Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 31 мая.
В освобожденных от киевского режима регионах Украины и Донбасса полным ходом идет прием документов на получение российского гражданства. Для того, чтобы пройти необходимую юридическую процедуры жителя Запорожской и Херсонской областей, как и людям из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), необходимо обратиться в территориальный орган МВД России.
Туда нужно принести следующие документы и их копии:
— удостоверение личности и гражданство Украины, ДНР или ЛНР (с отметкой о регистрации по месту жительства);
— документ о смене имени, фамилии, отчества;
— справки о заключении или расторжении брака;
— свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление.
После прохождения всех необходимых формальностей заявление будет рассматриваться сроком не более трех месяцев с момента подачи документов. При условии, что для жителей обозначенных регионов процедура и так максимально легка, ее еще более упростили для детей-сирот, отдельно отметили в МВД РФ.
Российское правительство в целом уделяет пристальное внимание тем, кого призвана защищать спецоперация, и не бросает на произвол судьбы переживающих непростое время людей.
Так, например, сегодня вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова посетила пункт временного размещения беженцев, где находятся выходцы из Северодонецка и Лисичанска — городов, за которые сейчас ведутся ожесточенные бои.
Российская сторона уделяет внимание не только русскоязычному населению, а всем, кто нуждается в помощи.
Например, в дополнение к постоянным гуманитарным акциям среди простого населения Украины и Донбасса, сегодня появились новые сообщения о поддержке иностранных моряков, заблокированных в местных портах.
Так, ВС РФ доставили продовольствие и медикаменты на турецкое судно в порту Херсона. Этот корабль, как и многие другие, уже на протяжении трех месяцев не может покинуть гавань из-за мин, установленных в судоходных каналах на контролируемой Киевом территории.
Хотя помимо разного рода гуманитарных инициатив союзные войска продолжают свою борьбу и выполняют возложенные задачи. И в них входит не только наступление, но и защита освобожденных земель. Ближе к вечеру во вторник появились данные о том, что бойцы из казачьего отряда «Дон» сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
Тем временем ВС РФ наносят точечные удары по позициям противника вдоль линии соприкосновения, чтобы предотвратить атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовить наступление для сводных отрядов защитников Донбасса.
Обстановка в ДНР
Как сообщают представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в течение дня ВСУ атаковали не менее 11 населенных пунктов.
Под огнем оказались: Доломитное, Минеральное, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Горловка, Железная Балка, Гольмовский, Еленовка и Макеевка и Пантелеймоновка.
Сведения о пострадавших и разрушениях пока уточняются, однако сейчас уже известно, что в последнем обстрелов со стороны Украины ранения получили двое несовершеннолетних.
Тем не менее Народная милиция ДНР не оставляет эти атаки без внимания и несмотря ни на что продолжает идти к своей цели — освобождению региона от националистов.
Сегодня стало известно о том, что донецкие военные смогли успешно отразить атаку украинской армии в районе Новобахмутовки. По итогу, защитники Донбасса уничтожили два танка Т-64, одну боевую машину пехоты и до 40 человек личного состава противника.
Тем временем союзные войска, состоящие из отрядов НМ ДНР, российских подразделений и добровольцев продолжают наступление и по другим направлениям.
Местные источники сообщают о том, что украинские силы были выбиты из н. п. Яровая в Лиманском районе. Этот стратегический ход говорит о формировании котла вокруг Святогорска — российские подразделения уже вплотную подошли к городу: жители сообщают о стрельбе в его окрестностях. После установления контроля над этим населенным пунктом положение ВСУ там будет очень осложнено.
Также в районе Новолуганского отряды НМ ДНР они сумели оттеснить ВСУ от местной Агрофермы. В то же время армия республики смогла выйти на ключевую дорогу вблизи Авдеевки и взять ее в полукольцо. А другие подразделения продолжают постепенное продвижение к Бахмуту, с боем прокладывая путь через укрепрайоны ВСУ в н. п. Берестовое и его окрестностях. Движение союзных войск в этих направлениях стало интенсивнее после взятия Попасной, располагающейся на территории соседнего региона.
Обстановка в ЛНР
Благоприятным, вероятно, можно считать тот факт, что сегодня представители республики в СЦКК до сих пор не сообщали об обстрелах со стороны ВСУ.
Однако это не значит, что в Луганскую область пришел мир — армия Украины не останавливает свою войну с гражданским населением Донбасса, а временное затишье добывается ценой интенсивных боев на линии соприкосновения.
Хотя стоит отметить, что даже украинское командование теперь не может отрицать очевидного и выступает с сообщениями о проблемах ВСУ в регионе: более половины Северодонецка под контролем российских войск и их союзников, бои носят крайне тяжелый характер.
На этом фоне Народная милиция ЛНР предлагает оставшимся там бойцам противника сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни.
Тем временем союзные войска продолжают борьбу за Боровское, Лисичанск, Врубовку, Камышеваху и др.
Украина
Неудачи на фронте, возможно, заставляют украинских чиновников отыгрываться на соотечественников и искать «врагов» в своем тылу. Впрочем, так в стране теперь зовут всех, кто не разделяет официальную точку зрения команды Владимира Зеленского.
Например, только сегодня стало известно, что в Ирпени был задержан инженер-конструктор предприятия «Антонов». Против мужчины завели уголовное дело за «пропаганду войны»: поводом для такого обвинения стали пророссийские публикации в соцсетях.
На этом фоне положение Украины в «европейской семье» все так же является неопределенным.
Сегодня в МИД Франции заявили, что Еврокомиссия даст заключение по заявке Киева на членство страны в ЕС только 15 июня. Несмотря на всю поддержку государства со стороны Запада, ожидать можно чего угодно: шансы на отказ весьма велики.
В пользу такого развития событий высказался премьер-министр Италии Марио Драги, который заявил, что против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС выступили почти все крупные страны.
Не в пользу амбиций командования ВСУ и чиновников государства изменился и подход к обеспечению страны оружием. Так, вслед за президентом Джо Байденом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд официально заявила, что Вашингтон будет предоставлять Киеву средства только для защиты рамках украинских границ, но не за ее пределами.