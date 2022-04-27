Что произошло на Украине 27 апреля: уничтожение складов ВСУ, разминирование в ЛНР

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 27 апреля.
Заявления Минобороны РФ
В ходе утреннего брифинга представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 120 украинских националистов, 35 единиц бронетехники и автомобилей в результате 59 ударов армейской авиации по территории Украины ночью-утром 27 апреля. В числе пораженных целей находятся 50 мест скопления войск противника, четыре склада с вооружением и боеприпасами под Червоным, Долгеньким, Пашково, Веселым, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М1» под Славянском.
Высокоточные ракеты «Калибр» поразили ангары с иностранным вооружением на территории Запорожского алюминиевого комбината. Всего же ракетно-артиллерийские войска выполнили в течение ночи-утра 573 боевые задачи, поразив 432 района сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО), семь складов боеприпасов.
Средства противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Александровкой, Балаклеей, Брянкой, Запорожским, Изюмом, Капитоловкой, Перемогой, Петровкой, Попасным, Пролетарским, Трудолюбовкой, включая два «Байрактара-ТБ2» над Калесниковкой и Лиманом. Над Ильичевкой сбита ракета «Точка-У».
Также в течение ночи ВСУ использовали беспилотники для осуществления атак на российской территории. Средства противовоздушной обороны сработали в Воронежской области (БПЛА сбит над Шилово), Курской, Белгородской (атакован склад боеприпасов под Старой Нелидовкой) областями.
В ходе вечернего брифинга Минобороны РФ стало известно, что воздушно-космические войска России в течение дня поразили высокоточными ракетами 17 военных объектов на территории Украины, в том числе два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Армейская авиация при этом нанесла удары по 38 целям, включая семь пунктов управления, 27 мест скопления войск противника, два укрепрайона, а также две зенитные ракетные системы: С-300 под Николаевкой и «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи. При этом ликвидированы более 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.
Ракетно-артиллерийские войска выполнили 309 боевых задач, поразив 14 пунктов управления, 292 района скопления частей Вооруженных сил Украины, три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичевки Харьковской области.
Средства противовоздушной обороны при этом сбили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка. Ликвидирован вертолет Ми-24 у Черкасской Лозовой.
Всего же с 24 февраля ВСУ потеряли 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотников, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 единиц бронетехники, 297 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 1139 полевых орудий и минометов, 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.
В Белгороде сегодня задержаны двое россиян, симпатизирующих украинским националистам. Они собирали информацию о российских военных и планировали подрыв железной дороги, по которой следуют российские военные эшелоны. Задержанные дали признательные показания.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей РФ в связи со специальной операцией на территории Украины в очередной раз отметил, что все поставленные перед армией задачи будут выполнены. Также он сообщил, что Россия упредила масштабный конфликт, который развернулся бы на ее территории по правилам ее оппонентов.
«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть инструменты, которыми не может похвастаться никто», — предупредил он.
Ситуация в ДНР
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в вечернем заявлении отметил, что в течение дня ополчение ликвидировало 27 украинских националистов, огневую позицию 120-мм миномета, два грузовика и артиллерийский склад. Захвачены 120-мм РСЗО «Град», боевая машина пехоты и бронетранспортер. При этом двое бойцов погибли при исполнении воинского долга, еще 14 получили ранения.
ВСУ, в свою очередь, более чем сотней снарядов и мин обстреляли девять населенных пунктов республики, включая Донецк, Горловку, Троицкое, Еленовку, Железную Балку, Зайцево, Гольмовский, Ясное, Ясиноватую, в результате чего повредили шесть жилых зданий и четыре объекта гражданской инфраструктуры. При этом использовались РСЗО «Град», 122-мм ствольная артиллерия, 120- и 82-мм минометы, а также боевые машины пехоты.
Продолжается зачистка зданий «Азовстали» в Мариуполе. В ходе данного процесса обнаружен склад с несколькими тоннами воды, и отсутствие попыток эвакуировать ее свидетельствует о достатке питья у обороняющихся. Также стало известно, что украинские боевики для обогрева используют бочки с антисептиком, который при горении не выделяет дым.
Армия России при поддержке союзного корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР) участвует в активных боях за Ямполь, Заречное на севере Донецкой области, под артиллерийские удары попадают скопления украинских войск в районе Славянска.
Также русский спецназ ворвался на позиции ВСУ и захватил новую партию оружия в бою в Лиманском районе ДНР. У населенного пункта Торское помимо стрелкового оружия и гранатометов захвачено значительное количество боеприпасов для РСЗО «Град».
На южном фасе тем временем российская артиллерия активно обстреливает позиции ВСУ в районах Великой Новоселки и западнее нее в рамках общего продвижения южного фронта на север.
Ситуация в ЛНР
Народная милиция ЛНР в утренней сводке сообщила о ликвидации 17 украинских военнослужащих, двух бронетранспортеров и трех автомобилей в течение последних суток. За этот же период ВСУ обстреляли Первомайск и Ирмино из артиллерийских орудий калибра 122-мм, а также из РСЗО БМ-21 «Град», выпустив в общей сложности 42 снаряда.
В течение 27 апреля ВСУ дополнительно обстреляли Ирмино, Стаханов, Золотое-5, Первомайск, использовав при этом 53 тяжелых 152- и 122-мм снаряда, а также ракет РСЗО. В результате в Ирмино ранена женщина и поврежден жилой дом; сутками ранее здесь оказались разрушены два жилых дома, повреждены еще семь и средняя школа № 12.
Саперы международного противоминного центра ВС РФ разминировали более 150 взрывоопасных предметов у прибрежных районов Станицы Луганской.
Утром сообщалось о боях на улицах Ямполя, перестрелки звучат в районе Лимана. Продолжается зачистка Попасной, идут бои в районах Орехово и Нижнее.
Освобождение Рубежного близится к завершению. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что под контролем украинских сил остается химзавод «Заря». Серьезного сопротивления ВСУ в этом городе не оказали ввиду стремительного утреннего наступления чеченского спецназа совместно с корпусом ЛНР.
Тем временем российский спецназ в ходе наступления на Северодонецк захватил позиции и технику ВСУ в районе Кременной.
Кроме того, в районе Центрального рынка Лисичанска украинская сторона готовит провокацию с целью обвинить Россию и ЛНР в гибели гражданского населения. К рынку, по которому ранее был нанесен артиллерийский удар, свозится разбитая техника, а также переодетые в гражданскую одежду тела военнослужащих ВСУ. При этом приглашены работники американских, британских, польских и латвийских СМИ, которым и будут продемонстрированы подготовленные «декорации».
Украина
Министерство обороны Украины признало факт роста огневого воздействия и наступательной активности Армии России.
«Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, ВС РФ готовят дополнительные силы для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары на всей территории Украины», — сообщается в сводке.
Мощные артиллерийские удары наносятся практически по всей линии соприкосновения в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Луганской областях. На изюмско-славянском направлении под контроль российских войск, по утверждениям Генштаба ВСУ, перешли населенные пункты Заводы, Заречное, Великая Камышеваха и окраины Ямполя.
В районе Лимана взорван очередной мост, что свидетельствует об отступлении украинских войск. В регионе объявлена эвакуация, которой могут воспользоваться колонны ВСУ для смешивания с беженцами во избежание нанесения по ним ударов артиллерии и авиации ВС РФ.
На Северском Донце уже наведены понтонные переправы, по которым Армия России переплавляет технику на южный берег.
Николаевская областная станция переливания крови приглашает к себе доноров с III группой резус (-) и I группой резус (+) и (-) 28 апреля. Очевидно, в больницах города находится большая партия раненых украинских военнослужащих.
Тем временем президент Болгарии Румен Радев заявил, что он категорически против военной помощи Украине и не видит смысла в визите делегации правительства Болгарии в Киев.
Британское же министерство обороны, в свою очередь, сообщило, что с 24 февраля Украине поставлены 90 тысяч наборов питания, десять паллет медицинского оборудования, три тысячи бронежилетов и 77 тысяч шлемов. Также сообщается о передаче коммуникационного оборудования и наушников.
Австралия заявила о решении передать Киеву шесть 155-мм гаубиц М777 и снаряды к ним. Таким образом, Запад публично заявил о готовности поставить на Украину 100 тяжелых орудий (90 из США, еще четыре — из Канады).