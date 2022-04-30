Что произошло на Украине 30 апреля: гражданские покинули «Азовсталь», уголовные дела против наемников в ДНР

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 30 апреля.
Россия
Сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о новом обстреле региона с территории соседнего государства. Целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал пропускной пункт Крупец, по которому было выпущено несколько минометных снарядов. Российские пограничники не растерялись и ответной стрельбой подавили огневую точку врага.
За несколько часов до этого глава Брянской области Александр Богомаз также сообщал о попадании двух снарядов в здание нефтеналивного терминала в поселке Жеча Стародубского района.
Для предотвращения такого рода инцидентов России необходимо довести до конца процесс денацификации и демилитаризации Украины. И если оценить прогресс работы ВС РФ, то можно сказать, что спецоперация ведется в полном соответствии с планом.
Согласно данным из вечернего брифинга российского министерства обороны, в течение дня высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 17 важных военных объектов ВСУ.
Атакованы восемь мест дислокации личного состава и техники противника, пять огневых позиций артиллерии установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также несколько укрепленных позиций. Кроме того, прицельными ударами были уничтожены склад с вооружением и командный пункт у н. п. Покровское Днепропетровской области.
Самолеты ВКС РФ отличились ликвидацией 200 членов националистических батальонов и 23 единиц бронетехники. Авиаудары нанесены по девяти опорным пунктам и зонам скопления войск, двум пунктам управления и пяти местам хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Российские артиллеристы и бойцы ракетных войск атаковали не менее 319 занятых ВСУ районов, а также еще 12 пунктов управления и пару военных складов с ракетами и снарядами для ствольных орудий.
Средства ПВО нашей армии в свою очередь сбили самолет Су-25 ВВС ВСУ у Червоного Яра в Херсонской области, а также два беспилотника в небе над Владимировкой и 12 снарядов РСЗО «Смерч» в районе Каменки.
Обстановка в ДНР
С начала текущих суток ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 100 мин и снарядов различного калибра.
Под огнем оказались: Донецк, Горловка, Железная Балка, Широкая Балка, Александровка, Докучаевск, Еленовка и Лозовое. Из-за поврежденной украинскими снарядами инфраструктуры более 3,9 тысячи абонентов в республике остаются без энергоснабжения.
Результатом этой преступных действий киевского режима, продолжающего свою войну с мирным населением Донбасса, стало ранение по меньшей мере троих гражданских, повреждение десяти жилых домов, двух инфраструктурных объектов и пары автомобилей.
Помимо защиты республики от атак противника силы Народной милиции ДНР продолжали освобождение региона. Донецкие военные в течение дня уничтожили 34 украинских националиста, три огневых точки гаубиц Д-30, один бронетранспортер и транспортный грузовик. В то же время одна боевая машина пехоты ВСУ была захвачена.
В официальном представительстве НМ ДНР с прискорбием сообщили, что в боях за независимость республики при исполнении воинского долга сегодня погибли три солдата, а еще 14 получили ранения.
Также в субботу был запущен важный процесс на территории мариупольского завода «Азовсталь», занятого националистическими формированиями ВСУ и иностранными наемниками. Днем район промышленного объекта наконец смогли покинуть 25 мирных жителей. Среди решившихся на этот шаг граждан оказались 19 взрослых и шестеро детей.
Несмотря на преступления украинских боевиков, они еще имеют возможность последовать примеру соотечественников и выйти с завода. Правда после всех своих преступных действий нацбаты могут рассчитывать только на сдачу в плен, в то время как гражданским будет оказана помощь в эвакуации по любому избранному направлению.
Впрочем, боевики, видимо, пока еще не готовы пойти на компромисс — они все еще ищут пути силой прорвать окружение ВС РФ и НМ ДНР, чтобы сохранить вооружение и свободу. Однако все их попытки оперативно подавляются.
Также сегодня появились сообщение о том, что Генпрокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении пленных иностранных наемников.
В частности, речь идет о двоих британцах и одном марокканце, которые обвиняются в совершении действий по предварительному сговору, направленных на насильственный захват власти в государстве.
Обстановка в ЛНР
Одним из наиболее знаковых событий этого дня стало освобождение промзоны города Рубежное от украинских боевиков. Они долгое время удерживали этот район и хорошо укрепили его, а после взятия города луганскими силами несколько раз безуспешно пытались вернуть над ним контроль. В результате бойцы ВСУ были вынуждены оставить свои позиции и бежать. Теперь можно рассчитывать, что эта территория станет безопаснее.
Тем не менее обстрелы региона продолжаются, пусть и в значительно меньших масштабах, чем у соседей в ДНР. Противник в течение дня атаковал три населенных пункта Луганской Народной Республики. В их число вошли Первомайск, Золотое, Ирмино и Дебальцево. В последнем ВСУ нанесли ущерб школе, детскому саду, зданию местного техникума и жилым домам.
Все это происходит на фоне продолжающихся боев в Северодонецке, и особо ожесточенных — в Попасной. Борьба за этот город ведется в крайне сложных условиях плотной застройки, превращенной ВСУ за годы конфликта в череду укрепрайонов.
ВС РФ, НМ ЛНР и отряды добровольцев уже смогли уничтожить несколько опорных пунктов вокруг него. На данный момент производится зачистка юго-западной части города. Следующая цель союзных сил — Попаснянский вагоноремонтный завод, занимающий важное место в обороне ВСУ.
Украина
Сегодня украинские источники рассказали о том, что ВСУ взорвали железнодорожный мост через реку Северский Донец на маршруте между Лиманом и Райгородком. Сначала военные выставляли это событие себе в заслугу и заявляли, что вместе с переправой уничтожили движущийся состав противника.
Впоследствии украинские чиновники выступили с опровержением, сообщив об ошибке делавшего такое заявление офицера. Они оповестили о том, что мост был ликвидирован в результате российского удара, а находившиеся на нем вагоны давно пустовали и располагались там только ради перекрытия путей.
Тем временем в городах страны продолжается ожесточенная борьба местных властей с памятниками. В частности, на территории Чернигова снесли монумент, посвященный писателю и поэту Александру Пушкину, а в Черкассах в сквере Богдана Хмельницкого выжгли высеченную на каменной стеле памятную надпись о дружбе России и Украины.
В то же время неоднозначная обстановка складывается на внешнеполитических фронтах. После телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Киеву увеличить военную поддержку. В то же время уже больше 50 тыс. граждан другой европейской страны — Германии — подписали петицию с требованием не допустить поставок оружия для Украины.
Разлад в отношениях простых европейцев и их правительств очевиден, и помощь киевскому режиму может впоследствии обернуться дополнительными внутренними сложностями для лидеров ЕС.