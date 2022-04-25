Что произошло на Украине 25 апреля: уничтожение штаба «Правого сектора», борьба Киева с русскими памятниками

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 25 апреля.
Россия
Вооруженные силы РФ и их союзники из Донецкой Народной Республики (ДНР), контролирующие обстановку в городе Мариуполе, продолжили реализацию гуманитарных инициатив.
С 14:00 защитники Донбасса в одностороннем порядке прекратили огонь и отвели технику от завода «Азовсталь», чтобы дать находящимся там мирным гражданам покинуть промышленную территорию. В настоящее время этот объект удерживается отрядами украинских националистов и иностранных наемников и уже довольно давно взят в окружение.
После нескольких отказов мирно покинуть город и уйти на контролируемые Киевом территории, боевики теперь смогут выйти оттуда только в случае капитуляции и сдачи в плен. В то же время гражданские имеют возможность покинуть опасный район беспрепятственно — им гарантируется безопасность и содействие в эвакуации по любому направлению.
Также в ходе патрулирования освобожденных территорий силы Росгвардии обнаружили в Херсонской области еще один схрон оружия и боеприпасов противника. Там были найдены порядка 40 тыс. патронов и 40 гранат, автоматы АК-47, три пулемета ПКТ, четыре противотанковые ракеты и шесть оптических приборов. Предполагается, что украинские силовики заготовили все это в лесном массиве для ведения диверсионно-террористической деятельности.
К вечеру в Минобороны РФ отчитались о проделанной в течение дня работе.
Так, ударами высокоточного оружия большой дальности были уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Они стали целью потому, что через них идут поставки оборудования и военной техники донбасской группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В дополнение к этому, точечными ударами ликвидировали не меньше четырех пунктов управления и склад боеприпасов у Славянска, штаб группировки «Правый сектор»** (запрещена в РФ) в Новогродовке, а также еще 16 позиций противника.
ВКС РФ в свою очередь поразили 82 военных объекта. Из них 76 — районы скопления сил и ударных средств, четыре командных пункта и два склада горючего.
Ракетные войска поразили 15 целей, в число которых вошла стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артбатарея и 10 районов войск с техникой. 17 бронемашин и автомобилей ВСУ были уничтожены, как и 40 человек личного состава.
У Харькова, Донецка и Изюма подразделения противовоздушной обороны РФ смогли сбить четыре беспилотника.
Впрочем, нельзя сказать, что сегодня достойны упоминания только события на территории Украины. Провокационные действия сторонников киевского режима вышли за пределы страны.
Так, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Нехотеевка (входит в состав Журавлевского сельского поселения) со стороны Украины. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако четыре жилые постройки и личный транспорт граждан были повреждены.
В данном населенном пункте располагается пограничный переход, через который на территорию РФ въезжают украинские беженцы. Не исключено, что этот обстрел был предпринят ради запугивания людей. Впрочем, КПП в этом районе был временно закрыт еще несколько лет назад, так что вряд ли ВСУ могли бы добиться желаемой цели.
Обстановка в ДНР
С начала суток ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики почти 300 снарядов и мин. Под обстрел попали Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Сигнальное, Луганское, Пантелеймоновка, Михайловка, Старомихайловка, Широкая Балка, Александровка, Озеряновка и Еленовка.
Итогом этих нападений стала гибель по меньшей мере одного человека и ранение четверых. В то же время ущерб был нанесен 25 жилым домам и пяти инфраструктурным объектам гражданского назначения.
Бойцы Народной милиции ДНР совместно с войсками ВС РФ продолжают бои за Угледар, Авдеевку и другие населенные пункты региона. К вечеру донецкие военные смогли уничтожить уже 32 украинских националистов, шесть огневых точек, танк и две боевых машины пехоты. При этом были захвачены один бронетранспортер ВСУ, зенитная установка и транспортный грузовик.
В боях с противником в понедельник погибли пять служащих НМ ДНР, а еще 17 получили ранения различной степени тяжести.
Обстановка в ЛНР
Сегодняшний день для Луганской Народной Республики, прежде всего, был примечателен тем, что силы Народной милиции сумели взять под свой контроль населенный пункт Новотошковское. Сразу же после этого он вошел в список целей ВСУ, которые, помимо него, открыли огонь по Донецкому, Золотому-5 и Калиново.
В то же время защитники Донбасса не останавливались и продолжали бороться за Попасную и Северодонецк — приоритетные направления. Впрочем, бои идут по всему региону, освобождение которого в дополнение к денацификации и демилитаризации Украины входит в задачи российской спецоперации.
Тем временем не забывают в Луганске и про гуманитарную деятельность. Сегодня военные реализовали раздачу продовольствия в н. п. Крымское и Трехизбенка.
Украина
Помимо войны с мирными жителями Донбасса, Киев ведет и другую борьбу, затронувшую всю территорию государства.
Только сегодня мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о демонтаже скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов.
В то же время депутаты городского совета предложили снести ряд памятников, в том числе Михаилу Булгакову, Александру Пушкину, а также другим деятелям науки и искусства, «которые имеют отношение к России и СССР».
Дополнением к этому может стать изменение названий еще 279 объектов, связанных с РФ и Белоруссией.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация