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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 7 мая.
Россия
В течение дня российские войска нанесли ощутимый ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ), четко следуя плану по демилитаризации и денацификации государства.
Так, ударами высокоточного оружия большой дальности были поражены военные аэродромы в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск. В итоге были уничтожены авиационная техника, в том числе беспилотники, и склады вооружения.
В то же время с помощью ракетных комплексов «Искандер» на территории железнодорожных станций Красноград и Карловка в Харьковской области ВС РФ ликвидировали большие скопления доставленной из западных стран техники и подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Также точечными ракетными ударами у населенного пункта Волчеяровка поражены 42 места скопления украинских войск, а у Северска — два склада с боеприпасами.
Самолеты ВКС РФ в ходе боевых вылетов атаковали 26 объектов ВСУ. В их числе — два пункта управления, два склада боеприпасов, артиллерийская батарея и еще 21 район сосредоточения личного состава и военной техники. Итогом этого стало устранение примерно 210 националистов и 39 боевых машин.
Российские артиллеристы и ракетные войска в свой черед ударили по 245 опорным пунктам и 31 штабу противника.
Также было примечательно увеличение активности украинской авиации у контролируемого РФ острова Змеиный. В небе рядом с ним средства ПВО сегодня сбили бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом, а также два беспилотника Bayraktar TB2.
В то же время у прибрежной линии российские военные уничтожили десантно-штурмовой катер «Станислав». Судя по всему, ВСУ планировали вернуть себе этот участок суши, однако их намерениям не суждено было сбыться.
Обстановка в ДНР
С раннего утра субботы и до вечера целью обстрелов ВСУ на территории республики стали следующие города и поселки: Донецк, Еленовка, Озеряновка, Федоровка, Горловка, Лозовое, Ясиноватая, Докучаевск, Широкая Балка, Старомихайловка. В общей сложности противник выпустил по ним свыше 200 снарядов и мин большого калибра.
Некоторые из населенных пунктов обстреливались неоднократно, в особенности столица региона, которую атаковали не меньше девяти раз. Итогом этих нападений стало ранение шестерых мирных жителей, а также повреждение 17 домов и пяти объектов гражданской инфраструктуры.
Военнослужащие Донецкой Народной Республики тем временем вместе с российскими войсками продолжали освобождение Донбасса от украинских войск. С начала текущих суток бойцы Народной милиции ДНР уничтожили 27 боевиков из националистических батальонов ВСУ, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок «Акация», два бронетранспортера и один полевой склад боеприпасов. Захвачены одна буксируемая пушка-гаубица калибра 152 мм и две боевые машины пехоты.
В ходе этих атак двое донецких военных погибли, а восемь получили ранения.
Особого внимания сегодня достойна обстановка в Мариуполе и его окрестностях. В частности, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил СМИ, что впервые с начала блокады города с территории завода «Азовсталь» вышла группа украинских военных, поднявшая белый флаг. Ранее они отказывались от переговоров. Им навстречу выдвинулись представители российских войск, однако данных о результатах этой беседы пока не приводится.
В то же время в пригородах Мариуполя были демонтированы монументы, установленные при участии боевиков националистического полка «Азов»* (запрещен в РФ). В дальнейшем власти ДНР намерены вернуть там и в других городах региона памятники советским воинам, разрушенные по приказу киевского режима.
Также по всей территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия, люди готовятся к празднованию 9 Мая. Например, жители поселка Мангуш впервые с 2014 года смогут открыто надеть в этот день георгиевские ленты. Ранее демонстрацию такой символики запрещали представители украинских властей. Кроме того, над центральной площадью населенного пункта сегодня было поднято Знамя Победы. Подобная ситуация наблюдается и в соседнем регионе.
Обстановка в ЛНР
В субботу население Луганской Народной Республики пережило столь редкий для них день без обстрелов ВСУ. Не исключено, что такая спокойная обстановка уравновешивала ожесточенное сопротивление на линии соприкосновения, где войска ЛНР и ВС РФ вели бои за освобождение региона. И в ряде населенных пунктов они смогли добиться больших успехов.
Только вчера союзные силы пробили линию обороны ВСУ в Попасной, а уже сегодня украинские войска полностью покинули населенный пункт. Утром была взята городская администрация, а сейчас российские подразделения и бойцы Народной милиции ЛНР продолжают движение на север. Теперь им предстоит оценить ущерб, нанесенный городу за годы украинской власти и произвола националистов, превративших Попасную в большой укрепрайон, а его жителей — в заложников.
Как отмечает военный эксперт и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин, прогресс в Попасной связан с подключением к освобождению города бойцов «ЧВК Вагнера», которые хорошо проявили себя при наступлении на укрепленные позиции украинских сил.
В то же время луганские подразделения смогли взять поселок Светличное, неподалеку от Лисичанска. Защитники Донбасса полностью контролируют обстановку в населенном пункте, однако бои там еще идут — ВСУ стараются удержаться там, прикрываясь гражданскими как живым щитом. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
Также появились данные о том, что российские войска освободили еще один крупный поселок Луганской области — Нижнее. В то же время пока идут сражения за Северодонецк, Лисичанск, Лиман и другие населенные пункты.
Череду побед на поле боя разбавили и другие важные события, лежащие за пределами военного дела. В частности, сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник запустил работу Луганской ТЭС в городе Счастье.
После зачистки объекта от противника там были проведены мероприятия по обеспечению безопасности: российские саперы обеспечили его разминирование, а после проведения восстановительных работ станция снова готова снабжать жителей области электричеством.
Украина
На фоне продолжающейся российской спецоперации и череды поражений ВСУ власти Одесской области ввели новый затяжной комендантский час. Он будет действовать по всей области с 22:00 8 мая до 05:00 по московскому времени 10 мая.
Объявивший об этом глава администрации не упомянул причин такого решения. Не исключено, что на подобный шаг власти пошли для предотвращения проведения в регионе акций, посвященных 9 Мая, идущих вразрез с нынешней идеологией киевского режима.
* – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела.