Что произошло на Украине 28 марта: зачистка Мариуполя от националистов и разгром центров снабжения ВСУ

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Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 28 марта.
Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) продолжают проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Тем не менее Москва открыта и для дипломатии — российская делегация выразила согласие встретиться с представителями Киева в Стамбуле, хотя Турция является одним из главных поставщиков военной техники для Вооруженных сил Украины.
Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших в регионе на 33-й день специальной военной операции Вооруженных сил РФ.
Обстановка в Донбассе
За сегодняшние сутки наиболее активно продвигались войска ЛНР — бойцы отодвинули линию фронта на пять километров, освободили населенные пункты Ивановка и Новосадовое. Таким образом, подразделения ЛНР достигли рубежа Новолюблино – Терны. Как сообщили в Луганске, за сутки потери ВСУ составили не менее 60 человек и шести танков.
В Донецкой Народной Республике самой горячей точкой по-прежнему остается Мариуполь, где бойцы ДНР совместно с российскими подразделениями продолжают зачистку города от националистов. Примечательно, что украинские официальные лица, которые распространяют ложную информацию о победах ВСУ, в очередной раз вынуждены были признать приближающееся поражение — советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что скоро Мариуполь «могут взять». Ранее же в местных СМИ неоднократно звучали обещания деблокировать город, прорвав окружение ВС РФ.
О имеющихся успехах в Мариуполе заявил и официальный представитель милиции ДНР Эдуард Басурин. Также, по его словам, подразделения продолжают бои в районе Марьинки, а после этого возьмутся за Красногоровку и Авдеевку.
В то же время города и деревни ДНР продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны украинских войск и националистов, которые следуют привычным для себя лекалам ведения войны против простых мирных жителей, ведя по ним огонь. За истекшие сутки удары были нанесены по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Логвиново, Зайцево, Гольмовский, Александровка, Ясиноватая, Старомихайловка, Широкая Балка и Докучаевск. В результате пострадали по меньшей мере два человека.
По сообщению источников в Народной милиции ЛНР, в районе населенного пункта Попасный, украинская армия оказывает яростное сопротивление, находясь в хорошо укрепленных позициях. Бойцы ЛНР предпринимают активные попытки прорвать оборону противника, ведутся ожесточенные бои.
Действия ВС РФ
Согласно официальным докладам Минобороны РФ, войска смогли продвинуться на два километра в районе Новоселовки, где держат оборону подразделения 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ.
За сутки российские ВКС сбили шесть украинских фронтовых бомбардировщиков Су-24, один штурмовик Су-25 и истребитель Су-27. Помимо этого, противник потерял не менее 20 беспилотников. Также удалось уничтожить вертолет Ми-8, который должен был эвакуировать командиров националистов из Мариуполя — лидеры националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) пытались бежать, оставив в окруженном городе личный состав. Однако этим планам не суждено сбыться.
С 27 по 28 марта ударами авиации и высокоточного оружия были поражены более 60 военных объектов Украины. Отдельно стоит отметить уничтожение важных складов оружия и боеприпасов в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск, обороняющих пригороды Киева. Как сообщается, цели были выведены из строя с применением крылатых ракет «Калибр».
Украина
Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указала на важность соблюдения Киевом Женевских конвенций в отношении военнопленных.
Ранее в Сети появились кадры, на которых украинские националисты в Харьковской области прострелили ноги российским военнослужащим. Позже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что причастные к этим действиям должны понести ответственность.
Завтра в 10:30 по Москве стартует новый этап переговоров делегаций Москвы и Киева. Встреча планируются во дворце Долмабахче в Стамбуле. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проведет беседы отдельно с делегациями обеих стран перед началом мероприятия.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, итоги заседания Евросовета, проведенного совместно с руководством США, лишний раз подтвердили несамостоятельность Киева.
«Украина полностью подконтрольная Вашингтону и охваченная русофобией — она нужна коллективному Западу лишь как геополитический таран против России», — сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является денацификация и демилитаризация киевского режима, который на протяжении восьми лет подвергал издевательствам и геноциду мирных жителей Донбасса.