Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 28 мая.
Россия
Выполняющие спецоперацию по защите Донбасса войска продолжают развивать наступление и вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций. При этом они наносят удары по позициям врага с применением новейшего российского вооружения.
Так, сегодня источник издания ТАСС в Минобороны РФ сообщил о том, что при атаках по инфраструктуре противника в Харьковской области была применена тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» — развитие комплекса «Солнцепек», ранее уже участвовавшего в боях за Донбасс.
Сообщается, что данная система, монтируемая на бронемашину «Торнадо-У», имеет автоматизированную систему управления и повышенную дальность стрельбы.
Еще накануне в Минстрое РФ сообщили о формировании нового департамента, курирующего вопросы восстановления Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Сегодня же появились сведения о том, что в ближайшее время на территорию Донбасса прибудут первые бригады строителей со специальной техникой. Только в ДНР нужно восстановить около 230 километров дорог и по меньшей мере пять мостов.
Однако внимание уделяется не только Донбассу, но и другим освобожденным от киевского режима территориям. В районе херсонского Скадовска была решена проблема обеспечения местных фермеров водой.
Этот шаг позволяет производить орошение сельскохозяйственных участков, сеять, а позже — собирать урожай. Впоследствии это поможет не только дать людям возможность зарабатывать своим трудом, но и внесет ощутимый вклад в обеспечение граждан продовольствием.
Хотя стоит отметить, что мирные инициативы Москвы сейчас ограничиваются не только помощью пострадавшим, а подразумевают также восстановление правопорядка и поиск виновных в страданиях простых людей. Например, в Херсон приехала группа российских следователей, в задачи которых входит расследование фактов пыток украинскими националистами и обстрелов региона ракетами «Точка-У».
Аналогичные команды сотрудников Следственного комитета РФ сейчас активно работают по всей территории Украины и республик Донбасса. Только сегодня СК возбудил еще семь уголовных дел против командиров ВСУ, причастных к военным преступлениям.
Обстановка в ДНР
Сегодня в течение дня войска противника неоднократно обстреливали территорию Донецкой Народной Республики.
Под огнем оказались населенные пункты Донецк, Ясиноватая, Горловка, Доломитное, Еленовка, Пантелеймоновка, Александровка, Минеральное, Макеевка. По ним было выпущено уже более 70 снарядов и мин, однако эти показатели пока ощутимо уступают вчерашним атакам. Однако это все равно стало причиной новых разрушений: повреждены восемь жилых домов и два инфраструктурных объекта. Один мирный житель получил ранение.
Тем не менее направление, откуда были произведены удары, в ряде случаев говорит о передислокации войск противника. Например, несколько раз огонь артиллерии велся со стороны населенного пункта Кодема.
Это может говорить о том, что ВСУ уже не могут продолжать обстрелы с «насиженных» мест, а вынуждены перемещаться из-за развивающегося наступления союзных войск в Донбассе.
Сейчас союзные войска продолжают движение в сторону Бахмута. Донецкие военные сегодня отчитались о ликвидации 37 бойцов противника, двух бронетранспортеров, одной артиллерийской позиции гаубиц Д-30 и двух грузовых транспортных средства.
В то же время сводные подразделения ВС РФ, добровольцев и Народной милиции ДНР ведут бои за Угледар, Марьинку, Авдеевку, Пилипчатино, Новолуганское и другие населенные пункты.
Минобороны РФ сегодня подтвердило данные о том, что Лиман был полностью зачищен от украинских солдат, а это значит, что город может встать на путь восстановления. В ближайшие дни там начнется раздача гуманитарной помощи и ремонт поврежденной за время контроля ВСУ инфраструктуры. Подобные инициативы были запущены и в других освобожденных населенных пунктах.
Обстановка в ЛНР
Народная милиция ЛНР продолжает блокировку украинской армии в Северодонецке. Отряды ВСУ отступают в жилую застройку — в сложной ситуации они намерены вновь прикрываться мирными гражданами. Тем не менее все удары союзников тщательно выверяются, а работа разведки позволяет найти пути для успешного освобождения населенного пункта в ходе быстрой и эффективной наземной операции.
Украинские силовики несут большие потери и чаще отступают вместо того, чтобы вступать в открытый бой. Вероятно, опыт проигрыша в Попасной позволил им понять, что даже хорошо укрепленные позиции не смогут защитить их в нынешних условиях.
Довольно напряженно для ВСУ идут дела в населенном пункте Золотое. Представители НМ ЛНР сообщили, что дают засевшим там украинским силовикам последний шанс самовольно сложить оружие и сдаться, чтобы тем самым сохранить свою жизнь. Соответствующая информация доносится до противника посредством агитационных снарядов с инструкциями о последовательности действий, которые необходимо сделать при капитуляции.
Хотя данных об обстрелах тыла ЛНР сегодня пока не было, наиболее серьезные сражения идут именно на ее территории. Республика уже практически полностью освобождена от сил противника, и союзные войска делают шаги к тому, чтобы довести этот процесс до конца. Золотое, Тошковка, Врубовка, Лисичанск, Камышеваха — эти и другие поселения стали местом ожесточенного противостояния.
Украина
Череда успехов российской армии в Донбассе заставляет киевских чиновников оправдываться и отрицать очевидное.
Так, сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр выступила с заявлением о том, что украинские военные все еще удерживают Лиман. Тем не менее этот шаг можно скорее оценить как очередной информационный вброс, призванный улучшить репутацию ВСУ и государственного руководства в глазах простых граждан, теряющих доверие к власти.
Киев не может похвастаться какими-то реальными успехами своей армии на поле боя, но еще имеет ресурсы для ведения информационной войны.
Также в субботу ближе к вечеру спикер областной военной администрации Одессы Сергей Братчук выступил с заявлением о том, что с помощью полученных от Дании ракет «Гарпун» украинская армия сможет уничтожить весь Черноморский флот РФ. Впрочем, такого рода заявления можно отнести скорее к популистским, особенно в свете последних споров вокруг оружейных поставок для ВСУ.
При этом амбиции команды Владимира Зеленского все так же велики. По крайней мере настолько, чтобы активно критиковать западных партнеров за недостаточную поддержку государства в условиях нынешнего кризиса. И европейцам не остается ничего другого, кроме как разводить руками и признаваться в своем бессилии — сегодня это сделал вице-канцлер Германии Роберт Хабек. В одном из своих последних заявлений он указал на то, что Берлин и так в достаточной мере поддерживает Киев с военной точки зрения, однако при этом «не может выполнить все желания Украины».
Возможно именно с этим связано то, о чем сегодня проговорилась статс-секретарь Министерства обороны Германии Зимтье Меллер. В ответ на упрек журналистов в медленном обеспечении ВСУ оружием она ответила, что общая позиция государств Североатлантического альянса запрещает поставки Украине боевых машин пехоты и танков западных моделей.
По данным СМИ, тем самым она случайно раскрыла гостайну. При всем этом стоит отметить, что в последние недели немцы и так максимально сократили отгрузку ударных средств украинцам.
Вопрос поставок техники и боеприпасов действительно стал все чаще вызывать сомнения у партнеров киевских властей. По словам директора Европола — полицейской службы ЕС, существуют опасения касательно, что завозимое на Украину вооружение может попасть в руки «преступных группировок». При этом глава организации отметила, что ее сотрудники следят за передвижением украинских экстремистов, проникающих в страны Евросоюза с подведомственной Киеву территории.
Проблемой Евросоюза стали и беженцы, покинувшие свои дома на Украине во время кризиса. Даже в активно поддерживающей Киев Польше признали, что содержание временно перемещенных лиц становится неподъемным для бюджета государства, поскольку требует вложения нескольких миллиардов евро. То есть теперь Варшава решила применить миграционную повестку для того, чтобы получить от более обеспеченных западных союзников финансовую помощь для себя, а бежавших от боевых действий людей использует как предмет для манипуляций.
Хотя, как бы ни просили поляки, определенные проблемы с деньгами сейчас есть даже у американцев. По крайней мере на это указал экс-президент США Дональд Трамп. В частности, на одной из последних публичных встреч он выступил с критикой Вашингтона, который не может найти достаточно денег на охрану собственных учебных заведений от «школьных стрелков», но при этом выделяет колоссальные средства на помощь Украине.
Тем временем на украинско-польской границе сегодня в неудобную ситуацию попал бывший президент Петр Порошенко — его дважды в течение суток не выпустили с родины в соседнее государство.
Как утверждала депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, экс-лидер хотел поехать в Варшаву ради участия в международных мероприятиях, а проблемы на пункте пропуска возникли из-за неполадок с QR-кодом, разрешающим выезд.
В то же время нельзя исключать того, что это происшествие — результат работы местных властей. Дело в том, что сейчас Порошенко является фигурантом дел о госизмене и содействии терроризму. В случае признания его вины политик окажется в тюрьме на срок до 15 лет.
А пока украинские государственные деятели нагнетают внешнеполитическую обстановку, простые граждане испытывают серьезные трудности. Как сообщают местные СМИ, в супермаркетах государства начали ограничивать продажу сахара и соли из-за ажиотажа, связанного с растущим дефицитом.
В то же время пользователи соцсетей сообщают, что по инфраструктуре ВСУ в Кривом Роге был нанесен мощный ракетный удар. Эти данные подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул. Однако более точной информации в настоящий момент нет.