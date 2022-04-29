Что произошло на Украине 29 апреля: Херсонская область переходит на рубли, в Киеве дефицит топлива

В Луганской Народной Республике (ЛНР) целью ВСУ вновь сегодня был Первомайск, где пострадали три человека и повреждена трансформаторная подстанция. Также под огнем оказалось Золотое-5, обстрелянное из минометов. При этом все чаще вскрываются факты о том, что киевский режим в своей войне с мирным населением применяет зажигательные кассетные заряды.