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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 3 мая.
Россия
Во вторник российская армия продолжала выполнение задач по демилитаризации и денацификации Украины. В дополнение к утренним успехам, ВС РФ поразили еще ряд важных объектов противника и существенно ослабили его возможности.
Так, высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили три радиолокационных станции подсвета и наведения С-300, зенитно-ракетный комплекс «ОСА», одну установку «Точка-У» и три реактивных системы залпового огня «Град». Эти цели были поражены в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск.
В то же время у Лимана, Краматорска и Камышевахи в результате российских ударов Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились четырех радиолокационных станций обнаружения воздушных целей, шести складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также РЛС контрбатарейной борьбы, произведенной в США.
Военные летчики ВКС РФ также не сидели без дела. За день они поразили 39 целей, включающих в себя пару пунктов управления ВСУ и места дислокации войск противника. Артиллеристы не отставали.
На их счет к вечеру 3 мая можно записать еще 11 командирских штабов, 54 огневых точки длинноствольных орудий, 342 укрепленных позиции, районы скопления войск и стоянки техники, а в заключение — два склада горюче-смазочных материалов. В результате было уничтожено порядка 190 украинских националистов и 31 боевая машина врага.
Российские средства противовоздушной обороны сегодня также отличились внушительным числом перехвата опасных объектов: беспилотник сбит у н. п. Рудня, баллистическая ракета «Точка-У» — в районе Новой Дмитровки, а девять снарядов РСЗО «Смерч» — в небе над Александровкой, Каменкой, Семеновским, Донецким, Малой Камышевахой и Червоным Шахтером.
Тем временем в рамках рейда на освобожденных территориях силы ВС РФ обнаружили новые свидетельства о преступлениях ВСУ. Так, в поселке Зеленовка неподалеку от Херсона в подвале придорожного кафе была обнаружена пыточная камера, устроенная украинскими националистами.
Там было найдено заминированное тело военнослужащего со следами пыток, наркотические средства и кофра для американских ракетных комплексов Javelin.
Обстановка в ДНР
С полуночи до настоящего момента ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике (ДНР) уже больше сотни мин и крупнокалиберных снарядов.
Под огнем оказались Ясиноватая, Еленовка, Горловка, Лозовое, Докучаевск, Ясное, Александровка, Луганское и Донецк. Итогом этих атак стали повреждения жилых домов и инфраструктурных объектов гражданского назначения.
Народная милиция ДНР ответила на эти нападения ликвидацией 28 украинских боевиков, а также уничтожением одного танка, бронетранспортера и двух военных грузовиков. При этом в работоспособном состоянии были захвачены две РСЗО «Град» и полевой артиллерийский склад.
Не обошлось и без потерь среди личного состава республики: трое защитников Донбасса погибли, а 12 были ранены.
Несмотря на сегодняшнее обострение в районе завода «Азовсталь», где из-за провокационных действий боевиков нацбатов завязалась перестрелка, в Мариуполе идет активная гуманитарная работа.
Параллельно с восстановлением освобожденного от ВСУ города всем желающим уехать оказывается помощь в эвакуации. Так, за последние сутки НМ ДНР перевезла 149 человек (в том числе 22 ребенка), в населенный пункт Безыменное. Туда перемещаются люди, желающие найти убежище в России или других частях Донбасса.
Кроме того, в Мариуполь приехал известный телеведущий Владимир Соловьев, который вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил Завод Ильича.
Обстановка в ЛНР
Населенные пункты Золотое-5 и Первомайск — две сегодняшних цели ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). На долю второго из них пришлось по меньшей мере пять обстрелов. Их результатом стало повреждение трех жилых домов, здания городской администрации, кинотеатра «Заря» и гимназии №2. Две гражданки получили ранения.
Несмотря на нападения украинской армии, в Первомайске сегодня состоялась гуманитарная акция: помощь была оказана местному храму. Также продовольствие и вещи первой необходимости привезли в Кировск и другие районы республики.
Тем временем глава ЛНР Леонид Пасечник проехал по боевым позициям Народной милиции и наградил отличившихся военнослужащих.
В то же время продолжаются ожесточенные бои в населенных пунктах Попасная, Северодонецк и Лисичанск.
Украина
Борьба украинских чиновников со всем русским добралась и до лекарств. Сегодня Верховная рада приняла законопроект об ограничении оборота лекарств из РФ или Белоруссии. В будущем медикаменты, полностью или даже частично производимые в этих странах, могут быть лишены государственной регистрации. Чем Киев намерен заместить утрачиваемые препараты, особенно в условиях гуманитарного кризиса и дефицита, пока не ясно.
Вместе с тем украинские законодатели приняли и другую инициативу, запрещающую деятельность «пророссийских партий», и фактически объявили оппозицию вне закона.
Также сегодня МВД Приднестровья сообщило о том, что в ночь на 3 мая перехватило беспилотник со взрывчаткой в поселке Маяк, запущенный с украинской стороны.
Теракт был успешно предотвращен, однако впоследствии эта попытка потребует дополнительных разъяснений от официального Киева. Это уже не первая опасная провокация, в которой подозревают украинские силы.
В дополнение к этому сегодня стало известно, что Совбез ООН запланировал на 5 мая заседание по ситуации на Украине. Впрочем, поскольку в этом месяце в данном органе председательствуют США, вряд ли стоит много ожидать от этой встречи.
Вашингтон давно поощряет войну киевского режима с мирным населением Донбасса и активно снабжает ВСУ вооружением: за минувшие сутки американская сторона отправила на украинскую территорию уже не менее 14 самолетов с оружием из стран НАТО.