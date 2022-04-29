Что произошло на Украине 28 апреля: разведчики США во Львове, уничтожение штаба «Азова» в Харькове

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 28 апреля.
Заявления Минобороны РФ
В ходе утреннего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы РФ при помощи высокоточного оружия поразили четыре военных объекта на территории Украины в течение ночи, включая два района сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ), два артиллерийских склада в Барвенково и Ивановке.
Армейская авиация при этом поразила 67 целей, включая шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате уничтожены более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.
Ракетно-артиллерийские войска выполнили 408 огневых задач, поразив 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения войск противника.
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский Су-24 над Николаевкой, пять беспилотников над Веселогоровской, Затишным, Новомихайловкой, Любимовкой, Харьковом.
В вечернем брифинге МО сообщило, что в течение дня высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ поразили 38 военных объектов Украины, в том числе: 3 пункта управления, 22 опорных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 6 складов вооружения, боеприпасов и горючего в районах пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники.
Российскими средствами ПВО над населенным пунктами Букино, Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб и Марьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), Наугольное в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Чернобаевка Херсонской области уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 БПЛА, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ситуация в ДНР
В ДНР отчитались об уничтожении 31 украинского националиста с начала текущих суток, а также двух огневых позиций гаубиц Д-30, бронетранспортера, двух грузовиков. Захвачены бронетранспортер и два грузовика.
При исполнении воинского долга погибли трое бойцов Народной милиции, еще 15 получили ранения.
ВСУ выпустили свыше сотни снарядов и мин из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм минометов по семи населенным пунктам, в результате чего погибли шестеро мирных жителей, 26 получили ранения. Повреждены 16 жилищ, пять объектов гражданской инфраструктуры, два автомобиля. Большинство жертв стало следствием артиллерийского удара, осуществленного ВСУ по территории рынков «Сокол» и «Меркурий» города Донецк.
Согласно заявлению официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, только на территории ДНР находится более 3000 украинских военнопленных. Из них более 100 арестованы по делам, связанным с совершением различных военных и уголовных преступлений в Донбассе, и предстанут перед судом.
По информации Народной милиции, на мариупольском заводе «Азовсталь» может находиться канадский генерал Тревор Кадье.
Тем временем подразделения ДНР смогли вклиниться в оборону ВСУ между Авдеевкой и Горловкой и сейчас расширяют плацдарм. Продолжаются бои в Марьинке, осуществляется охват Авдеевки с севера; Народная милиция появилась на окраинах Песков.
ВСУ заминировали «Купеческий мост» в Славянске, через который проходит трасса на Краматорск. Капитальный ремонт сооружения завершился в ноябре 2021 года.
Минстрой РФ тем временем намерен помогать ДНР в восстановлении Мариуполя. В городе уже работают специалисты по обследованию разрушений и составлению планов восстановления, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
В республике продолжается распределение гуманитарной помощи, собранной неравнодушной российской общественностью. Помимо продуктов питания, предметов личной гигиены, большого количества питьевой воды, а также множества других необходимых для жизни вещей, в медучреждения переданы медикаменты и предметы медицинского назначения.
Ситуация в ЛНР
В утренней сводке Народной милиции ЛНР сообщается о ликвидации 14 украинских военнослужащих и семи автомобилей за прошедшие сутки. За это же время ВСУ обстреляли Ирмино, Стаханов, Золотое-5 и Первомайск с применением РСЗО БМ-30 «Смерч» и БМ-21 «Град», артиллерийских орудий калибром 122- и 152-мм, выпустивших по республике 53 снаряда.
В результате в Стаханове погиб ребенок и получил ранение подросток, 17 домов повреждены и разрушены; в Первомайске погибла женщина 1927 года рождения, еще две пенсионерки получили ранения, повреждены два жилых дома, Центр внешкольного образования и детский сад «Солнышко»; в Ирмино поврежден дом и ранена женщина.
Всего же с 17 февраля 2022 года ВСУ совершили 892 обстрела территории ЛНР с использованием 9236 боеприпасов, включая пять ракет «Точка-У» и 1551 снаряд РСЗО. В результате за десять недель погибли 19 мирных жителей, и еще 34 человека получили ранения. Повреждены 79 объектов гражданской инфраструктуры, разрушены или повреждены 846 жилищ в 24 населенных пунктах.
Народная милиция, тем временем, вошла в Орехово и Нижнее, приблизившись к Лисичанску с юго-востока. Ямполь, по некоторым данным, освобожден, войска РФ и ЛНР действуют на окраинах Лимана, где в последние дни наблюдаются колонны эвакуируемых украинских войск.
В Попасной продолжаются упорные бои. По информации ФАН, союзные силы сосредоточились на зачистке юго-западной части города. Российские подразделения продвинулись до территории 21 школы, и в настоящий момент идут бои за район многоэтажной застройки. Здесь подразделения ВСУ хорошо закрепились, вырыв окопы и переоборудовав в блиндажи подвалы жилых домов, где они укрываются от обстрелов.
Тем не менее ежедневно в Попасной сдаются небольшие группы украинских военнослужащих. К боям привлекаются резервисты из регионов Украины, не имеющие должной военной подготовки и боевого опыта.
Украина
Российские силы ПВО в течение ночи работали в Белгородской, Курской, Брянской областях, сбивая украинские беспилотники. В ответ нанесены артиллерийские удары по Сумской области.
Херсонская область официально войдет в рублевую зону, о чем заявил зампред военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Переход на рубли с 1 мая и продлится до конца лета. В этот период оплата будет приниматься в рублях и гривнах, но со временем украинская валюта выйдет из оборота.
В течение ночи киевский режим выпустил три «Точки-У» по телевышке в Херсоне, из которых оказались сбиты две. Также поступает информация о нанесении удара «Ураганами» по жилым кварталам в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения; все 12 выпущенных снарядов сбиты. При этом, как сообщают сами жители Херсонщины, российское телевещание продолжается.
Сегодня город был покрыт черным дымом; по свидетельствам очевидцев, сперва загорелись камыши и плавни, после чего пламя перекинулось на частный сектор. Возможен поджог.
Администрация Херсона тем временем отвергла перспективу возвращения под власть Киева в будущем.
Также украинские «Точки-У» ночью были запущены по Изюму из района Павлограда. Две ракеты успешно сбиты российской противовоздушной обороной, одна взорвалась в городе. Одной из целей была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области. Информации о жертвах не поступало.
В Киеве и Одессе наблюдается нехватка бензина. Местные жители выкладывают в Сеть фотографии закрывшихся автозаправочных станций. На многих заправках горючее отсутствует, а там, где оно есть, создано ограничение продажи в десять литров на один автомобиль.
Тем временем Румыния стягивает войска к украинской границе под предлогом учений. Тянущиеся колонны техники фиксируются самим же румынским населением.
Под предлогом ротации подразделений и проведения учебных стрельб в украинском Подольске сформирована группировка ВСУ из не менее двух тысяч военнослужащих вдоль границы с Приднестровьем. Оборудуются огневые позиции ствольной и реактивной артиллерии, занимают позиции расчеты противотанковых (ПТРК) и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), переброшена, как минимум, одна пусковая установка «Точка-У».
По имеющейся информации, на юге-западе Харькова уничтожен штаб полка «Азов», против членов которого в России заведены уголовные дела. Для размещения они использовали здание санэпидемстанции.
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновка в Харьковской области развернут пункт управления зенитного ракетного дивизиона 14-й бригады ВСУ. На вооружении подразделения имеется зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» и несколько ПЗРК на базе бронетранспортеров. Кроме этого, ожидается прибытие зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».
Украинские десантники из 79-й бригады пожаловались на командиров, из-за которых подразделение оказалось разгромлено под Ямполем. Соответствующая видеозапись с коллективным обращением стала их ответом на обвинения в трусости и дезертирстве.
«Наши командиры завели нас в лес окапываться, а сами сбежали. Нас разгромили, мы даже не успевали штык прицепить. Там куча трупов лежит до сих пор. Нас била авиация. Нас тупо кинули на мясо. Потом мы вышли, и спросили старшего — это был замкомбриг или комбат — как это так? Он сказал: “Майк, командир ДШВ, дал приказ идти в рукопашную на танки”», — говорит военнослужащий.
Тем временем Вашингтон организовал во Львове разведывательный центр, в котором американцы работают совместно с офицерами Генштаба ВСУ по получению быстрой информации с разведывательных самолетов, беспилотников и спутников, которые собирают данные вокруг Украины и над ней. Американский контингент состоит из 50 сотрудников.
По информации, следующей из сводок украинского генштаба, Армия России заняла Великую Камышеваху и Курульку, подразделения продвигаются в направлении Новой Дмитровки и Новопавловки с целью рассечения и окружения обороняющихся украинских группировок в районе Барвенково, Славянска и Краматорска.
Одновременно с этим подразделения ВС РФ наносят удары в районе населенных пунктов Грушеваха, Червоное, Долгенькое и Долина с целью выравнивания линии фронта и расширения плацдарма. Продолжаются бои по направлению Таврийское (Кирово) — Лиманы; завершено окружение украинской группировки в районе Александровки под Николаевом.
Вечером местные источники сообщили о ракетных ударах в районе Киева. По предварительным данным, под обстрел попал оборонный завод «Артем».
В Святогорске ВСУ разместили артиллерию прямо в Свято-Успенской Святогорской лавре. По сообщениям местных жителей, возле храма располагаются около десяти единиц самоходных артиллерийских установок и РСЗО.
Тем временем в ОБСЕ официально анонсировали закрытие Специальной мониторинговой миссии на Украине.
Российская Служба внешней разведки заявила, что Польша намерена установить военно-политический контроль над западной Украиной с одобрения США.
На 1-м этапе Польша введет войска в западные области Украины. Такая миссия будет без мандата НАТО. По данным главы СВР, польская армия постепенно должна будет перехватить у Нацгвардии Украины контроль над расположенными там стратегическими объектами.
Также в Службе внешней разведки РФ считают, что такие действия Польши приведут к расколу Украины, Варшава получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».