Что произошло на Украине 27 апреля: уничтожение складов ВСУ, разминирование в ЛНР

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Совете законодателей РФ в связи со специальной операцией на территории Украины в очередной раз отметил, что все поставленные перед армией задачи будут выполнены. Также он сообщил, что Россия упредила масштабный конфликт, который развернулся бы на ее территории по правилам ее оппонентов.