Что произошло на Украине 25 апреля: уничтожение штаба «Правого сектора», борьба Киева с русскими памятниками

В данном населенном пункте располагается пограничный переход, через который на территорию РФ въезжают украинские беженцы. Не исключено, что этот обстрел был предпринят ради запугивания людей. Впрочем, КПП в этом районе был временно закрыт еще несколько лет назад, так что вряд ли ВСУ могли бы добиться желаемой цели.