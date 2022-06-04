Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 4 июня.
Россия
Тема получения гражданства РФ на освобожденных территориях Украины и Донбасса актуальна и по сей день: люди выстраиваются в очереди для того, чтобы подать соответствующие документы. На этом фоне власти Херсонской области пообещали открыть еще четыре специализированных центра для обработки заявок граждан. Сейчас в регионе действует только один.
Сегодняшний день не обошелся без провокационных обстрелов российской территории с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате обстрела поселка Случевск загорелись два дома, а один человек пострадал.
Местные источники сообщают, что в Запорожской области российские войска начали штурм населенного пункта Полтавка. Накануне вечером в том же регионе были зафиксированы столкновения в районе н. п. Пологи.
Также сегодня стало известно о взрывах в Николаеве, где были поражены еще несколько позиций ВСУ, в число которых вошел склад вооружения и боеприпасов, расположенный на территории порта. Такого рода удары позволяют продвинуться в процессе денацификации и демилитаризации Украины, а также дают возможность ослабить позиции вражеской армии для проведения эффективной наземной операции.
Обстановка в ДНР
Донецк с раннего утра сегодня находился под огнем украинских войск. В результате множественных ударов по разным районам столицы ДНР пострадали несколько граждан, по меньшей мере один погиб. Ущерб был нанесен жилым постройкам, зданиям городской больницы, школам, шахте Челюскинцев и учебно-профильному комбинату. Одна машина скорой помощи была уничтожена, а ее водитель госпитализирован с ранениями.
Также под обстрелами сегодня оказались: Горловка, Гольмовский, Александровка, Лиман, Доломитное, Пантелеймоновка, Макеевка, Еленовка, Ясиноватая и Старомихайловка. С начала суток Вооруженные силы Украины выпустили по ним свыше 410 снарядов и мин различного калибра. В общем по региону за медицинской помощью с ранениями разной степени тяжести обратились 11 граждан, 28 домов понесли ущерб.
Вечером украинские силы выпустили несколько залпов «Градов» по центру Донецка. Местные источники сообщают, что горят квартиры, автомобили, есть раненые мирные люди.
Народная милиция ДНР не оставляет агрессивные действия без ответа. В ходе боев с силами республики ВСУ сегодня потеряли две боевые машины пехоты, грузовик и до 40 солдат, а в районе населенного пункта Пески были подавлены три огневые точки.
Появилась информация о том, что деревянный скит Святогорской лавры, сгоревший сегодня, был подожжен отступавшими украинскими войсками.
Тем временем российские подразделения продолжают наступательные действия в направлении Соледара и Покровского на Бахмутском направлении. Российские силы смогли выбить врага из еще одного опорного пункта.
Параллельно с этим сражения продолжаются в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Клинового, Мироновки, Новолуганского, Клинового, Берестового, Угледара и других.
В течение дня шла работа в области гуманитарной помощи, восстановления региона, а также на правовом поле. Весь ущерб, который наносится жителям республики, строго фиксируется и учитывается, чтобы затем использоваться в судах над военными преступниками. Дела еще троих, являющихся иностранными гражданами, сегодня были переданы в уполномоченные органы Генпрокуратурой ДНР.
В частности, речь здесь идет о наемниках, воевавших с жителями Донбасса на стороне киевского режима. Двое из них являются гражданами Великобритании, а еще один — Марокко. При этом правоохранители не исключают, что по результатам судебного процесса иностранным боевикам может быть назначена высшая мера наказания — смертная казнь.
Обстановка в ЛНР
Сегодня целью ВСУ в Луганской Народной Республике стал город Кременная, обстрелянный со стороны населенного пункта Приволье. По нему было выпущено не менее 30 мин, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Тем не менее это нападение не говорит о том, что украинские силовики могут уверенно чувствовать себя в этом районе — они вынуждены отступать по ряду направлений. Такая ситуация складывается, в частности, в Северодонецке, где они до недавнего времени удерживали промзону и предприятие «Азот».
При отходе из населенного пункта некоторые украинские подразделения потеряли до 90% личного состава. По данным Минобороны РФ, они идут в направлении Лисичанска, однако союзные войска подступают и к этому городу.
Ввиду невозможности дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны отряду бойцов теробороны было поручено заминировать емкости с селитрой и азотной кислотой общей емкостью свыше 100 тонн.
Киевский режим, вероятно, рассчитывает тем самым прикрыть отступающие войска и замедлить продвижение противника, однако вновь не думает о мирных жителях региона. В результате подобного подрыва химикатов в конце мая под угрозой отравления токсичными веществами оказались люди в населенных пунктах Кременная и Рубежное.
В том же регионе ожесточенные бои идут в окрестностях Горского, Золотого, Камышевахи и Врубовки. Российские подразделения удерживают инициативу, взятую ими после взятия Попасной, открывшую защитникам Донбасса путь сразу в нескольких ключевых направлениях.
Украина
На фоне больших потерь в технике, не компенсируемых иностранными поставками, украинские войска вынуждены искать альтернативы дефицитным боевым машинам. На этом фоне они начали применять инженерные решения, весьма близкие к тем, которые радикальные террористы применяют на Ближнем Востоке при создании своих «джихад-мобилей».
Так, сегодня в соцсетях было опубликовано фото коммерческого пикапа, переоборудованного в мобильную РСЗО посредством установки на кузов оружия.
Тем временем еще один американский чиновник высказался с констатацией неудобных фактов об Украине, которые, наверняка, вызовут там протесты со стороны политиков и чиновников.
Так, бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти в рамках своего выступления на Совете по международным отношениям заявил, что ситуация на поле боя сейчас складывается совсем не в пользу Киева, а потому кабинет Владимира Зеленского должен скорее начать переговоры с РФ.
Ранее за такого рода высказывания экс-госсекретарь и советник американского президента Генри Киссинджер был помещен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».