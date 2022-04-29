Что произошло на Украине 28 апреля: разведчики США во Львове, уничтожение штаба «Азова» в Харькове

«Наши командиры завели нас в лес окапываться, а сами сбежали. Нас разгромили, мы даже не успевали штык прицепить. Там куча трупов лежит до сих пор. Нас била авиация. Нас тупо кинули на мясо. Потом мы вышли, и спросили старшего — это был замкомбриг или комбат — как это так? Он сказал: “Майк, командир ДШВ, дал приказ идти в рукопашную на танки”», — говорит военнослужащий.