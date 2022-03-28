Что произошло на Украине 28 марта: зачистка Мариуполя от националистов и разгром центров снабжения ВСУ

В то же время города и деревни ДНР продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны украинских войск и националистов, которые следуют привычным для себя лекалам ведения войны против простых мирных жителей, ведя по ним огонь. За истекшие сутки удары были нанесены по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Логвиново, Зайцево, Гольмовский, Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Широкая Балка и Докучаевск. В результате пострадали по меньшей мере два человека.