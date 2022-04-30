Что произошло на Украине 30 апреля: гражданские покинули «Азовсталь», уголовные дела против наемников в ДНР

Одним из наиболее знаковых событий этого дня стало освобождение промзоны города Рубежное от украинских боевиков. Они долгое время удерживали этот район и хорошо укрепили его, а после взятия города луганскими силами несколько раз безуспешно пытались вернуть над ним контроль. В результате бойцы ВСУ были вынуждены оставить свои позиции и бежать. Теперь можно рассчитывать, что эта территория станет безопаснее.