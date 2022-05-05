Что произошло на Украине 5 мая: массированные обстрелы ВСУ в Донбассе, стрельба на границе с Приднестровьем

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 5 мая.
Заявления Минобороны РФ
В утреннем брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были уничтожены авиационная техника на военном аэродроме Канатово в районе Кировограда, крупный склад боеприпасов в Николаеве, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Жотвневое Николаевской области.
Помимо этого, поражены передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады, 4 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 2 склада военно-технического имущества на аэродроме в районе Краматорска.
В течение ночи оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 93 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Ракетные войска нанесли удары по 2 пунктам управления ВСУ, артиллерийской батарее на огневой позиции, а также 2 пусковым установкам и транспортно-заряжающей машине тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Артиллерийские подразделения ВС РФ поразили 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пункта и района сосредоточения живой силы и техники, а также 51 позицию украинской артиллерии. Уничтожено свыше 600 националистов и 61 единица вооружения и техники.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили в воздухе 3 самолета ВВС Украины: Су-24 в районе острова Змеиный, Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и Су-25 в районе Кошевого Днепропетровской области. Также уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах Вербовки, Великой Камышевахи, Бражковски, Веселого, Перемоги, Больших проходы (Харьковская обл.), Барвинка (Херсонская обл.), Авдеевки, Доли, Каменки (ДНР), Северодонецка (ЛНР), в том числе один БПЛА «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный.
Перехвачены 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районах Тарасовки и Васильевки.
В вечернем брифинге МО РФ сообщило, что высокоточными ракетами ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Лоскутовки, а также 2 склада боеприпасов националистов в районе Северска и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 45 военным объектам Украины. Среди них: 2 командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники, склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки (ЛНР).
Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея РСЗО «Ураган» в районе Николаева и 4 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Артиллерийские подразделения поразили 6 пунктов управления, 2 склада боеприпасов, 152 опорных пункта и района скопления живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и техники.
Средствами ПВО ВС РФ сбиты 3 БПЛА — над населенными пунктами Малая Камышеваха (Харьковская обл.), Северск (ЛНР), а также «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный.
Всего с начала проведения операции уничтожены 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 БПЛА, 288 ЗРК, 2846 танков и других боевых бронемашин, 327 установок РСЗО, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, 2662 единицы специальной военной автотехники.
Обстановка в ДНР
Утром 5 мая Народная милиция ДНР сообщила об освобождении поселка Троицкое на подступах к населенному пункту Нью-Йорк (бывшее Новгородское). В ведомстве рассказали, что первый отдельный механизированный батальон территориальной обороны ДНР при поддержке спецназа зачистил поселок от неонацистов. При этом артиллерия противника продолжает вести огонь по поселку с позиций в Новоселовке и Нью-Йорке.
В течение дня украинские вооруженные формирования открывали огонь по территории Донецка, а также в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Широкая Балка, Лозовое, Озеряновка, Горловка. В результате массированного удара по Ясиноватой погибли два мирных жителя — женщина 1955 года рождения и мужчина 1952 года рождения, еще одна местная жительница получила ранения. При атаке по территории Петровского района Донецка скончалась женщина 1955 года рождения. К гибели мирного жителя привел и обстрел Горловки. Серьезный ущерб нанесен жилой застройке.
Всего с начала суток украинские военные выпустили по территории ДНР свыше 100 снарядов и мин. При этом силы народной республики ликвидировали 32 украинских националиста, 4 миномета, две боевых машины пехоты, два грузовых транспортных средства с боекомплектом.
Штаб территориальной обороны ДНР призвал граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей в праздничные дни ввиду участившихся обстрелов с украинской стороны.
Поступают сообщения о боях в районе Авдеевки, у Новоселки 2-й и Новобахмутовки. Продолжаются столкновения в районе Марьинки.
За сутки из Мариуполя были эвакуированы 536 человек, сообщили в штабе теробороны ДНР. Среди вывезенных — 64 ребенка.
Военнослужащие ВС РФ продолжают блокировать мариупольское предприятие «Азовсталь», где остаются националисты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также прокомментировал требования боевиков, которые предложили обменять мирных жителей на продукты и лекарства. В Кремле заявили, что подобной тактикой пользовались террористы в Сирии.
Позднее советник президента Украины Владимира Зеленского объвил, что в районе «Азовстали» возобновились боевые действия. Кроме того, СМИ распространили заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что подразделения ВС РФ якобы были выбиты с территории предприятия. Эти сообщения опроверг замкомандира полка «Азов»* (в отношении членов группировки возбуждены уголовные дела в РФ) Святослав Паламарь.
Обстановка в ЛНР
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что с 17 февраля было зафиксировано 923 обстрела территории республики со стороны украинских вооруженных формирований. В общей сложности противник применил 9 473 боеприпаса, включая ракеты «Точка-У» (7 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1 657 снарядов). Жертвами этих атак стал 71 мирный житель, из них 24 погибших и 47 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб один ребенок, еще четверо получили ранения.
В течение дня 5 мая сообщалось, что украинская сторона открывала огонь в направлении населенного пункта Голубовское.
ВСУ продолжают обстрелы Рубежного, где идет зачистка южной промзоны. Огонь ведется с позиций в Северодонецке и Лисичанске. Поступают сообщения о боестолкновениях в населенном пункте Орехово. Ожесточенные бои продолжаются в Попасной.
Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские военные активно сдаются в плен. Власти республики распространяют специальные номера в мессенджерах, позвонив по которым, служащим ВСУ могут обеспечить безопасный выход из зоны боевых действий
«Этим пользуются, это работает. У них сейчас ситуация весьма незавидная, выхода особо нет: либо плен, либо быть ликвидированным. Поэтому они активизировались [по сдаче в плен]. Не очень я верю, что они сознательно приняли такое решение», — сказал он.
Также подполковник сообщил, что в освобожденных населенных пунктах фиксируется значительное количество радикалов. Они запугивают жителей и представителей администрации, занимающихся гражданской службой при новой власти.
Украина
Российские войска в ночь на 5 мая закрепились на левом берегу Оскольского водохранилища на юго-востоке Харьковской области и продолжают наступление. ВСУ не оставляют попыток форсировать Северский Донец и ударить во фланг Изюмской группировке ВС РФ, наступающей на Барвенково и Славянск.
В районе Русской Лозовой и Старого Салтова украинские военные перешли в контрнаступление, при этом ВС РФ укрепляют позиции в районе Казачьей Лопани и Циркунов. Сообщается о столкновениях в районе Курульки и Пашково, а также в районе Большой Камышевахи. Наибольших успехов удалось достичь при продвижении в районе Лимана.
В Одноробовке боевики «Азова»* не дают местным жителям выйти из населенного пункта, используя людей в качестве «живого щита» и прикрываясь таким образом от ударов российской артиллерии.
Днем появились сообщения о том, что диверсионная группа ВСУ подорвала мост через реку Муром в Русских Тишках под Харьковом. Через это сооружение обеспечивалась эвакуация и доставлялась гуманитарная помощь местному населению.
Кроме того, очевидцы заявляли о взрывах в Северной Салтовке на северо-востоке Харькова. Впоследствии в Сети распространилось видео с крупным пожаром в данном районе.
Росгвардия заявила, что российский спецназ ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области.
В Херсоне днем местные источники сообщали о срабатывании системы ПВО.
Украинские военные обстреляли приграничные населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, о чем сообщил губернатор российского региона. Ранее эти поселки уже подвергались украинским атакам.
Кроме того, стрельба была зафиксирована на границе Украины с Приднестровьем. Как сообщил приднестровский канал ТСВ, огонь велся в районе КПП Кучурган с украинской стороны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отправке на Украину нового отряда добровольцев из Чечни. Сообщается, что бойцы прошли специальную подготовку на базе Российского университета спецназа.
Вечером очевидцы сообщили о взрывах в Николаевской области. По информации Telegram-канала «Рыбарь», удару мог подвергнуться район порта Очакова, где происходит переоборудование уцелевших кораблей украинских ВМС.
* – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела