Что произошло на Украине 28 мая: Порошенко не пустили в Польшу, в Одессе угрожают Черноморскому флоту

При этом амбиции команды Владимира Зеленского все так же велики. По крайней мере настолько, чтобы активно критиковать западных партнеров за недостаточную поддержку государства в условиях нынешнего кризиса. И европейцам не остается ничего другого, кроме как разводить руками и признаваться в своем бессилии — сегодня это сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек. В одном из своих последних заявлений он указал на то, что Берлин и так в достаточной мере поддерживает Киев с военной точки зрения, однако при этом «не может выполнить все желания Украины».