Что произошло на Украине 3 мая: обнаружение пыточной камеры ВСУ под Херсоном, провокация Киева в Приднестровье

Борьба украинских чиновников со всем русским добралась и до лекарств. Сегодня Верховная рада приняла законопроект об ограничении оборота лекарств из РФ или Белоруссии. В будущем медикаменты, полностью или даже частично производимые в этих странах, могут быть лишены государственной регистрации. Чем Киев намерен заместить утрачиваемые препараты, особенно в условиях гуманитарного кризиса и дефицита, пока не ясно.