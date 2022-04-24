Что произошло на Украине 24 апреля: боевики с «Азовстали» терпят бедствие, ВСУ готовят оборону Днепра

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Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как обстоит ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 24 апреля.
Заявления Минобороны РФ
Представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что армейская авиация РФ поразила 26 военных объектов на территории Украины в течение ночи-утра 24 апреля. Уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, 25 районов сосредоточения войск противника, до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.
Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области. Ракетами же наземного базирования уничтожены цеха завода по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павлограда.
Артиллерия в течение ночи выполнила 423 боевые задачи, поразив 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления войск противника, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровки и Великой Камышевахи.
Российские силы противовоздушной обороны сбили десять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Барвинок, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватая.
Тем временем Армия России доставила более 160 тонн гумпомощи жителям Купянска и Изюма в Харьковской области. Кроме продуктов и предметов первой необходимости военные привезли освященные в Белгородской области куличи.
Ситуация в ДНР
Донецкая Народная Республика (ДНР) отчиталась о ликвидации 26 украинских националистов, огневой позиции 122-мм гаубицы Д-30 и двух боевых машин пехоты с начала суток. Захвачены бронетранспортер, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и грузовик. При исполнении военного долга погиб один защитник республики, еще 14 получили ранения.
С начала суток ВСУ выпустили 197 снарядов и мин по восьми населенным пунктам ДНР, в результате чего были ранены трое мирных жителей, повреждены 12 домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь автомобилей. При этом использовались 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 152- и 122-мм ствольная артиллерия, 120- и 82-мм минометы.
Силами Народной Милиции и неравнодушной общественности в Мариуполь доставлен гуманитарный груз первой необходимости, включающий в себя продуктовые наборы, лекарства и пасхальные куличи. В связи со светлым праздником Пасхи Свято-Троицкому Храму переданы свечи и литература.
Тем временем украинским националистам, засевшим в мариупольской «Азовстали», осталось недолго, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Мэр Мариуполя подтверждает, что в городской черте боевых действий больше не ведется.
«Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, в силу разных обстоятельств», — сказал он.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил России спецраунд переговоров по согласованию вывода гарнизона «Азовстали», на которой, по сообщению СМИ, может находиться канадский генерал-лейтенант Тревор Кадье.
Российская артиллерия нанесла удары по базе ВСУ в заброшенных пионерских лагерях у Дружковки под Краматорском, где, по словам местных жителей, базировались украинские военные либо нацгвардейцы.
Также под удары попали позиции ВСУ в Авдеевке, Великой Новоселке. Продолжаются бои за Марьинку.
Военкор Евгений Поддубный днем сообщил о прорыве Армией России украинской обороны на юге Харьковской области и проникновении на север Донецкой области. Бои идут в районе Ямполя.
Кроме того, сегодня в донецком ДонВОКУ произошел выпуск 49 курсантов, изъявивших желание досрочно сдать выпускные экзамены для того, чтобы быстрее влиться в ряды народного ополчения и исполнить свой долг по защите Родины.
Ситуация в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) утром отчитались о ликвидации 16 украинских военных, трех бронетранспортеров, семи автомобилей в течение минувших суток. При этом ВСУ обстреляли из тяжелых орудий Золотое-5 и Первомайск, где были повреждены девять домов и подразделение МЧС ЛНР. Применялись реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 120-мм минометы и 122-мм орудия, выпустившие в общей сложности 30 снарядов.
С начала 24 апреля киевский режим также обстрелял Золотое-5, Первомайск, выпустив по ним 14 снарядов.
Российская артиллерия накрыла украинские позиции в Лимане, в окрестностях которого идут бои. Ожесточенные столкновения продолжаются в Попасной. В то же время инженерно-саперная рота 7-й бригады армии ЛНР на протяжении дня осуществляла разминирование района Рубежного.
В преддверии Пасхи Народная милиция и волонтерские организации доставили куличи и подарки жителям освобожденных территорий и беженцам. В частности, речь идет о жителях Рубежного, временно размещенных в Луганске. Освобожден населенный пункт Новотошковское.
Украина
Утром 24 апреля бронегруппа ВСУ составом до 30 единиц бронетехники предприняла попытку прорыва под Казачьей Лопанью на севере Харьковской области. Колонна была полностью разбита ударами артиллерии, а ее остатки ликвидированы бойцами Росгвардии.
Днем в село Отрадное Белгородской области прилетел снаряд с украинской стороны. Жертв и разрушений нет.
Министерство иностранных дел Южной Кореи выясняет судьбу вступивших в «Интернациональный легион территориальной обороны Украины» корейцев. Подтверждена гибель по меньшей мере двух из них, однако их имена на данный момент неизвестны. К началу апреля на стороне киевского режима воевали не менее пяти корейских граждан.
Украинские офицеры получили задачу наблюдать за своими подчиненными с целью недопущения пересылки военных сведений на российскую сторону. У военнослужащих будут ежедневно проверять мобильные телефоны, отказ будет сочтен за сокрытие важных данных и предательство. Мессенджер Telegram отныне в ВСУ запрещен.
А на Николаевско-Херсонском направлении украинское командование разместило комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD R4» в районе Лупарево. Вместе с тем наращивается штат сотрудников 55 отдельного специального центра радиоэлектронной борьбы в Броварах.
Начат отбор специалистов с инженерным образованием для переобучения на комплексах радиоэлектронной борьбы. Обучение проводится на территории Польши, которая ранее уже приняла сотрудников 72-го центра информационно-психологических операций. Первая группа выпускников должна прибыть в Бровары в ближайшие дни; не исключается предоставление Польшей новых комплексов радиоэлектронной борьбы для нужд ВСУ.
Как сообщает западное издание Bloomberg, Болгария планирует отказаться от поставок оружия Украине. Швейцария же заблокировала Германии реэкспорт своих боеприпасов для БМП Marder в Украину. При этом Великобритания планирует передать Украине 45 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 20 самоходных артиллерийских установок AS-90.
В Новомосковске в Днепропетровской области закончилась перегруппировка подразделений 14-й бригады ВСУ, направленных из Николаевской области. Пункт управления развернут на базе 239 Новомосковского общевойскового полигона.
Очевидно, что Командование ВСУ готовится к наступлению Армии России на Днепропетровском направлении. К настоящему моменту укрепрайоны созданы на трубопрокатном заводе и в зданиях средней общеобразовательной школы №4.
Вечером власти Кременчуга в Полтавской области заявили о ракетном ударе по объектам в районе города. В нем базируется 107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ, на вооружении которой состоят тактические ракетные комплексы «Точка-У» и реактивные системы залпового огня 9К58 «Смерч».