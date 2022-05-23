Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как складывается ситуация на Украине и в Донбассе по состоянию на 23 мая.
Россия
Сегодня не обошлось без антироссийских провокаций. Днем подразделения противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский беспилотник в Ростовской области. Объект был ликвидирован всего в трех километрах от Казанско-Лопатинского хутора. Никто из местных жителей не пострадал.
Тем временем Россия вносит свой вклад в восстановление освобожденных от киевского режима территорий. Причем касается это не только ремонта инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи, но и вопросов экономического развития.
В частности, с сегодняшнего дня в Херсонской области официально вводится бивалютная зона: рубль теперь будет использоваться наряду с гривной при обменном курсе 2 к 1. Все безналичные платежи при этом будут производиться исключительно в российской валюте.
Для облегчения расчетных процессов в ближайшее время на территории Херсона откроют первое отделение одного из банков РФ, который будет принимать заявки на открытие счетов.
Продолжается и работа по наведению порядка в правовом русле и поиску виновников в военных преступлениях. Следователи СК РФ, работающие в регионе, смогли установить личность еще троих украинских силовиков, участвовавших в обстрелах мирных жителей Донбасса. Впоследствии сбор такой информации позволит привлечь всех нарушителей к ответственности.
При всем этом российские военные продолжали и наземную операцию сразу по нескольким направлениям в кооперации с силами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Подготовку к наступлению обеспечивали точечные удары по позициям и военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Утром официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о достигнутых за сутки результат в рамках демилиатризации Украины.
Так, районе железнодорожной станции Малин на территории Житомирской области было уничтожено вооружение для 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которое направлялось в Донбасс из Ивано-Франковской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 302 самолета и вертолета, 990 БПЛА, 319 зенитных ракетных комплексов, 3226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3106 единиц специальной военной техники.
Обстановка в ДНР
В течение дня украинские силовики атаковали территории семи населенных пунктов республики.
Под огнем оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Зайцево Южное, Озеряновка, Пантелеймоновка и Ясиноватая. С начала текущих суток по ним было выпущено более 100 снарядов. В итоге по меньшей мере двое мирных граждан получили ранения, а три жилых дома и три инфраструктурных объекта были повреждены.
В то же время Народная милиция ДНР в боях за регион смогла ликвидировать 33 бойцов украинских националистических формирований, восемь огневых точек, два танка, командно-штабную и бронированную машины. Были захвачены боевая машина пехоты, пара бронетранспортеров и зенитная установка ЗУ-30. После прохождения техобслуживания и необходимого ремонта вся трофейная техника вернется на поле боя, но уже на службе Народной милиции ДНР.
Если в целом оценивать динамику на фронте, то защитники Донбасса демонстрируют готовность положить конец восьмилетней войне, которую против жителей региона вел киевский режим.
Первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что сегодня в районах Авдеевки и Лимана возобновились активные наступательные действия Народной милиции республики и российских подразделений.
Согласно сообщениям военкоров с места событий, отряды ВСУ отступают и наносят удары по потерянным ими городским кварталам ради замедления противника. При этом они, как обычно, не берут в расчет того, что под их удары попадают дома с мирными гражданами.
Тем не менее большая часть Лимана уже освобождена от украинских войск. Российская армия и ее союзники идут от окраин к центру города. Местные источники сообщают, что уже более 500 бойцов ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен.
В то же время силы армии России, НМ ДНР и добровольцев продвинулись и на Светлодарском направлении. Днем появилась информация о взятии под контроль н. п. Луганское и Мироновский, а также о боях в ближайших поселках.
Чуть позже стало известно о подготовке диверсии в этом же районе: ВСУ произвели минирование плотины Углегорской ТЭС, чтобы затопить часть данных земель и остановить продвижение союзных войск.
Впрочем, судя по результатам первых взрывов, диверсанты пока не преуспели в этом. Однако то, что плотина устояла, свидетельствует лишь о том, что армия киевского режима вскоре повторит попытку.
Такого рода акции говорят об отчаянном положении украинских войск, и взрывом на плотине их деятельность не ограничивается. В экстренном заявлении представительства НМ ДНР со ссылкой на данные разведки сообщается, что Киев намерен совершить новую провокацию.
В частности, артиллерийская бригада украинских сил в н. п. Очертино готовится к нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры Авдеевки, чтобы затем обвинить в этом донецких военных. На этом фоне минобороны ДНР заблаговременно сообщило о том, что не собирается вести прицельную стрельбу по объектам в городе, а мирных граждан призвали укрыться и не покидать убежищ без крайней необходимости.
Обстановка в ЛНР
В Луганской Народной Республике под обстрелами противника сегодня оказался только Первомайск, который на протяжении последних недель является излюбленной целью ВСУ. В результате минометного обстрела там пострадала одна женщина, были повреждены 11 жилых домов, детская поликлиника и школа №30.
Примечательно, что огонь по населенному пункту велся из района Золотого-4, которое чуть позже стало местом ожесточенных столкновений украинской армии и союзных сил. Российские силы с боем вошли в город, где выбили противника из важного укрепленного района и пункта командования.
Полное освобождение Золотого станет одним из ключевых этапов в уничтожении группировки ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка. Наступление в их направлении стремительно развивается после взятия Попасной.
Украина
Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня сообщил о том, что Дания скоро передаст Украине партию противокорабельных ракет «Гарпун» и пусковые установки к ним.
В то же время Чехия уже предоставила Киеву танки, вертолеты огневой поддержки и ракетные системы. Это заявление американский чиновник сделал вечером, в то время как утром глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял о том, что военные запасы блока практически истощены из-за поддержки ВСУ в ущерб собственной безопасности.
В действительности не все на Западе готовы поддерживать Киев в ущерб себе. Как сегодня заявили в канцелярии польского президента Анджея Дуды, «несколько стран» сейчас выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Впрочем, Варшава надеется, что сможет переломить это сопротивление.
В то же время на стороне антироссийского фронта стоят даже не все страны НАТО. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня сказал, что не будет ввязываться в «украинское шоу» и продолжит поддерживать нормальные отношения с РФ.