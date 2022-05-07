Что произошло на Украине 7 мая: оборона острова Змеиный, освобождение Попасной

Также по всей территории, несмотря на продолжающиеся боевые действия, люди готовятся к празднованию 9 Мая. Например, жители поселка Мангуш впервые с 2014 года смогут открыто надеть в этот день георгиевские ленты. Ранее демонстрацию такой символики запрещали представители украинских властей. Кроме того, над центральной площадью населенного пункта сегодня было поднято Знамя Победы. Подобная ситуация наблюдается и в соседнем регионе.