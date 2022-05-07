Что произошло на Украине 6 мая: потери ВСУ в Запорожье и новый раунд обмена пленными

Военкоры ФАН сообщили, что в ночь на 6 мая ВСУ и отряды националистов оставили позиции на юге Попасной и отошли в направлении Бахмута. При отступлении они подорвали ж/д-мост в населенном пункте Калиново-Попасная. Местные власти констатируют, что положение украинских формирований в городе ухудшается по мере того, как наступающие силы замыкают его в кольцо.