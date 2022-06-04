Что произошло на Украине 4 июня: взрыв в порту Николаева, ВСУ готовят теракт в Северодонецке

Тем не менее это нападение не говорит о том, что украинские силовики могут уверенно чувствовать себя в этом районе — они вынуждены отступать по ряду направлений. Такая ситуация складывается, в частности, в Северодонецке, где они до недавнего времени удерживали промзону и предприятие «Азот».