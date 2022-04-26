Что произошло на Украине 26 апреля: ВСУ минируют тела погибших бойцов, Киев усилил борьбу с оппозицией

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 26 апреля.
Россия
В течение дня ВС РФ не останавливали проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, нанося удары по важным военным объектам противника.
Российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 32 цели. В их число вошли 20 мест скопления техники и живой силы, четыре склада вооружения у Славянска и Дружковка, а также две батареи артиллерии и командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны.
Федеральное агентство новостей
ВКС РФ атаковали 33 объекта Вооруженных силу Украины (ВСУ). Итогом этих авиаударов стала гибель 200 националистов, выведение из строя 40 единиц бронетехники, военных автомобилей и орудий. Кроме того, у Славянска уничтожен ракетный комплекс «Бук-М1», а рядом с населенными пунктами Вольное Поле и Червонное — не менее трех складов боеприпасов и топлива.
Российские артиллеристы и экипажи ракетных комплексов за день успешно выполнили 100 огневых задач. Под их удары попали пять пунктов управления ВСУ, 81 район сосредоточения сил и восемь артбатарей. Вблизи н.п. Комар украинская армия лишилась еще двух реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Подразделения противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили шесть беспилотников у населенных пунктов Бражковка, Козинка, Комиссаровка, Колесниковка, Лозовая и Ленина.
Также в сегодняшнем сообщении от Минобороны РФ сообщалось о том, что украинские националисты в Лимане оборудовали опорный пункт прямо в действующем доме престарелых. Персонал заведения и его жители там удерживаются в качестве живого щита.
Тем временем стало известно, что около «Николаевского авиаремонтного завода» радикалы подготовили новую провокацию: они установили радиоуправляемые бомбы с поражающими элементами, чтобы дистанционно привести их в действие во время массового скопления народа. В убийстве граждан вновь хотят обвинить ВС РФ.
Помимо этого, стоит отметить, что внимание российских военных уделено и решению актуальных гуманитарных вопросов. Помимо содействия в восстановлении освобожденных городов и сел региона, они помогают в эвакуации граждан. Например, за минувшие стуки границу РФ пересекли еще 10 тыс. беженцев.
Не обошлось и без провокаций ВСУ: ранним утром украинские силы вновь позволили себе проявить агрессию по отношению к мирным жителям РФ и обстреляли Белгородскую область — уже в третий раз со вчерашнего вечера. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Впрочем, последний инцидент обошелся без пострадавших.
Обстановка в ДНР
С начала суток Вооруженные силы Украины выпустили по Донецкой Народной Республике уже свыше 200 снарядов и мин разного калибра.
Под обстрелами оказались районы следующих населенных пунктов: Горловка, Докучаевск, Донецк, Железная Балка, Любовка, Макеевка, Озеряновка, Широкая Балка, Яковлевка и Ясиноватая.
Федеральное агентство новостей
Примечательно, что помимо ставших уже привычными для региона атак с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» калибра 122-мм, 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов сегодня ВСУ использовали стрелковое оружие крупного калибра и ручные противотанковые гранатометы.
Итогом этих нападений стала гибель по меньшей мере двоих мирных жителей и ранение четверых. Также ущерб понесли 26 жилых домов и три гражданских объекта инфраструктуры. Последнее привело к тому, что более 4000 жителей Ясиноватой на неопределенный срок оказались без электроснабжения.
Народная милиция ДНР не осталась в долгу. В боях за освобождение Донбасса силы республики уничтожили 39 бойцов ВСУ, девять огневых точек, одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину пехоты и бронетранспортер. Два военных грузовика и один БТР достались защитникам региона в работоспособном состоянии.
Однако не обошлось и без потерь: трое бойцов НМ ДНР погибли при выполнении воинского долга и 22 оказались в госпитале с ранениями.
Обстановка в ЛНР
Сегодня украинские силовики предприняли попытку вернуть Новотошковское, контроль над которым утратили накануне, а также возобновили контрнаступление в районе Рубежного. Впрочем, ВСУ не преуспели ни по одному из этих направлений.
Тем не менее они продолжали сопротивление в Северодонецке и Попасной, дополняя это провокационными обстрелами мирных районов республики. Так, сегодня под удар несколько раз попали Первомайск, Ирмино и Калиново. По крайней мере, один человек погиб.
Это не помешало луганским военным поддерживать гуманитарные инициативы на освобожденных территориях и обеспечивать граждан продовольствием и медикаментами при участии волонтеров и благотворителей из РФ.
Украина
Киев не ограничивает себя войной с мирным населением Донбасса и планирует новые внутренние чистки. Так, депутаты Верховной Рады официально зарегистрировали очередной законопроект, запрещающий членам «антиукраинских партий» баллотироваться в президенты или даже депутаты любого уровня.
Если эта инициатива будет принята, то возможности строить политическую карьеру на родине будут лишены практически все представители украинской оппозиции. Члены или учредители фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Партия регионов», «Союз левых сил» и других в документе указаны как люди, не имеющие права занимать высокие посты.
Ранее власти и так уже запретили работать всем оппозиционным движениям в период действия военного времени, однако сейчас политики планируют пойти еще дальше и полностью упразднить в стране инакомыслие.
ВСУ тоже сегодня отличились своеобразным отношением к своим соотечественникам. Как сообщили сотрудники Росгвардии, в Херсонской области ими были обнаружены заминированные тела погибших украинских солдат.
Украинские бойцы не только отказали своим товарищам в должном погребении, но и решили использовать их для нанесения ущерба противнику, который из гуманных соображений захочет переместить тело врага ради дальнейшего захоронения.
Также на фоне вчерашних и сегодняшних взрывов в Приднестровье глава республики Вадим Красносельский заявил, что «следы данных нападений ведут на Украину».
На этом фоне политик обратился к Киеву с призывом расследовать имеющие место факты незаконного перемещения боевых групп и совершения ими террористических актов. При этом приднестровский лидер отметил, что не позволит втянуть регион в конфликт и пообещал дать отпор преступникам.