Федеральное агентство новостейМеждународная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 6 июня. Заявления Минобороны РФВ ежедневном брифинге Минобороны России заявило, что за предыдущие сутки ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой (Харьковская область), где производился ремонт бронетехники ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 4 пункта управления ВСУ и 15 районов скопления живой силы и военной техники противника. Авиация поразила 73 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Были ликвидированы 2 пункта управления, более 150 националистов, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодемы (Донецкая Народная Республика, ДНР), 8 танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», батарея полевой артиллерии, 10 сп..

Федеральное агентство новостей

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 6 июня.

Заявления Минобороны РФ

В ежедневном брифинге Минобороны России заявило, что за предыдущие сутки ВКС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой (Харьковская область), где производился ремонт бронетехники ВСУ. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 4 пункта управления ВСУ и 15 районов скопления живой силы и военной техники противника.

Авиация поразила 73 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Были ликвидированы 2 пункта управления, более 150 националистов, 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодемы (Донецкая Народная Республика, ДНР), 8 танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», батарея полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей, радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в районе Славянска (ДНР) сбит МиГ-29 ВВС Украины. Кроме того, уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки (ДНР), Волчеяровка, Боровеньки (Луганская Народная Республика, ЛНР), Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка (Харьковская область), Токмак (Запорожская область).

Ракетные войска и артиллерия поразили 431 район скопления живой силы и военной техники ВСУ, 7 пунктов управления и 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений. Ликвидировано более 300 националистов, 10 танков, 2 установки РСЗО «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.

Федеральное агентство новостей

В общей сложности за время операции ВСУ потеряли 190 самолетов, 129 вертолетов, 1 127 БПЛА, 330 зенитных ракетных комплексов, 3 424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки РСЗО, 1 795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты взорвали мост через Северский Донец в районе села Богородичное и поставили заградотряд, чтобы не допустить отступления солдат. При этом два батальона ВСУ бросили оружие и переплыли реку, рассеявшись затем по местности.

Также в ведомстве заявили, что ВС России завершают операцию по освобождению Святогорска в ДНР. Отмечается, что российские военные целенаправленно не открывали огонь по отступающим силам противника в данном районе.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни», — отметили в МО.

Ведомство призвало всех военнослужащих и членов подразделений теробороны Украины последовать данному примеру. ВС РФ, в свою очередь, гарантируют сложившим оружие военным достойное обращение и возможность вернуться домой к семьям.

ДНР

Народная милиция ДНР в вечерней сводке сообщила, что с начала суток украинские вооруженные формирования выпустили по территории республики более 320 снарядов и мин из РСЗО БМ-21 «Град», 155, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм минометов.

В течение дня обстрелам ВСУ подверглись населенные пункты Гольмовский, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Минеральное, Горловка, Волноваха, Доломитное, Еленовка, Зайцево, Александровка, Лозовое, Макеевка, Михайловка. Кроме того, украинская сторона ударила сразу по нескольким районам Донецка, в том числе и по центральной части города.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в результате ударов в Петровском районе получили ранения две женщины, в Киевском — двое мужчин.

Также заявлено о гибели одного человека и ранении 2 в Макеевке, гибели одного человека и ранении 4 в Горловке и ранении жителя Ясиноватой.

Киев стягивает дополнительные силы в район Авдеевки — мощного укрепрайона ВСУ под Донецком. При этом подразделения НМ ДНР и ВС РФ продолжают постепенное продвижение в направлении данного населенного пункта. Также сообщается об окружении группировки украинских войск в Новолуганском.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале судебных слушаний по делам британских наемников. Лидер республики не исключил избрания высшей меры наказания в отношении подсудимых.

В эфире телеканала «Россия 1» Пушилин также рассказал, что украинские войска при атаках по территории ДНР применяют оружие, переданное Киеву из США. Речь идет, в частности, о гаубицах М777. Он добавил, что удары чаще всего наносятся именно по жилым районам, в которых нет никаких военных объектов.

Kremlin Pool/Global Look Press

ЛНР

На рубеже Северодонецк — Лисичанск — Золотое продолжаются интенсивные боестолкновения. Украинская сторона подтвердила, что на территории Северодонецка ВС РФ контролируют все жилые кварталы, за ВСУ осталась лишь промзона.

Артиллерия ЛНР при поддержке российской авиации держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут — Лисичанск, связывающую два города.

Первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока сообщила, что украинские националисты, которые предстанут перед военным трибуналом в республике, понесут наказание в соответствии с законом. Она добавила, что речь идет о тюремном заключении, в то время как на смертную казнь в ЛНР действует мораторий.

Посол народной республики в РФ Родион Мирошник выразил надежду на то, что в ближайшее время российским волонтерам будет обеспечен беспрепятственный доступ на территорию ЛНР для доставки «жизненно необходимых» грузов.

«С луганской стороны сняты все барьеры для любой гуманитарной помощи. На минувшей неделе были приняты соответствующие изменения в законы, и мы отнесли весь перечень необходимых нам товаров к гуманитарным. Они не будут облагаться налогами и требовать таможенного оформления. По сути дела, люди предъявляют список товаров, которые они везут, и указывают, кому они везут», — сообщил он.

Украина

Утром 6 июня появилась информация о нанесении ударов ВС РФ по критическим объектам военной инфраструктуры Украины в Николаевской области. О взрывах, раздавшихся в районе Николаева, сообщил городской мэр.

Также утром глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино подвергся обстрелу ВСУ. В результате оказались повреждены мост и территория сахарного завода.

Продолжаются столкновения в районе Давыдова Брода, где украинские вооруженные формирования потеряли контроль над плацдармом на южном берегу реки Ингулец. ВС РФ также удерживают захваченный ранее плацдарм в Белой Кринице, здесь продолжаются перестрелки.

Telegram-канал «Рыбарь» пишет, что российские войска нанесли ракетные удары по катерной группе ВСУ в Днепровском лимане. По неподтвержденной информации, был поражен десантный корабль «Юрий Олефиренко».

Поступала информация об обстрелах позиций ВСУ на Криворожском направлении. Отмечается, что стороны продолжают стягивать силы на данный участок фронта. В частности, со стороны ВСУ прибыли части мобилизованных военнослужащих из Житомирской области.