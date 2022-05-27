Что произошло на Украине 27 мая: УПЦ объявила о независимости, Северодонецкая группировка ВСУ заблокирована

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 27 мая.
Россия
Российские подразделения и их союзники из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) развивают наступление в Донбассе сразу по нескольким направлениям и вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций.
В то же время активная работа продолжается не только на поле боя. Так, сегодня стало известно о визите главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на освобожденные от украинских войск территории.
В Мариуполе он провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении гражданского населения и российских военнослужащих на территории ЛДНР и Украины.
Город, где состоялось данное заседание, сейчас восстанавливается и готовится к возобновлению работы порта. Тем не менее многое еще предстоит сделать — Мариуполь серьезно пострадал во время конфликта, а с неожиданными последствиями присутствия там украинских войск местные жители сталкиваются до сих пор.
Например, в парковой зоне у бывшего стадиона «Металлург» сегодня было обнаружено массовое захоронение с телами солдат ВСУ, погибших в феврале-марте нынешнего года, когда этот район еще находился под контролем киевского режима. По предварительным данным, в этом месте могут находиться до 40 павших солдат.
При этом современная мировая повестка вновь привлекает внимание к теме американских биолабораторий на украинской территории. Теперь следователи СК РФ намерены изучить данные Минобороны об изучении на этих объектах штаммов натуральной оспы.
Соответствующее заявление появилось после пресс-конференции начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова. На ней он сообщил о том, что в Нигерии, откуда пришла распространяющаяся по миру оспа обезьян, находятся не менее четырех принадлежащих США исследовательских объектов.
Кроме того, есть данные о том, что американские инструкторы обучали украинских военных экстренному реагированию на вспышки заболевания.
В то же время стоит отметить и другие инициативы, которые окажут благотворное влияние на стабилизацию обстановки в освобожденных от ВСУ районов. Так, глава Крыма Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в ближайшее время около 20 тыс. учителей из школ Херсонской и Запорожской областей готовы пройти профессиональную переподготовку, чтобы с 1 сентября начать преподавание по новым стандартам.
Также важным фактом является то, что помимо обеспечения гуманитарной помощью людей, российские волонтеры не забывают и о братьях наших меньших, заботой о которых в условиях продолжающегося конфликта многие пренебрегают. В Мелитополь сегодня привезли партию гуманитарной помощи для животных.
Груз прибыл на территорию Свято-Пантелеймоновского храма, где его встретила известная певица Юлия Чичерина, занимающаяся волонтерской деятельностью. Данная поставка была собрана и доставлена туда силами организаций «Команда возможностей» и «Зоодруг», а также общественным деятелем Еленой Шаройкиной.
К вечеру стало известно о новой провокационной атаке ВСУ территории РФ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что с украинской территории опять было обстреляно село Нехотеевка. Ущерб был нанесен восьми зданиям, линии электропередач и газопроводу. Один человек пострадал.
Обстановка в ДНР
В течение дня ВСУ нанесли удары минимум по 15 населенным пунктам республики. Под огнем оказались: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Железная Балка, Байрак, Гольмовский, Доломитное, Пантелеймоновка, Озеряновка, Еленовка, Александровка, Старомихайловка, Минеральное, Макеевка и Зайцево.
Число выпущенных по ДНР снарядов и мин превысило 260. Итогом этих нападений стало ранение по меньшей мере четверых мирных жителей, повреждение 23 домов и двух инфраструктурных объектов.
Народная милиция ДНР в свою очередь в ходе освобождения Донбасса от украинских войск ликвидировала 37 солдат противника, три танка одну боевую машину пехоты, и восемь огневых точек. Вновь не обошлось и без трофейной техники. В распоряжении донецких военных теперь новый танк, три две БМП и три бронетранспортера.
Российские силы в настоящее время участвуют в большом наступлении вместе с добровольцами, в число которых, согласно опубликованным в соцсетях фото, входят бойцы «ЧВК Вагнера». Ранее именно они смогли прорывать обороны ВСУ в хорошо укрепленном н. п. Попасная, а теперь поддерживают движение союзных подразделений в направлении Бахмута. На трассе между этим городом и Лисичанском сейчас идут бои за Белогоровку и в Берестовое.
Также сегодня стало известно о том, что российские подразделения взяли населенные пункты Криничное, Воздвиженка, Роты, Видрождення и Медная Руда, а также приближаются к Зайцево и работают над освобождением Пилипчатино и Новолуганского. Также важная победа была одержана в Лимане — украинские войска отступили из него под натиском союзников.
Как к вечеру представители Народной милиции ДНР также сообщили, что не менее 17 бойцов ВСУ сегодня решили сложить оружие ради сохранения своих жизней и сдались в плен.
Обстановка в ЛНР
В Луганской Народной Республике украинские силы в пятницу атаковали два населенных пункта — Кременная и Сватово. Атака на второй велась с применением ракетного комплекса «Точка-У», что привело к гибели гражданских.
Армия Киева в очередной раз доказала, что ведет войну именно с мирным населением Донбасса — три выпущенных боеприпаса были оснащены кассетными зарядами, которые сработали после перехвата средствами противовоздушной обороны республики.
В результате этого двое граждан скончались, а еще восемь получили ранения различной степени тяжести. В дополнение к этому пострадало здание городской администрации, магазин и несколько ближайших домов.
Параллельно с этим луганские силы в составе союзных войск вели борьбу за освобождение Луганской области от ВСУ, что необходимо ради обеспечения безопасности региона.
Сегодня они продолжали бороться за Золотое, Тошковку, Лисичанск и другие города. Важным событием стало то, что луганские подразделения вошли в Северодонецк и отрезали пути отступления украинским военным. Ведущая к Лисичанску переправа, являющаяся единственным путем для прохода украинской военной техники между двумя населенными пунктами, под их полным контролем.
По заявлению представителей армии ЛНР, они взяли под контроль все коммуникационные линии Северодонецкой группировки ВСУ, фактически заблокировав ее.
Украина
Судя по последним событиям, антироссийская политика Киева сыграла свою роль и в религиозных вопросах. Сегодня стало известно о том, что Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о независимости и самостоятельности от Московского патриархата.
Согласно официальным заявлениям, этот шаг связан с несогласием УПЦ с позицией Патриарха Кирилла относительно российской спецоперации, однако не исключено, что на такое решение могло повлиять давление извне.
Дело в том, что ранее органы местного самоуправления запретили деятельность ряда ее локальных общин, а их собственность передала раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Однако такого рода инициативы могут быть преждевременными, поскольку перспективы официального Киева не определены, особенно учитывая отсутствие успехов ВСУ на поле боя.
При этом даже западные партнеры Украины не готовы бороться за ее будущее до конца и идти на прямую конфронтацию с РФ. В частности, об этом заявили в Пентагоне: оценивая возможность применения военных средств для разблокировки порта Одессы в американском военном ведомстве в очередной раз подчеркнули, что не будут воевать с Россией ради поддержки европейского государства.
Тем временем бывший украинский президент Виктор Янукович выступил с новым заявлением о возможных перспективах своей родины.
По его словам, киевский режим поставил государственность страны под угрозу. При этом политик выразил опасения в связи с тем, что Украина может быть вынуждена пойти на слияние с Польшей.