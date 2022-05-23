Что произошло на Украине 23 мая: бои за Лиман и Золотое, попытка подрыва плотины Углегорской ТЭС

В частности, артиллерийская бригада украинских сил в н. п. Очертино готовится к нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры Авдеевки, чтобы затем обвинить в этом донецких военных. На этом фоне минобороны ДНР заблаговременно сообщило о том, что не собирается вести прицельную стрельбу по объектам в городе, а мирных граждан призвали укрыться и не покидать убежищ без крайней необходимости.