены 43 жилых здания, три объекта гражданской инфраструктуры и один автомобиль.
В течение дня украинская сторона продолжила атаковать территорию ДНР. Огонь открывался в направлении Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая, Пантелеймоновка, Гольмовский, Еленовка, Александровка, Горловка, Железная Балка. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя Ясиноватой и жительница Еленовки. Нанесен ущерб жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры — в частности здания Ясиноватской школы-интерната №14, где произошел крупный пожар.
В районах Краматорска, Артемовска и Дружковки наблюдается концентрация националистических формирований и отходящих с Изюмского направления частей ВСУ. Они занимают школы и училища, со стороны Константиновки прибывает техника.
Продолжается зачистка Угледара, где уничтожено до одной усиленной мотопехотной роты и танкового взвода ВСУ. Идет операция по освобождению Новомихайловки.
В Мариуполе артиллерия и авиация наносят удары по «Азовстали», где находятся остатки украинского гарнизона. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что силы республики продвигаются на отдельных участках, однако делать точные прогнозы по завершению операции пока рано.
По данным Минобороны России, в оккупированных районах Мариуполя также находится большое количество иностранных наемников. Эта информация подтверждается результатами радиоперехватов. Киевский националистический режим отказался вывести боевиков из Мариуполя. С учетом этого город будет безусловно освобожден войсками ДНР и подразделениями ВС РФ, добавили в министерстве.
Эдуард Басурин сообщил, что ВС РФ и союзные силы готовятся «взять в клещи» украинскую группировку в Донбассе.
«Подошли [снизу] к узловым точкам, а с севера — это Изюм, который полностью контролируется вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом. И потихоньку начинают спускаться вниз, чтобы взять в клещи ту группировку, что находится на Донбассе. Это большая группировка, украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч. И на подмогу готовы, если сделать какой-то контрудар, это 30 000 в районе Днепропетровска», — заявил он.
Днем в районе Шахтерска и Тореза сработала система ПВО. По информации очевидцев, в небе были перехвачены неизвестные цели — не исключается, что ими могли быть ракеты «Точка-У». По информации МО РФ, в распоряжении ВСУ остается значительный арсенал этих боеприпасов, поэтому угроза новых провокаций киевского режима остается высокой.
Вечером НМ ДНР сообщила, что с начала суток 8 апреля украинская сторона выпустила по территории республики более 200 снарядов и мин, под обстрелы попали 8 населенных пунктов.
Войска ДНР ликвидировали 42 националиста, три огневые позиции, одну РСЗО БМ-21 «Град» и две бронемашины ВСУ.
Обстановка в ЛНР
НМ Луганской Народной Республики (ЛНР) утром 8 апреля сообщила, что за предыдущие сутки были ликвидированы 34 украинских военнослужащих, 7 бронетранспортеров (БТР), 12 автомобилей. ВСУ, в свою очередь, выпустили 37 тяжелых снарядов по населенным пунктам Донецкий (разрушен жилой дом) и Калиново (ранен мужчина, повреждены пять жилых зданий).
В течение дня украинские вооруженные формирования продолжили атаковать территорию республики. Стрельба велась в направлении Донецкого, Калиново и Первомайска. В последних в результате обстрелов повреждения получили жилые дома.
Разведка ЛНР установила, что в Кременную прибыли представители украинских и иностранных СМИ с тем, чтобы подготовить постановочные сюжеты о якобы обстреле силами ЛНР автомобиля с больными и ранеными, эвакуируемыми из местной больницы.
Поступали сообщения о массированном обстреле ВСУ по районам города Рубежное, контролируемым силами ЛНР. По информации очевидцев, всю южную часть населенного пункта заволокло дымом. Идут ожесточенные столкновения и в Попасной.
Украина
В ночь на 8 апреля сообщалось о взрывах в Николаеве, а также о пожаре в районе Херсона после ударов ВСУ. Тем не менее в самом городе обстановка остается спокойной.
Очевидцы заявляли о перестрелке к северу от Великой Даниловки в Харьковской области. По неподтвержденной информации, авиация ВС РФ могла нанести удар по транспортно-логистическому центру ВСУ в Лозовой.
Украинские войска продолжают обстрелы Изюма. Российские военные тем временем доставили жителям города свыше 60 тонн гуманитарной помощи.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в результате ракетного удара ВС РФ по объекту ВСУ, нанесенного накануне, есть потери. Убиты 3 боевика, еще порядка 20 могут находиться под завалами.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о передаче Украине системы противовоздушной обороны С-300. При этом ранее о поставке сообщили местные СМИ, отметив, что процесс проходил тайно.
Украинская пресса сообщила, что командующий обороной Николаева генерал Дмитрий Марченко снят с должности. Причиной, как утверждают СМИ, стали провалы, допущенные местным командованием, при организации боевых действий в Николаевской области.
Тем временем командование ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении укрепляет позиции в населенных пунктах у линии боевого соприкосновения. По информации Telegram-канала «Рыбарь», командно-наблюдательный пункт развернут в Степовой Долине, а в районе Снигиревки переброшены несколько групп корпуса резерва украинских вооруженных сил.