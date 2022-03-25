Что произошло на Украине 25 марта: задачи первого этапа спецоперации выполнены, а Киев просит у Запада новые ракеты

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Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 25 марта.
Российские военные отчитались о выполнении большей части задач, поставленных на первом этапе спецоперации. Тем временем с Украины бегут иностранные наемники, но отряды националистов продолжают атаковать территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших в регионе на 30-й день специальной военной операции Вооруженных сил РФ.
Удары по ЛДНР
В пятницу под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался ряд населенных пунктов Донбасса: Донецк, Горловка, Александровка, Луганское, Михайловка, Озеряновка, Старомихайловка, Ясиноватая, Первомайск и Донецкий.
Донецк атаковали с самого утра с небольшими перерывами, в результате чего, по меньшей мере, один человек погиб. Также примечательным случаем стала очередная попытка ВСУ ударить по городу ракетой «Точка-У», однако подразделения противовоздушной обороны республики смогли сбить объект.
Защита Донбасса
Утром Минобороны РФ отчиталось о проделанной в течение ночи работе. Российские силы продвинулись еще на 4 км и продолжили наносить удары по технике и стратегической инфраструктуре ВСУ — в общей сложности уничтожен 51 военный объект.
Особо за прошедшую ночь можно отметить ликвидацию ракетами «Калибр» топливной базы украинской армии в Калиновке, располагающейся под Киевом. Она была последним из крупных объектов такого рода и снабжала горючим воинские подразделения в центральной части страны.
Также поражены два командных пункта, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», три установки реактивных систем залпового огня, один радиолокатор подсвета и наведения С-300 вблизи Днепропетровска, а также три артиллерийских установки Д-30, два склада вооружения и боеприпасов, 26 мест скопления военных машин ВСУ. Группа вертолетов Ка-52 и Ми-28Н вывела из строя 24 единицы техники, в том числе семь танков, три бронетранспортера и пять БМП.
Российские средства ПВО над населенными пунктами Борщевая, Боромля, Олешня и Усоки сбили в воздухе четыре БПЛА. В дополнение к этому ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.
В то же время к утру Народная милиция ЛНР также отчиталась о своих успехах: войска республики уничтожили укрепрайон ВСУ под Попасной. На данный момент луганские военные при огневой поддержке союзников освободили уже 93% своей территории. Соседи несколько отстают — под ведомством ДНР 54% земель. Обе республики вместе контролируют 270 населенных пунктов. Тем не менее за восьмилетний срок украинские силовики подготовили в регионе глубокоэшелонированную полосу обороны из монолитных бетонных сооружений, что делает продвижение не таким простым.
Гуманитарная работа
Силы ДНР продолжают курировать процессы вывода украинских граждан из освобожденных районов Мариуполя. В течение минувших суток оттуда в село Безыменное были вывезены более 600 человек. Сегодня уже, по меньшей мере, 340. Гуманитарная работа продолжается.
В то же время за последние 24 часа из Донбасса в РФ приехали не меньше 16 тысяч беженцев. И несмотря на то что Киев с 4 марта не подтвердил ни одного предложенного российской стороной коридора для вывода мирных жителей из опасных районов, Москва и наши донбасские союзники намерены и далее самостоятельно организовывать эвакуацию людей.
Также продолжается обеспечение продовольствием и медикаментами жителей региона, переживающего непростое время. С начала спецоперации РФ доставила на Украину в ДНР и ЛНР свыше 8 тыс. тонн гуманитарной помощи.
Тем временем российские саперы приступили к разминированию минных полей в Херсонской области на границе с Крымом.
Отчет Генштаба
Днем начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской выступил с заявлением, в котором объявил о завершении первого этапа спецоперации — все основные задачи выполнены. Боевой потенциал Вооруженных сил Украины существенно снижен, а это позволяет сконцентрироваться на окончательном освобождении Донбасса.
По его словам, на данный момент российские войска уже заблокировали такие крупные города, как Киев, Чернигов, Харьков, Сумы и Николаев, а также они полностью контролируют Херсонскую область и большую часть Запорожской. Из-за этого украинские власти не имеют возможности укрепить позиции своих войск, атакующих ЛНР и ДНР.
Поражены 16 основных аэродромов военной авиации Украины, 30 ключевых заводов оборонно-промышленного комплекса выведены из строя, 70% танков и других боевых машин ВСУ уничтожены. ВМС государства перестали существовать, а ВВС и системы ПВО практически полностью выведены из строя.
Также Киев потерял уже 26% своей группировки в Донбассе. Организованных резервов у украинской армии уже фактически не осталось, так что властям приходится восполнять этот пробел за счет новых волн мобилизации и вербовки бойцов территориальной обороны. Эти силы, соответственно, не имеют необходимой подготовки.
В то же время в результате боев существенно снизилось число действующих на стороне украинской армии иностранных наемников. Сейчас их численность уменьшилась до 6595 человек, являющихся выходцами из 62 государств. По данным Генштаба РФ, новые подкрепления из-за рубежа уже не поступают, а те, что уже прибыли, пытаются вернуться на родину.
Чтобы избежать ненужных потерь, российское военное командование вновь предложило бойцам ВСУ и их союзникам сложить оружие, а затем уехать в пункты постоянной дислокации. ВС РФ, в свою очередь, обязуются обеспечить гарантии безопасности капитулировавшим солдатам.
Эта позиция обусловлена тем, что Москва определила основным приоритетом исключение напрасных жертв не только среди мирного населения, но и в рядах противоборствующей армии. Остановить продолжающийся геноцид русскоязычного населения региона со стороны Киева политическим путем оказалось невозможно, но простые солдаты лишь выполняют приказы командования и в случае готовности сдать оружие могут отправиться к своим семьям.
Брифинг Сергея Рудского не ограничился перечислением успехов российской армии, а коснулся и иной статистики. Так, по оценкам Минобороны, с 2014 года ВС Украины уничтожила почти 20% инфраструктуры всего Донбасса, что спровоцировало гуманитарную катастрофу в регионе.
Также представитель Генштаба сообщил, что за время проведения спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный, а еще 3825 получили ранения. Впрочем, потери украинской стороны превышают эти показатели — за месяц ВСУ лишились порядка 30 тыс. человек: 14 тыс. убитыми и 16 тыс. ранеными.
Если оценивать технические потери Киева в процентном соотношении, то всего с начала российской спецоперации уничтожены 65% танков и других бронемашин, 41% орудий полевой артиллерии, 29% реактивных систем залпового огня, 73% самолетов, 50% вертолетов, 97% беспилотников Bayraktar TB2, 82% комплексов противовоздушной обороны и 39% единиц радиолокационных станций.
Украина
Власти Украины до сих пор затягивают все предложенные им мирные инициативы и продолжают просить у НАТО военной поддержки.
По данным телеканала CNN, Киев обратился к США с запросом об организации регулярных поставок вооружений. При этом отмечается, что от американской стороны хотят ежедневно получать по 500 противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитных ракет Stinger. Соответствующий документ был направлен конгрессу.
В то же время сегодня глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поставить точку в затянувшемся споре о передаче украинским военным имеющегося в распоряжении Анкары оружия. Президент заявил, что предложение США о передаче ВСУ закупленных в России комплексов С-400 не рассматривается. При этом турецкий лидер подтвердил, что эта тема закрыта и не подлежит обсуждению.
Такая позиция является скорее благоприятной для дальнейшей стабилизации обстановки в регионе, поскольку, как ранее отметили в российском Минобороны, поставки на Украину иностранного оружия только увеличивают число жертв, но никак не могут повлиять на исход спецоперации.
РФ поставила своей целью провести демилитаризацию и денацификацию Украины, поскольку это необходимо для прекращения войны, которую Киев на протяжении последних восьми лет вел против жителей Донбасса.