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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, какова ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 29 апреля.
Россия
Согласно вечернему отчету представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, сегодня в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 38 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо 20 взводных опорных пунктов и более чем десяти районов сосредоточения сил и техники, в это число вошел склад горючего у населенного пункта Вольное Поле и радиолокационная станция в районе поселка Печенеги.
Самолеты ВКС РФ также били по позициям ВСУ и местам дислокации сил и средств армии киевского режима. Особо примечательными среди пораженных целей стали четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и топлива близ Северодонецка, Червонного и Белогорья.
Российские ракетные войска около Адамовки уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», а на площадке у Чугуева — вертолет Ми-24 ВВС Украины. Артиллеристы ВС РФ также отличились: на их счету поражение 13 опорных пунктов, 64 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь огневых позиций.
В то же время средства противовоздушной обороны оставили противника еще без шести беспилотников, сбитых в небе над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Любимовка и Сухая Каменка.
По последнему поселку, так же, как по Изюму и Дмитровке, ВСУ хотели ударить ракетами комплекса «Точка-У», однако снаряды были перехвачены. Еще один боеприпас из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» ВС РФ уничтожили у н. п. Топольское.
Сегодня стало известно, что ставшие уже привычными гуманитарные акции по обеспечению жителей Донбасса продовольствием и медикаментами дополнил визит в регион уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В Донецкую Народную Республику также было доставлено 10 тонн груза, адресно предназначенного для детей. В течение 27–28 апреля политик посетила ряд объектов: республиканский травматологический центр, пункты временного размещения под Мариуполем и другие.
Обстановка стабилизируется не только в Донбассе, но и на территории остальных освобожденных от киевского режима районов. По словам зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, с 1 мая регион приступает к переходу в рублевую зону. Ожидается, что этот процесс займет около четырех месяцев.
Он станет новым шагом в истории области, обеспечением безопасности которой активно занимаются российские войска. Так, например, сегодня Росгвардия сообщила о результатах обследования территории одного из местных детских лагерей, ранее используемого украинскими националистами. Там были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы и запас наркотических средств, оставленные боевиками.
Параллельно с этим в подконтрольном РФ Михайловском районе Запорожской области приступила к работе новая администрация. Избранный ее главой Иван Сушко заявил, что скоро жители вновь начнут получать социальные выплаты и гуманитарную помощь от России.
Впрочем, не обошлось и без трансграничных провокаций со стороны ВСУ. Как на личной странице в соцсетях сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз, сегодня украинские войска обстреляли погранпункт ФСБ в районе поселка Белая Березка.
Никто из жителей населенного пункта не пострадал, однако повреждена была инфраструктура — сети водо- и электроснабжения. Сейчас их работа уже восстановлена.
Обстановка в ДНР
На территории республики целями ВСУ сегодня стали следующие поселки и города: Донецк, Ольгинка, Лозовое, Широкая Балка, Железная Балка, Горловка и Ясиноватая.
С начала суток по ним выпустили более 100 различных снарядов. Результатом этого стала гибель по меньшей мере одного человека, ранение еще одного, повреждение 11 жилых домов и нескольких инфраструктурных объектов.
Среди них, например, оказался нефтезавод в Кировском районе столицы ДНР. Из-за ночной атаки со стороны украинских силовиков там произошло возгорание двух цистерн. Огонь распространился на 100 квадратных метров, выгорел ремонтный цех. Сейчас ЧП ликвидировано, производится детальная оценка ущерба.
Тем не менее Народная милиция республики уже выяснила, что огонь по промышленному объекту велся из зоны ответственности украинской 46-й отдельной штурмовой бригады «Айдар»** (запрещен в РФ).
Впрочем, сегодня донецкие военные были сконцентрированы не только на обороне. В боях за освобождение Донбасса от ВСУ они ликвидировали 26 членов нацбатальонов, устранили восемь огневых точек, одну боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также бойцы НМ ДНР захватили две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и пару транспортных грузовиков.
Продолжалась борьба и на внутреннем фронте. Министерство госбезопасности республики отчиталось о задержании сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в шпионаже. Ранее работа этой организации была признана незаконной на территории ДНР ввиду ряда вопиющих нарушений и фактов незаконной передачи информации Киеву.
Обстановка в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) целью ВСУ вновь сегодня был Первомайск, где пострадали три человека и повреждена трансформаторная подстанция. Также под огнем оказалось Золотое-5, обстрелянное из минометов. При этом все чаще вскрываются факты о том, что киевский режим в своей войне с мирным населением применяет зажигательные кассетные заряды.
Поскольку атак на территорию региона не так много, Народной милиции можно тратить меньше сил на оборону и в дополнение к освобождению Донбасса больше заниматься гуманитарной работой. Так, на освобожденных территориях усилили работу по разминированию и информированию граждан о повышенной минной опасности.
В то же время жителей пригородов Луганска сегодня обеспечивали продовольствием, а в больницы Кировска доставили медикаменты и необходимое оборудование.
Украина
Представители Пентагона сообщили, что отправят следующую партию гаубиц и беспилотников для ВСУ в течение суток. Вооружение планируют доставить на 12 транспортных самолетах.
Тем временем украинские власти объявили о введении затяжного комендантского часа, который будет действовать в Одессе с 22:00 1 мая до 5:00 3 мая. Чем обусловлена такая мера, не объясняется.
Киевское руководство также отличилось: на официальном сайте украинской столицы появилось обращение к гражданам, которых призывают воздержаться от использования автотранспорта ради экономии топлива, необходимого армии.
Судя по всему, точечные удары ВС РФ по складам горюче-смазочных материалов уже привели к истощению запасов ВСУ, а это значит, что запущенная 24 февраля спецоперация по денацификации и демилитаризации государства идет строго по плану.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация
- * – запрещенная в РФ террористическая организация