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Главные события, произошедшие на Украине и в Донбассе 24 марта.
Российская спецоперация по защите Донбасса и демилитаризации Украины началась месяц назад. Четверг оказался примечателен новыми данными о работе американских биолабораторий, обстрелами Донецка и выступлением президента Владимира Зеленского на саммите НАТО. Тем временем войска РФ и их союзники продолжали выполнять возложенную на них задачу.
Международная редакция ФАН подготовила карту основных событий, произошедших на Украине и в Донбассе 24 марта.
Нападения украинских сил
За минувшие сутки Донецкая Народная Республика (ДНР) была обстреляна по меньшей мере 36 раз, в результате чего пострадали не менее 57 человек. Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, решили не отставать от своих вчерашних показателей — в течение дня они выпустили по территории государства по меньшей мере 295 снарядов и мин.
Несколько раз был атакован Донецк, в том числе и территория одной из местных шахт. Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщают, что в результате этого пострадали по меньшей мере двое человек. Также ВСУ произвели нападения на Ясиноватую, Горловку, Александровку, Докучаевск, Еленовку, Макеевку, Михайловку, Гольмовский, Озеряновку и Доломитное.
На территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) пришлось значительно меньшее число обстрелов. Так, утром под огнем оказался поселок Донецкий, по нему выпустили четыре снаряда. Однако в дальнейшем обстановка была относительно тихой.
Действия защитников Донбасса
Утром Минобороны РФ отчиталось о том, что город Изюм Харьковской области полностью перешел под контроль российской армии.
В ночь с 23 на 24 марта продолжалось нанесение высокоточных ударов по военным объектам украинской армии. Так, под Лисичанском был уничтожен временный пункт дислокации националистического батальона, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Бахмуте, а также 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов в Даниловке к югу от столицы Украины.
Также Вооруженные силы РФ организовали в Киевской области новые блокпосты. Это было сделано для обеспечения безопасного движения техники.
К вечеру представители Народной милиции ДНР заявили о том, что с начала суток ликвидировали 32 украинских силовиков, две огневых позиции гаубиц Д-30, одну зенитную установку ЗУ-30, а также еще две бронированные машины. При этом донецкие военные захватили одну БМП и танк.
Гуманитарная работа
Тем временем в контролируемой ВС РФ Херсонской области продолжается гуманитарное разминирование территорий. В четверг российские саперы отчитались о том, что в этом регионе ими были обезврежены уже 12 тыс. опасных предметов, располагающихся преимущественно в сельхозугодьях.
На данный момент более 402 тыс. беженцев из Донбасса пересекли границу с РФ, свыше 84 тыс. из них — дети. При этом отмечается, что около 126 тыс. человек уже получили российское гражданство.
Также все еще продолжается эвакуация из Мариуполя. Силы Народной милиции ДНР за сутки вывели из города 341 человека. Все они уже доставлены в н. п. Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики. Все эти действия производятся на фоне продолжающихся обстрелов, которым ВСУ и отряды националистов подвергают освобожденную ранее часть города. Например, сегодня в результате одной из таких атак пострадали двое мирных украинцев.
В то же время ВС РФ доставили новую партию гуманитарной помощи для жителей пригородов Чернигова. В них вошли продовольствие, медикаменты и вещи первой необходимости. Военные врачи провели осмотр граждан и оказали первую помощь всем нуждающимся, при необходимости назначив курс лечения и обеспечив людей лекарствами.
В дополнение к этому Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова вечером в четверг подтвердила факт обмена пленными между РФ и Украиной. Эта мирная акция была проведена по формуле «10 на 10».
Новые сведения о биолабораториях
Российское оборонное ведомство опубликовало новые данные о биолабораториях США на Украине. В частности, стало известно, что они имели прямую связь с Пентагоном, курировавшим проводимые там исследования.
Во время своего посвященного данной теме брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию научных изысканий оказался причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca, принадлежащий Хантеру Байдену, сыну действующего президента США.
Также российские эксперты выяснили, что на 30 лабораториях, располагающихся в 14 городах, велась полномасштабная военно-биологическая деятельность, курируемая американским министерством обороны и одобренная заместителем госсекретаря кабмина Украины Виктором Полищуком.
В общей сложности оттуда в Соединенные Штаты было вывезено 16 тысяч проб. При этом стало известно, что одним из наиболее заинтересовавших Вашингтон вопросов оказалось изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы, а также способы передачи инфекции с помощью насекомых.
Украина
В четверг на саммите стран НАТО было уделено время для выступления президента Украины Владимира Зеленского. В нем он в очередной раз обратился к членам Альянса с просьбами о военной помощи без каких бы то ни было ограничений и попросил о предоставлении хотя бы 1% самолетов и танков, имеющихся в распоряжении блока.
При этом политик упрекнул членов военного союза в отсутствии ясного ответа на запросы Киева, в том числе по вопросу обеспечения бесполетной зоны над Украиной.
В то же время Верховная Рада дополнила уголовный кодекс страны новой статьей, предусматривающей наказание для граждан за несанкционированное распространение информации о перемещениях ВСУ и их вооружений. Необходимость в этом возникла после ряда случаев уничтожения украинской техники, последовавших за публикацией фото и видео в социальных сетях. Граждане сами рассекречивали расположение войск, укрывающихся в жилой застройке.
Российская спецоперация стала ответом на действия ВСУ и отрядов националистических батальонов, объявивших войну мирным жителям Донбасса. После признания независимости ЛНР и ДНР Москва приступила к демилитаризации и денацификации Украины, чтобы обеспечить региону безопасность в долгосрочной перспективе.