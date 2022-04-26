Что произошло на Украине 26 апреля: ВСУ минируют тела погибших бойцов, Киев усилил борьбу с оппозицией

Не обошлось и без провокаций ВСУ: ранним утром украинские силы вновь позволили себе проявить агрессию по отношению к мирным жителям РФ и обстреляли Белгородскую область — уже в третий раз со вчерашнего вечера. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Впрочем, последний инцидент обошелся без пострадавших.