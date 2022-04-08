Что произошло на Украине 8 апреля: расследование провокации в Краматорске, зарубежные наемники в Мариуполе

«Подошли [снизу] к узловым точкам, а с севера — это Изюм, который полностью контролируется вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом. И потихоньку начинают спускаться вниз, чтобы взять в клещи ту группировку, что находится на Донбассе. Это большая группировка, украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч. И на подмогу готовы, если сделать какой-то контрудар, это 30 000 в районе Днепропетровска», — заявил он.