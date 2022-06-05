Что произошло на Украине 5 июня: Греция направит Киеву крупную партию оружия, ВС РФ вывезли заключенных из зоны боевых действий

По словам российского главы, они не смогут в корне изменить ход спецоперации, поскольку такие типы оружия были у Украины и ранее, а за счет иностранных государств ВСУ лишь восполняют потери. При этом он подчеркнул, что ВС РФ имеют достаточно возможностей для того, чтобы уничтожить эти поставки в тылу националистов.