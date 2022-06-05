Что произошло на Украине 5 июня: Греция направит Киеву крупную партию оружия, ВС РФ вывезли заключенных из зоны боевых действий

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о последних событиях на Украине и в Донбассе.
Россия
Российские военные провели эвакуационную операцию в Николаевской области и вывезли из Снегиревской колонии 97 осужденных, больных туберкулезом. Территория объекта, расположенного в прифронтовой зоне, находилась под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
Украинские войска, несмотря на многочисленные просьбы, не отозвались на призывы охраны, большая часть которой сбежала с началом боевых действий. Глава ФСИН в Херсонской области Евгений Соболев поблагодарил российских бойцов, которые в ходе операции рисковали собственными жизнями.
Сейчас арестанты размещены в Голопристанской исправительной колонии для больных туберкулезом. Им оказывается медицинская помощь и предоставлен доступ к положенным благам.
Ранее Минобороны РФ заявило, что бойцы Центрального военного округа ВС России доставили в Лиман Донецкой Народной Республики несколько тонн продовольствия: крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло и сладости.
Это должно поддержать население в период восстановления нормальной работы местной инфраструктуры, которое уже ведется властями ДНР при поддержке России. Однако на данный момент из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе отсутствует электро- и водоснабжение, а также не работают магазины.
Президент РФ Владимир Путин в утреннем интервью телеканалу «Россия-1» назвал ситуацию с поставками Украине западных беспилотников и реактивных систем залпового огня незначительным событием.
По словам российского главы, они не смогут в корне изменить ход спецоперации, поскольку такие типы оружия были у Украины и ранее, а за счет иностранных государств ВСУ лишь восполняют потери. При этом он подчеркнул, что ВС РФ имеют достаточно возможностей для того, чтобы уничтожить эти поставки в тылу националистов.
Ситуация в ЛДНР
Второй день Донецк находится под массированным обстрелом со стороны ВСУ с применением всех типов тяжелого вооружения, которые имеются у националистов в зоне досягаемости. Только с полудня сюда было выпущено свыше 70 артиллерийских и реактивных снарядов.
За этот же период под огнем оказались Горловка, Гольмовский, Еленовка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Михайловка, Зайцево Южное, Макеевка, Минеральное, Доломитное и Железная Балка. В результате погиб как минимум один мирный житель, не менее троих ранены.
На территориях, остающихся под контролем ВСУ, продолжается произвол. Стало известно, что украинские националисты захватили Краматорский офис ООН и три служебных автомобиля с дипномерами. Сотрудникам было запрещено вести фото- и видеосъемку.
Стоит отметить, что автомобили всевозможных международных организаций боевики уже неоднократно использовали для переброски людей и вооружения, поскольку российские войска не открывают по ним огонь.
Хорошей новостью стала окончательная зачистка союзными войсками Доломитного, о чем сообщил военный эксперт Борис Рожин. Однако, по его словам, в районе Новолуганского ВСУ все еще присутствуют, поскольку прочно закрепились на Углегорской ТЭС.
Также ожесточенные бои продолжаются за участок дороги, соединяющий Лисичанск и Бахмут. Если ВС РФ, ДНР и ЛНР преуспеют на данном направлении, то окончательно отрежут от снабжения Северодонецкую группировку ВСУ, хотя проблемы с продовольствием там наблюдаются уже сейчас — здесь находятся около 20 тысяч гражданских, которые возможно используются неонацистами в качестве живого щита.
Украина
Как сообщают греческие СМИ, правительство республики поставит или уже поставило Киеву «невероятное количество» оружия и боеприпасов.
Речь идет о 122 БМП-1 с боекомплектами, 15 тысячах 73-мм снарядов, порядка 2,1 тысячи реактивных снарядов, 20 тысячах автоматов Калашникова, 3,2 миллиона патронов, 60 ПЗРК Stinger и другом вооружении.
Согласно источникам издания, все это поступает со складов греческой армии на островах, а для транспортировки Греция была вынуждена использовать шесть транспортных самолетов C-130, а также свои и союзнические суда.
Утром появились сообщения о том, что ВСУ продолжают нарушать гуманитарное право. В ходе обыска здания СБУ в Мариуполе обнаружены гильзы от американских патронов, которые снаряжаются экспансивными пулями. Подобные боеприпасы разрешено использовать на охоте, однако их применение в ходе войн или иных вооруженных конфликтов запрещено международным правом.