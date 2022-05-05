Что произошло на Украине 5 мая: массированные обстрелы ВСУ в Донбассе, стрельба на границе с Приднестровьем

В течение дня украинские вооруженные формирования открывали огонь по территории Донецка, а также в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Широкая Балка, Лозовое, Озеряновка, Горловка. В результате массированного удара по Ясиноватой погибли два мирных жителя — женщина 1955 года рождения и мужчина 1952 года рождения, еще одна местная жительница получила ранения. При атаке по территории Петровского района Донецка скончалась женщина 1955 года рождения. К гибели мирного жителя привел и обстрел Горловки. Серьезный ущерб нанесен жилой застройке.