Что произошло на Украине 24 апреля: боевики с «Азовстали» терпят бедствие, ВСУ готовят оборону Днепра

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области. Ракетами же наземного базирования уничтожены цеха завода по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павлограда.