В то же время к утру Народная милиция ЛНР также отчиталась о своих успехах: войска республики уничтожили укрепрайон ВСУ под Попасной. На данный момент луганские военные при огневой поддержке союзников освободили уже 93% своей территории. Соседи несколько отстают — под ведомством ДНР 54% земель. Обе республики вместе контролируют 270 населенных пунктов. Тем не менее за восьмилетний срок украинские силовики подготовили в регионе глубокоэшелонированную полосу обороны из монолитных бетонных сооружений, что делает продвижение не таким простым.