Что произошло на Украине 31 мая: формирование Святогорского котла, в ДНР отбили атаку ВСУ возле Новобахмутовки

Также в районе Новолуганского отряды НМ ДНР они сумели оттеснить ВСУ от местной Агрофермы. В то же время армия республики смогла выйти на ключевую дорогу вблизи Авдеевки и взять ее в полукольцо. А другие подразделения продолжают постепенное продвижение к Бахмуту, с боем прокладывая путь через укрепрайоны ВСУ в н. п. Берестовое и его окрестностях. Движение союзных войск в этих направлениях стало интенсивнее после взятия Попасной, располагающейся на территории соседнего региона.