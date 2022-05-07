Что произошло на Украине 6 мая: потери ВСУ в Запорожье и новый раунд обмена пленными

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 6 мая.
Заявления Минобороны РФ
В утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования был уничтожен крупный склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенный на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Кроме того, в районе Новотаврического (Запорожская область) уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У». Поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, артиллерийская батарея на огневых позициях, два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополья (Донецкая Народная Республика, ДНР).
Ракетные войска в районе Никифоровки (ДНР) уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, а также поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Артиллерийские подразделения нанесли удары по 6 пунктам управления, 3 складам боеприпасов, 187 опорным пунктам и районам скопления живой силы и техники, а также 26 украинским артиллерийским батареям.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в районе Преображенного (Луганская Народная Республика, ЛНР) сбиты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, перехвачены 4 баллистические ракеты «Точка-У».
Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над населенными пунктами Барвенково, Балаклея (Харьковская область), Старомихайловка, Ясиноватая (ДНР), Первомайск (ЛНР) и Чернобаевка (Херсонская область).
В вечернем брифинге МО РФ сообщило, что в течение дня высокоточными ракетами ВКС России поражен 31 район сосредоточения силы и техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасной.
Авиацией поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: 3 склада боеприпасов в районах Кузьминовки, Звановки и Северска в ДНР, а также 7 ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и техники, ЗРК «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северска.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 3 склада боеприпасов.
Средствами ПВО сбит Су-27 ВСУ в районе Платоновки в ЛНР. Также уничтожены 7 украинских БПЛА над населенными пунктами Липцы (Харьковская область), Сладкое, Землянка (ДНР), Третьяковка, Варваровка (ЛНР) и в районе острова Змеиный. Над Изюмом перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
Всего с начала проведения операции уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 749 БПЛА, 291 ЗРК, 2 867 танков и других боевых бронемашин, 331 установка РСЗО, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 698 единиц специальной военной автомобильной техники.
Обстановка в ДНР
Народная милиция ДНР утром сообщила, что за предыдущие сутки украинские вооруженные формирования выпустили по территории республики 210 снарядов и мин, обстреляв территории 9 населенных пунктов. Жертвами украинской агрессии стали четверо мирных жителей, еще семеро, включая одного ребенка, получили ранения.
6 мая атаки по территории ДНР продолжились. Представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что огонь открывался в направлении Донецка, а также населенных пунктов Ясиноватая, Старомихайловка, Горловка, Лозовое, Зайцево (южное), Озеряновка, Любовка.
В результате обстрелов Ясиноватой погибла мирная жительница 1951 года рождения. В Донецке ранения получили как минимум двое гражданских. Нанесен серьезный ущерб жилой застройке.
С начала суток 6 мая, по информации НМ ДНР, украинская сторона выпустила по территории республики свыше 160 снарядов и мин. Войска ДНР, в свою очередь, ликвидировали 59 националистов, боевую машину пехоты, расчет ЗУ-23, 2 бронемашины, а также грузовой автомобиль.
Продолжаются бои в районе Авдеевки, в Новоселовке и на подступах к Розовке. Также сообщается о столкновениях в районе Торского и Шандриголово.
Российские подразделения продолжают обстрелы позиций националистов на мариупольском предприятии «Азовсталь». При этом ВС РФ удалось занять терриконы на южной окраине комбината. В самом городе налаживается мирная жизнь — уже налажен завоз воды и продовольствия, запущен первый автобусный маршрут.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что с «Азовстали» и из близлежащих районов эвакуировали около 500 человек. В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что с завода за сутки вывезли 518 человек, включая 67 детей.
Продолжается наступление ВС РФ и союзных сил на Лиманском направлении. Продвижение на этом участке затрудняется лесными пожарами между Лиманом и Ямполем, а также под населенным пунктом Яровая со стороны Святогорска. У границы с ЛНР зафиксированы стрелковые бои в Серебрянке.
Глава ДНР Денис Пушилин назначил посла в России. Представителем народной республики в РФ стала Ольга Макеева.
Обстановка в ЛНР
Народная милиция ЛНР в утренней сводке сообщила, что за предыдущие сутки украинская сторона выпустила по территории республики 8 снарядов и мин. Обстрелам подверглись населенные пункты Голубовское и Первомайск.
В течение дня 6 мая украинские вооруженные формирования открывали огонь в направлении Золотого-5. В результате атак была убита мирная жительница 1950 года рождения, еще двое гражданских получили ранения. Нанесен ущерб жилой застройке.
Сообщается о боях на подступах к Северодонецку. Местные власти заявили, что российские войска и армия ЛНР продвигаются с нескольких направлений, бои фиксируются в восточных кварталах города и в лесах со стороны Воеводовки. Сообщалось о переходе контроля над данным поселком к российским войскам и силам ЛДНР.
Поступает информация о стрелковых боях в Приволье и на западе Лисичанска, а также о боестолкновениях в Нижнем и Орехово.
Завершена зачистка жилых кварталов Рубежного, последние украинские подразделения остаются на пороховом заводе «Заря». Есть сведения об интенсивных боях в районе Кременной.
Военкоры ФАН сообщили, что в ночь на 6 мая ВСУ и отряды националистов оставили позиции на юге Попасной и отошли в направлении Бахмута. При отступлении они подорвали ж/д-мост в населенном пункте Калиново-Попасная. Местные власти констатируют, что положение украинских формирований в городе ухудшается по мере того, как наступающие силы замыкают его в кольцо.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил Родиона Мирошника послом республики в России. Мирошник сообщил, что диппредставительство может заработать в Москве уже через несколько недель.
Украина
На Харьковском направлении фиксируются бои в районе Грушевахи, Пашково и Долгенького.
ВСУ продолжают попытки форсировать реку Северский Донец. В районе Протопоповки и Завгороднего им удалось соорудить две понтонные переправы и организовать их прикрытие. По информации Telegram-канала «Рыбарь», несколько диверсионно-разведывательных групп пересекли реку и пытаются удержаться на противоположном берегу.
Днем поступали сообщения о срабатывании системы ПВО в Одессе, спустя несколько часов также появилась информация о ракетном ударе по объекту в Одесской области. Кроме того, очевидцы сообщали о взрыве в Николаевской области.
СМИ Запорожской области заявили об активизации наступления ВС РФ в районе населенных пунктов Гуляйполя и Орехово. Сообщается о потерях ВСУ в живой силе и технике.
Росгвардия завершает работы по разминированию черноморского побережья в Херсонской области. Сообщается, что российские бойцы полностью разминировали местность, однако территорию дополнительно проверяют кинологи.
Глава ДНР Денис Пушилин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак нанесли визит в Херсон, где встретились с лидером военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо. Турчак отметил, что РФ намерена вместе с населением Херсонской области развивать данный регион.
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Следственный комитет России сообщил, что в Херсоне задержан мужчина, готовивший теракт во время празднования Дня Победы. В СК заявили, что задержанный уже подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова, а также рассказал, что действовал под давлением подразделения теробороны Украины.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что состоялся новый раунд обмена пленными в формате «41 на 41».