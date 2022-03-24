Что произошло на Украине 24 марта: обращение Зеленского к НАТО и новые данные о биолабораториях США

В четверг на саммите стран НАТО было уделено время для выступления президента Украины Владимира Зеленского. В нем он в очередной раз обратился к членам Альянса с просьбами о военной помощи без каких бы то ни было ограничений и попросил о предоставлении хотя бы 1% самолетов и танков, имеющихся в распоряжении блока.