Что произошло на Украине 27 мая: УПЦ объявила о независимости, Северодонецкая группировка ВСУ заблокирована

Российские силы в настоящее время участвуют в большом наступлении вместе с добровольцами, в число которых, согласно опубликованным в соцсетях фото, входят бойцы «ЧВК Вагнера». Ранее именно они смогли прорывать обороны ВСУ в хорошо укрепленном н. п. Попасная, а теперь поддерживают движение союзных подразделений в направлении Бахмута. На трассе между этим городом и Лисичанском сейчас идут бои за Белогоровку и в Берестовое.